ゲームフリーク新作『Beast of Reincarnation』レビュー：戦闘と雰囲気は高評価も、物語とPC版動作に課題

『Beast of Reincarnation』がPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC向けに発売された。ゲームフリークが手掛ける初のAAA規模のオリジナルアクションRPGとして、独自の戦闘システムや雰囲気が評価される一方で、物語やパフォーマンス面での課題も指摘されている。購入を検討しているプレイヤーは、プラットフォームごとの動作状況や自身のプレイスタイルに合わせて判断する必要がある。

■期待と不安が入り交じる中での船出



『Beast of Reincarnation』が4日、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC向けに発売された。その評価は、本作の特異な開発の歴史から予想される通りのところに落ち着いている。すなわち、ゲームフリークが30年にわたって培ってきた「クリーチャーとのパートナーシップ」というデザインに根ざした確かな強みと、同スタジオが看板フランチャイズ以外で初めて手掛けるAAA規模のアクションRPGゆえの明確な弱点の両方を持ち合わせているのだ。

OpenCriticでは45人の批評家から76点（「Strong」評価）、Metacriticでは49のPS5レビューから73点を獲得しており、一部の人が期待したような大躍進ではないものの、危惧されていたような失敗作でもない。数字では伝わらないこと、そしてあらゆるプラットフォームのすべてのレビューが最終的に行き着くのは、本作が予想外に独特な雰囲気を醸し出しているという点だ。ポケモンのスタジオが手掛けたポストアポカリプスのアクションゲームとは思えないほど、メランコリックで、静かで、忍耐強い作品に仕上がっている。

■『Beast of Reincarnation』とは何か



舞台は4026年の日本。文明を草木が生い茂る荒れ地へと変えた超自然的な腐敗「ブライト（Blight）」に感染した18歳の「封印者（Sealer）」エマと、同じくブライトに感染した柴犬の相棒クーの物語を描く。2人は、地球の腐敗の原因となっている、周期的に現れる神のような存在であるタイトルにもなっている「獣（Beast）」を打ち倒す使命を帯びている。

ディレクターの古島康太氏は、ゲームフリーク社内の「ギアプロジェクト」を通じてこのプロジェクトを構想した。これは、従業員がポケモンフランチャイズ以外のアイデアを開発できる社内インキュベーター制度だ。当初「Project Bloom」というコードネームで呼ばれていたこの企画は、2020年頃に開発が始まった。『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』でのバトルプランニングやUIシステム設計、『Pokémon LEGENDS アルセウス』でのサウンドマネジメントなどの実績を持つ古島氏は、本作がゲームフリークの比較的小規模な社内チームによって構築され、外部の制作パートナーの大規模なネットワークを指揮する形で作られたことを認めている。これは、スタジオの限られたAAA規模の開発能力に対する意識的な対応だ。

その結果生まれた本作は、Fictions（旧Private Division。Take-Two Interactiveのレーベルだったが、2024年にテキサス州の未公開株式投資会社Haveli Investmentsに売却され、その後リブランディングされた）から全プラットフォームで59.99ドル（約9,500円、1ドル=158円換算）で発売されている。Game Pass UltimateおよびPC Game Passの加入者は追加料金なしでプレイ可能だ。下位プランの加入者は、対象プランへのアップグレードなしではプレイできない。

■賛否を分ける戦闘システムの仕組み



メカニクスの核となるのは、重層的なデュアルペースのシステムであり、構造的に本作がアクションRPGというジャンルにもたらした最も独創的な貢献だ。

エマはパリィを重視したリアルタイムの剣戟を行う。パリィやジャスト回避を成功させると「エンタングルメント・ゲージ」が溜まり、これを消費することで、エマは時間を遅くして飛び道具の狙いを定めたり、特殊攻撃を発動したり、クーの能力を強化したりできる。クーは独立したターン制のコマンドメニューで操作し、戦闘中に呼び出して「ブルームアーツ」を放つことができる。これは、エマの防御アクションによって蓄積されたゲージリソースを必要とする、より強力な技だ。つまり、うまくパリィしてゲージを溜め、それをクーのために消費し、再びパリィして回復する、というのが一連のループとなる。

このデザインは、ゲームフリークのポケモンでの実績の直系にあたる。同スタジオは30年にわたり、トレーナーとクリーチャーの間の感情的・戦術的な絆を中心にシステムを構築してきた。クーのコマンドメニューがポケモンのバトルUIを彷彿とさせるのは偶然ではなく、古島氏も発売前のインタビューでその関連性を認め、本作のコンセプトは「私が創作物に触れたときに感じる感情」に基づいて構築されていると語っている。ゲームフリークのギアプロジェクトという取り組みが、このような方向転換を可能にする創造的な滑走路を提供したのだ。

