TDSE、KDDIデジタルライフに「Dify」を提供

■「povo2.0」のチャット問い合わせ対応で利用、顧客体験向上へ

TDSE<7046>(東証グロース)は8月5日、KDDI Digital Lifeに生成AIアプリ・AIエージェント開発プラットフォーム「Dify」を提供したと発表した。KDDI Digital Lifeは、KDDIのオンライン専用料金プラン「povo2.0」の企画・運営を担う。

導入先では、povo2.0のカスタマーサービスの一環として、顧客からのチャット問い合わせにDifyを活用する。利用サポートの効率化と顧客体験の向上を目的に、生成AIを用いた問い合わせ対応の仕組みを整備する。

DifyはLangGeniusが開発し、生成AIアプリやAIエージェントを構築・運用できるプラットフォーム。TDSEは導入支援を通じ、通信サービスの顧客対応領域における生成AI活用を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの株】ソフトバンクグループ、９０００円台から急落――５０００円台で問われる「ＡＩ投資」の真価（2026/7/25）

・キオクシアＨＤ株は再び上昇相場へ向かうか、ＡＩ需要と７月３１日決算が試金石（2026/7/23）

・【どう見るこの株】ファーストリテイリング、最終利益５０００億円へ上方修正、時価総額はインディテックスに次ぎ世界２位（2026/7/10）

・【どう見るこの相場】株安・円安・債券安を追い風に変える――決算発表で狙う「逆転銘柄」（2026/7/27）

