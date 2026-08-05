*23:25JST 【市場反応】米7月ISM非製造業景況指数は予想下回る、ドル続落

米供給管理協会（ISM）が発表した7月ISM非製造業景況指数は54.1と、6月54.0から上昇も予想を下回った。

事前に発表された米7月サービス業PMI確定値は54.6と、予想外に速報53.6から上方修正され昨年10月来で最高。同月総合PMI確定値は54.5と、速報53.6から上方修正され昨年10月来で最高となった。

米10年債利回りは4.637％から4.608％まで低下。ドルは続落し、ドル・円は157円41銭付近から157円31銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1540ドルから1.1555ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3460ドルから1.3482ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・7月ISM非製造業景況指数：54.1（予想：54.5、6月：54.0）

・米・7月サービス業PMI確定値：54.6（予想：53.6、速報：53.6）

・米・7月総合PMI確定値：54.5（速報：53.6）《KY》