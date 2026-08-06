QLSHD、株主優待を30%拡充、最大年2万6000円分

■500株以上は年1万3000円分、9月末基準から適用

QLSホールディングス<7075>(東証グロース・名証ネクスト)は8月5日、累進還元方針に基づく株主優待制度の30%拡充を発表した。2026年9月30日を基準日とする中間優待から適用し、優待品目と受取方法はデジタルギフトのまま据え置く。

半年以上継続保有する500株以上1000株未満の株主には、9月末と3月末に各6500円分、年間1万3000円分を贈る。1000株以上には各1万3000円分、年間2万6000円分を進呈する。従来はそれぞれ各5000円分、各1万円分だった。

対象は、3月末と9月末の株主名簿に同一株主番号で2回以上連続して500株以上の保有が記載・記録された株主。2回の基準日で保有株数が異なる場合は少ない方で判定する。中間優待は12月、期末優待は6月の発送を予定している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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