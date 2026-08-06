Birdman、「学生ランウェイ」神奈川開催へ、GAKUSEI　RUNWAYと提携

■フランチャイズ加盟で神奈川県の開催権取得、スポンサー営業や学生モデル募集を展開

Birdman<7063>(東証グロース)は8月5日、GAKUSEI RUNWAYとの業務提携と、新たに「学生ランウェイエリアイベント事業」を開始すると発表した。同社が展開する学生参加型ファッションイベント「学生ランウェイ」のフランチャイズに加盟し、神奈川県エリアでの開催権を取得する。

同事業では、出演する学生モデルの募集やオーディション、地域企業を中心としたスポンサー営業、チケット・物販の販売、イベント当日の運営を担い、年2回の開催を予定する。GAKUSEI RUNWAYは、商標の使用許諾、研修、運営ノウハウや管理システムの提供、ゲストのキャスティング、Web・SNSによる広告宣伝などを支援する。

事業開始は2026年8月、初回イベントは2027年1月を予定する。2027年6月期における特別支出予定額は総額6350万円で、加盟金2000万円、保証金1000万円、研修費100万円、1開催当たりの開催・運営費用3250万円を見込む。業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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