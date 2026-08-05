『ONE PIECE』ルフィにちなむハネカクシの新属「Luffy」、進化系統の空白を埋める

デンマーク自然史博物館の研究チームは、ハネカクシの新属を漫画『ONE PIECE』の主人公にちなんで「Luffy（ルフィ）」と命名した。この新属は、ハネカクシ亜族の進化史における重要な空白を埋める科学的成果として位置づけられている。ポップカルチャーに由来する学名は分類学への関心を高める一方、一度正式に確立された学名は長期にわたって使われ続けることになる。

■漫画キャラクターが生物の学名に

デンマーク自然史博物館の研究者らは2026年6月、ハネカクシの新属を正式に設立し、「Luffy（ルフィ）」と命名した。この名前は、世界的な人気を誇る漫画・アニメ『ONE PIECE』の主人公で、ゴムのように伸びる体を持つ海賊モンキー・D・ルフィに由来する。この昆虫の細長い大顎、触角、口器が、まるで漫画のキャラクターを生物標本の引き出しに収めたかのように見えることが命名の理由となった。博士課程の学生Fang-Shuo Hu氏と上級研究員Alexey Solodovnikov氏が主導した研究は、2026年6月5日にオープンアクセス誌『ZooKeys』で発表された。その後、ScienceDailyが8月3日に取り上げ、より幅広い科学分野の読者へ伝えたことで、再び注目を集めた。

国際動物命名規約は、動物の学名を正式に定めるための規則体系である。この規約の下では、査読付き論文で一度確立された属名を、非科学的な理由で変更することはできない。「Luffy」という名前は、該当する種が存在し、科学文献が維持される限り、地球上の生命に関する科学的記録に残り続けることになる。Smithsonian Magazineが伝えているように、ポップカルチャーに由来する学名は分類学に対する社会の関心を高める一方で、長期にわたる責任も伴う。現在確立された属名は、2世紀後の研究者にも引き継がれるのである。

■新属「Luffy」の特徴と「ニカ」の姿

この命名は単なる話題作りではない。現在この新属に分類されている2種は、近縁のハネカクシのグループと比べ、大顎、触角、小顎鬚（しょうがくしゅ）が著しく長く、細い。発見について伝えたEurekAlertのプレスリリースによると、全体が明確に引き伸ばされたような体形から、Hu氏とSolodovnikov氏はルフィの「ゴムゴム」の能力をすぐに連想したという。国際動物命名規約では、ラテン語の文法上の形式に従う限り、架空のキャラクターを含む、あらゆる言語や出典に由来する属名が認められている。研究者らは、単なる思い入れではなく、形態学的な根拠に基づいてこの名前を選んだとしている。

2番目の種である「Luffy nika」は、『ONE PIECE』とのつながりをさらに強く示している。この種小名は、ルフィの「ギア5」における「ニカ」の姿、正式には「ヒトヒトの実 幻獣種 モデル：ニカ」の覚醒に由来する。この甲虫の上翅（じょうし）と体の大部分には目立つ白い毛があり、変身時に煙をまとった全身真っ白なルフィの姿によく似ている。

最初の種である「Luffy schillhammeri」は、中国・雲南省の広葉樹林で採取された。この種小名は、ハネカクシ研究への長年の貢献をたたえ、ウィーン自然史博物館のHarald Schillhammer博士にちなんで付けられた。一方、「Luffy nika」はラオス北部のルアンナムターで発見された。

■進化の空白を埋める科学的意義

『ONE PIECE』は世界累計発行部数が6億部を超え、史上最も売れた漫画シリーズとなっている。しかし、新属「Luffy」が発表された理由は、同作の人気ではない。この甲虫が、ハネカクシ亜族Staphylininaの進化史において、これまで記録上欠けていた部分を埋めるからである。

