*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 東計電算、シリコンスタジオ、テラプローブなど

銘柄名<コード>5日終値⇒前日比

三井倉庫HD＜9302＞ 3148 -393

第1四半期の2ケタ営業減益決算をマイナス視。

シグマクシス＜6088＞ 510 -70

第1四半期は大幅減益で低進捗に。

横河電機＜6841＞ 5302 -592

通期予想据え置きで手じまい売り優勢に。

ダイキン工業＜6367＞ 22265 -1500

決算サプライズ乏しく猛暑効果期待の反動も。

タカラトミー＜7867＞ 3369 -294

第1四半期好決算も出尽くし感が先行。

日清食品HD＜2897＞ 2775 -195

第1四半期上振れも先行き不透明感拭えず。

DMG森精機＜6141＞ 3727 -180

上方修正幅が小幅にとどまっており。

NTN＜6472＞ 387.6 -12.7

第1四半期営業益はコンセンサス下振れ。

西武HD＜9024＞ 3251 -88

リバウンド一巡感からの手じまい売りが優勢に。

東宝＜9602＞ 1427.5 -57

AI関連株への資金シフトの影響で。

川崎汽船＜9107＞ 2714.5 -148.5

上方修正済みで決算発表が出尽くし感に。

デクセリアルズ＜4980＞ 3291 -176

通期据え置きなど決算サプライズが乏しく。

大崎電気工業＜6644＞ 1530 -79

前日は好決算受けて大幅高。

ミスミグループ本社＜9962＞ 3814 -237

7月高値近辺では戻り売り優勢に。

東計電算＜4746＞ 6630 +1000

株式分割や増配を引き続き高評価。

トーシンHD＜9444＞ 325 +27

マネーゲーム続く。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1510 +300

好地合いの中で短期資金の値幅取り商い活発化。

スズデン＜7480＞ 3370 +469

業績・配当予想の大幅上方修正を引き続き材料視。

テラプローブ＜6627＞ 12930 +1700

半導体関連株上昇の流れに追随。

ユニチカ＜3103＞ 1009 +133

明日に決算発表を予定だが。

精工技研<6834> 24130 +2980

米キーサイトの大幅高なども刺激。

ニッポン高度紙工業<3891> 7310 +510

直近で好決算も発表しており。

日本電子材料<6855> 7280 +790

AI関連株高地合いを反映し。

HENNGE<4475> 1519 +218

第3四半期累計の営業利益が17.4％増。上期の13.3％増から増益率拡大。

エコモット<3987> 659 +23

株主優待制度を一部変更。

テラドローン<278A> 12970 -1390

東証が信用取引規制を解除し前日大幅高。本日は反動安。

TWOST<7352> 347 +8

「業界特化型FDE」サービスの提供を開始。

YCP<9257> 540 -2

前日ストップ高の反動安。

ABEJA<5574> 2769 +96

NEDOが進める「データの秘匿性を考慮した効率的なAI学習手法の開発」に参画。

サークレイス<5029> 764 -23

前日まで4日続落で手仕舞い売り誘う。

Aiロボティクス<247A> 859 +27

浸透型美顔器「Deep Boost」を10月1日から発売。

セイワHD<523A> 1630 -45

前日大幅高の反動安。

インフォネット<4444> 994 +54

27年3月期業績予想を上方修正。《CS》