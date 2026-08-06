AB&Company、7月既存店売上高4.3%増、2カ月ぶり前年超え

■FC店舗の伸長が全体を牽引、累計売上高は7.9%増

AB&Company<9251>(東証グロース)は8月5日、2026年7月の国内店舗月次営業速報を発表した。国内既存店売上高は前年同月比4.3%増となり、2カ月ぶりに前年実績を上回った。直営美容室の運営とフランチャイズ事業を手がけ、「Agu.」ブランドを中心に全国展開している。

国内全店舗売上高は同9.5%増。内訳は直営店舗が13億7200万円で同1.3%増、FC店舗が19億7200万円で同16.0%増となり、FC店舗の伸びが全体を押し上げた。11月から7月までの累計売上高は276億8800万円で、前年同期比7.9%増となった。

7月末の国内店舗数は前年同月末比4.2%増の1130店舗。直営は449店舗、FCは681店舗だった。7月は7店舗を新規出店する一方、6店舗を退店し、1店舗の純増となった。既存店は出店後18カ月を経過した店舗を対象とし、直営とFCを合算している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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