ハネカクシ科（Staphylinidae）は地球上で最大級の動物の科の一つであり、数千の属に属する6万6000種以上が記載されている。科学者らは、この数字が現存する種のわずか10％に相当する可能性があると推定している。このため、ハネカクシは生物学における分類学上の大きな未知領域の一つとなっている。森林の落ち葉の層から海岸線まで、ほぼあらゆる陸上生態系に生息し、捕食者や生物指標として重要な生態学的役割を果たしている。ハネカクシ科では、約2億年前の三畳紀にまでさかのぼる化石も見つかっている。

この巨大な科の中で、研究者らはハネカクシ亜族Staphylininaに含まれる複合群、Ocypusグループに注目した。このグループでは、複数の属の系統的位置をめぐって長年議論が続いてきた。Hu氏とSolodovnikov氏は、Acupronotes、Apostenolinus、Staphylinusなど、Ocypusグループで知られているすべての属を体系的に見直し、多数の標本の形態的特徴を比較した。その結果、Eucibdelus系統を定義する特徴として、左大顎の背側隆起にある歯と、完全に硬化した上唇（labrum）の組み合わせを特定した。

新属「Luffy」は背側隆起の歯を持つ一方、上唇は完全には硬化しておらず、ほかにも独自の特徴を複数備えている。この形質の組み合わせにより、同属は既存のどの属も占めていなかった、Eucibdelus系統とOcypusグループのほかの構成員との中間的な位置に置かれることになった。Eucibdelus系統と共有する形質は、同系統が共通祖先からどの位置で分岐したのかを明らかにする手掛かりとなる。

論文は、この属について「Eucibdelus系統とOcypusグループのほかの構成員との中間に当たる、独自の形質の組み合わせを示す」と述べている。研究者らは、この証拠から「Luffy」がEucibdelus系統全体の姉妹群であると推定した。すなわち、LuffyとEucibdelus系統は共通祖先から分岐した、互いに最も近縁な系統と位置づけられる。この知見を報告した『ZooKeys』の論文はオープンアクセスで公開されている。系統学において姉妹群を特定することは、特徴的な形質が進化のどの段階で初めて現れたのかを追跡し、祖先関係をめぐる議論を検証可能な仮説へ変えるための重要な手段となる。

■架空のキャラクターにちなんだ命名の是非

架空のキャラクターなどにちなんで生物を命名する慣習は、多くの人が考えるよりも長い歴史を持つ。デヴィッド・ボウイ、ダース・ベイダー、レディー・ガガ、ビヨンセ、『スター・ウォーズ』のさまざまなキャラクターにちなんで名付けられた種が、科学文献に正式に記載されている。2021年には、オーストラリアの3種の甲虫が『ポケットモンスター』の伝説の鳥ポケモンにちなんで命名され、2023年にはゴキブリの一種がウルトラビーストのフェローチェにちなんで命名された。また、2021年には『鋼の錬金術師』の作者、荒川弘氏にちなんで、湿地に生息する微小な甲虫が命名されている。国際動物命名規約は学名の文化的な由来に制限を設けておらず、規約に定められた二名法などの命名規則に従うことを求めている。

すべての分類学者がこの傾向を歓迎しているわけではない。一部の専門家は、文化的な参照元が忘れられた場合、ポップカルチャーに由来する名前が負担になり得ると主張している。1世紀後に「Darthvaderum」や「Luffy」を研究する研究者も、元の文化的背景が共有されていなくても、その名前を使い続けなければならないためだ。一方、現実的な反論もある。分類学は慢性的な資金不足にあり、通常であれば注目されにくい科学論文に対して、属名を通じて社会の関心を集めることは、生物多様性研究の認知向上につながるという考え方だ。

「Luffy」の論文がオープンアクセス誌『ZooKeys』で発表された背景には、オープンアクセスが分類学の成果を一般の人々へ届ける手段になるという考えがある。Hu氏とSolodovnikov氏は論文の中で、科学と一般社会との距離を縮め、生物分類学への関心を高めるとともに、「ルフィのような冒険心」を持つ若い研究者を生物多様性研究へ引き付けたいとの意図を述べている。