このシステムに満足したレビュアーは熱狂的だった。Viceは本作に9.5/10の評価を与え、戦闘を「信じられないほど楽しい」アクションの完璧なブレンドだと評した。GamesRadarは9/10を与え、厳しくも公平な戦闘と「自分の好みに合わせたビルドを構築する幅広い余地」を備えた素晴らしいARPGだと呼んでいる。

一方、不満を感じたレビュアーは、システムのポテンシャルと、それを取り巻く瞬間的なデザインとの間のギャップを強調した。PC GamerのShaun Prescott氏は73/100のスコアを付け、ボス戦以外のエンカウントデザインが「しばしば異常なほど退屈」だと指摘している。マップ上の敵の配置はまばらで、死亡時のリスクがほとんどない（キャンプサイトが豊富で、アイテムを失うこともない）ため、通常の戦闘から緊張感が失われているという。Giant Bomb（3.5/5）は、最終的には非常に楽しいゲームになるが、「そこにたどり着くまでの道のりで何度も何度もつまずく」作品だと特徴づけた。

ほぼすべてのレビューにおいて、戦闘がピークに達するのはボス戦だ。エマの弓、植物の髪を利用した移動システム、そしてクーのブルームアーツが連動し、PC Gamerが「真にバレエのよう」と表現する戦闘シーケンスが展開される。最高の瞬間は素晴らしく、最悪の瞬間は退屈であるというこのゲームの性質が、GameRantの5/10からViceの9.5/10（戦闘の傑作と主張）までレビューの評価が分かれている理由を説明している。

エマのツールキットは剣だけにとどまらない。弓とクロスボウにはそれぞれ3つの属性があり、キャンプサイトの焚き火で自動補充され、遠距離でのプレイスタイルを可能にする。伸縮自在な森のポニーテールは、高所への移動や隙間を埋める橋渡し、さらには敵への武器としても機能し、移動と戦闘のメカニクスを兼ね備えている。エマとクーで共有されるスキルポイントをこれらのシステムに投資することで、攻撃的な近接特化、遠距離スナイパー、相棒重視、あるいはハイブリッドなど、意味のある異なるビルドを構築できる。

■良くも悪くも表れるゲームフリークの「ポケモンDNA」



『Beast of Reincarnation』の評価を分析する上で最も明確な枠組みは、ゲームフリークが30年にわたるポケモンの開発から何をもたらし、何をもたらさなかったかということだ。

もたらしたもの：クリーチャーとのパートナーシップに対するデザイナーの直感。エマとクーのパートナーシップは、スコアのスペクトルを問わずレビュアーが認める形で、感情的にもメカニクス的にも機能している。

あまりもたらさなかったもの：AAAレベルのストーリー構成と敵の多様性。戦闘を称賛した同じ批評家たちが、展開が遅すぎる物語、盛り上がりに欠ける伝承、そしてオープンなマップ全体で数が少なく感じる標準的な敵のラインナップを繰り返し指摘している。

■プラットフォーム別の動作状況



これは、今日ダウンロードするかどうかを決めるプレイヤーにとって最も重要なセクションだ。

発売日の報告に基づくと、推奨プラットフォームはPlayStation 5だ。いくつかのコンソール版レビューでフレームレートの問題が指摘されているが、PS5版は発売時点で最も安定していると各メディアで報じられている。

Xbox Series X|Sは、コンソール版の中で発売時のフレームレート低下に対する批判が最も多い。

PC（Steam）版は、発売時のパフォーマンスのばらつきが最も大きかった。

Steamでの初期のユーザーレビューは賛否両論で、発売日時点で700件以上の英語レビューのうち約52%が好評となっている。

■『Beast of Reincarnation』はプレイすべきか？



59.99ドル（約9,500円）という価格に対して、その答えはプレイヤーがアクションRPGに何を重視するかによって異なる。

戦闘の構造と雰囲気が最優先であれば、本作はそれらを真の確信を持って提供してくれる。

物語の深み、敵の多様性、PC版の安定性が優先事項である場合、リスクは高くなる。

Game Pass加入者が直面するリスクは大幅に低い。購入を決める前に最初の数時間でダウンロードして評価できるため、戦闘に魅力を感じるかどうかを低リスクで判断できる。

■注目ポイントQ&A





●『Beast of Reincarnation』は59.99ドル（約9,500円）で買う価値がありますか？

戦闘の深さと雰囲気を重視するアクションRPGプレイヤーにとっては、イエスと言えます。

●PC版の動作は安定していますか？

発売時点では確実ではありません。

●『Beast of Reincarnation』の戦闘は『SEKIRO』や『Stellar Blade』とどう違うのですか？

最大の違いは、エマとクーの間のデュアルペースのフィードバックループです。

●ゲームフリークのポケモンの歴史は『Beast of Reincarnation』に表れていますか？

はい、良い面と悪い面の両方で表れています。

元記事: Game Freak’s Beast of Reincarnation Reviewed: Mood Wins, Story Wobbles