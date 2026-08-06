アップガレージG、7月国内店舗売上高12.2%増、既存店も伸長

■直営既存店9.9%増、FC既存店5.8%増、夏のキャンペーン奏功

アップガレージグループ<7134>(東証スタンダード)は8月5日、2027年3月期7月度の月次売上速報を発表した。国内アップガレージ店舗の直営・FC合計売上高は前年同月比12.2%増の21億4100万円となった。

直営店は全店売上高が同22.5%増の5億8800万円、既存店が同9.9%増の5億700万円。FC店は全店が同8.7%増の15億5300万円、既存店が同5.8%増の15億100万円だった。中古タイヤ・ホイール、ライダース用品、カー用品の買い取りと販売が好調だった。

物価高を背景としたリユース需要の拡大、前期出店店舗の寄与に加え、夏の全国キャンペーンが集客を押し上げた。4月から7月までの累計売上高は直営・FC合計で前年同期比13.4%増の90億3800万円となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの株】ソフトバンクグループ、９０００円台から急落――５０００円台で問われる「ＡＩ投資」の真価（2026/7/25）

・キオクシアＨＤ株は再び上昇相場へ向かうか、ＡＩ需要と７月３１日決算が試金石（2026/7/23）

・【どう見るこの株】ファーストリテイリング、最終利益５０００億円へ上方修正、時価総額はインディテックスに次ぎ世界２位（2026/7/10）

・【どう見るこの相場】株安・円安・債券安を追い風に変える――決算発表で狙う「逆転銘柄」（2026/7/27）