■ハネカクシの生態学的な重要性

ハネカクシは、人目を引く大型動物ではない。小型で動きが速く、一般にはほとんど見分けられていないが、多くの人が普段意識しない生態系にとって重要な存在である。よく知られている種の一つ、Ocypus olens（Devil's Coach Horse beetle）はヨーロッパから米国へ分布を広げている。一方、ハネカクシ科の種の大部分は、森林の落ち葉、土壌、動物の死骸、社会性昆虫の巣などに生息し、捕食や分解を通じて陸上生態系の機能を支えている。

新しい属を特定することは、生態学者、自然保護の専門家、生物多様性研究者が、絶滅によって失われる前に、地球上にどのような生物が実際に存在するのかを把握するための基礎的な作業である。ハネカクシが持つ生態学的な重要性は、いくら強調してもし過ぎることはない。

論文の完全な書誌情報は次の通りである。Hu F-S, Solodovnikov A（2026）「Luffy gen. nov., a new genus of Staphylinina (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae), remarkable for understanding the Eucibdelus lineage」『ZooKeys』1281、247–264頁。DOI: 10.3897/zookeys.1281.198593。

■注目ポイントQ&A

●「Luffy」という名前以外に、このハネカクシの属が科学的に重要である理由は何ですか？

この属は、ハネカクシの進化史における特定の空白を埋める存在です。新属「Luffy」は、Eucibdelus系統を特徴づける背側隆起の歯を持つ一方、同系統の構成員を区別する完全に硬化した上唇を持っていません。この中間的な形質の組み合わせにより、「Luffy」はEucibdelus系統全体の姉妹群と位置づけられます。これは、LuffyとEucibdelus系統が共通祖先から分岐した、互いに最も近縁な系統であることを意味します。EurekAlertのプレスリリースで説明されているように、系統学では姉妹群を特定することで、クレード内のどの形質が祖先から受け継がれ、どの形質が新たに派生したのかを検討できます。これにより、従来の分類では解決できなかった系統関係について、検証可能な仮説を示せます。

●ハネカクシ科（Staphylinidae）における新属の記載が特に重要なのはなぜですか？

ハネカクシ科は地球上で最大級の動物の科の一つであり、6万6000種以上が記載されています。しかし、科学者らは、正式に記載されているのは現存するハネカクシの種の約10％にすぎない可能性があると推定しています。新しい属を分類体系に追加することは、いまだ不完全な全体像を構築するための足場となり、生態学者や自然保護の専門家が、そうでなければ分類されない生物を特定し、保護し、研究することを可能にします。「Luffy」属は単に新しい名前を追加するだけでなく、ハネカクシ亜族の進化系統樹に、系統学的な根拠を持つ分岐位置を加えるものです。

●アニメや漫画のキャラクターにちなんで名付けられた動物は他にもいますか？

はい。この慣習は、多くの人が考えるよりも以前からあります。2021年には、オーストラリアの3種の甲虫が『ポケットモンスター』の伝説の鳥ポケモン、フリーザー、サンダー、ファイヤーにちなんで命名されました。同じく2021年には、『鋼の錬金術師』の作者である荒川弘氏にちなんで、湿地に生息する微小な甲虫が命名されています。2023年には、ゴキブリの一種がウルトラビーストのフェローチェにちなんで命名されました。国際動物命名規約では、定められた命名形式に従う限り、さまざまな文化や言語に由来する架空のキャラクター名を学名に用いることができます。一度正式に発表された名前は、原則として使われ続けます。

●この属名は『ONE PIECE』のファンにとって具体的に何を意味しますか？

この名前が、科学的記録に長期にわたって残ることを意味します。国際動物命名規約の下では、査読付き論文で正式に確立された属名を、非科学的な理由で変更することはできません。新属「Luffy」は、18世紀のリンネの時代にさかのぼる属名と同じく、科学文献に記録されています。ギア5の「ニカ」の姿にちなんで命名され、その全身真っ白な姿を思わせる白い毛を持つ「Luffy nika」も、『ZooKeys』のオープンアクセス論文に記載されたハネカクシ亜族の一種として、科学的記録が維持される限り残り続けます。

元記事: Rove Beetle Genus Named After One Piece’s Luffy Fills Evolutionary Gap