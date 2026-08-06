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ジーデップ・アドバンス、ソフトバンクのGPUサーバー販売パートナーに

2026年8月6日 06:49

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■国内のNVIDIA　GB200　NVL72基盤を活用、大規模AI開発を支援

　ジーデップ・アドバンス<5885>(東証スタンダード)は8月5日、ソフトバンクが提供するクラウドサービス「AIデータセンター　GPUサーバー」の販売パートナー契約を締結したと発表した。国内データセンターで運用される大規模なGPU計算資源を顧客に提供する。

　同サービスは、ソフトバンクが国内に構築するNVIDIA　GB200　NVL72の大規模クラスターを基盤とする。生成AIなどの開発・運用に必要な計算能力をクラウドで利用でき、国内でデータを扱う環境を求める企業や研究機関の需要に対応する。

　ジーデップ・アドバンスは、GPUを中心としたAI・ビジュアライゼーション関連製品の販売やシステム構築を手掛ける。同契約を、データ主権を意識したオンプレミスとクラウドのハイブリッドAI基盤実現に向けた第一歩と位置付け、国内で大規模AI開発・運用に着手できる環境の整備を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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