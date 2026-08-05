*16:18JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約1243円分押し上げ

5日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり152銘柄、値下がり71銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日4日の米国株式市場は大幅続伸。良好な企業決算を好感し、寄り付き後、上昇。ベッセント財務長官が対イラン和平合意に楽観的見解を示し原油安、金利の低下も好感され、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウは連日過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、5日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後は、ベッセント財務長官が対イラン和平合意に楽観的見解を示したことによる原油安や米金利低下を背景に、ダウが連日で過去最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場では指数寄与度の大きい値がさ株に買いが集中した。好決算銘柄への物色も相場全体を刺激し、日経平均は早々に上げ幅を拡大。投資家心理が改善するなか、前場中盤には66000円台を回復し、その後も高値圏で推移した。

大引けの日経平均は前営業日比2342.91円高の66300.44円となった。東証プライム市場の売買高27億8122万株、売買代金は10兆9236億円だった。業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、情報・通信業などが上昇した一方で、海運業、鉱業、倉庫・運輸関連業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は65％、対して値下がり銘柄は31％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約656円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、キオクシアHD＜285A＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約147円押し下げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、横河電＜6841＞、三菱商＜8058＞、テルモ＜4543＞、三井物＜8031＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 66300.44(+2342.91)

値上がり銘柄数 152(寄与度+2683.99)

値下がり銘柄数 71(寄与度-341.08)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 33720 2720 656.50

＜9984＞ ソフトバンクG 5958 730 587.31

＜4062＞ イビデン 20330 4000 268.18

＜8035＞ 東エレク 58550 1850 186.05

＜5803＞ フジクラ 5073 445 89.50

＜6981＞ 村田製作所 7829 700 56.32

＜285A＞ キオクシアHD 54300 2210 51.86

＜6762＞ TDK 3150 98 49.28

＜6954＞ ファナック 6460 273 45.76

＜8015＞ 豊田通商 7243 439 44.15

＜6920＞ レーザーテック 46680 2580 34.59

＜6971＞ 京セラ 3866 125 33.52

＜6098＞ リクルートHD 12720 305 30.67

<7272> ヤマハ発動機 1805 294 29.57

<4063> 信越化 6163 176 29.50

<6976> 太陽誘電 11165 875 29.33

<5802> 住友電気工業 2371.5 210 28.16

<2802> 味の素 5333 380 25.48

<6146> ディスコ 63740 2850 19.11

<7735> SCREEN 13690 620 16.63

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 76870 -1830 -147.23

＜6367＞ ダイキン工業 22265 -1500 -50.28

＜6841＞ 横河電機 5302 -592 -19.85

＜8058＞ 三菱商事 4641 -97 -9.75

＜4543＞ テルモ 2288 -35 -9.39

＜8031＞ 三井物産 4700 -115 -7.71

＜4578＞ 大塚HD 11805 -210 -7.04

<9433> KDDI 2856.5 -17 -6.84

<7832> バンナムHD 4407 -55 -5.53

<9107> 川崎汽船 2714.5 -148.5 -4.48

<7013> IHI 2691.5 -188 -4.41

<7974> 任天堂 7428 -130 -4.36

<3382> 7＆iHD 1990 -42 -4.22

<7270> SUBARU 2475.5 -108.5 -3.64

<9735> セコム 6624 -52 -3.49

<4523> エーザイ 4520 -103 -3.45

<7011> 三菱重工業 4000 -91 -3.05

<4661> オリエンタルランド 2860.5 -84.5 -2.83

<2413> エムスリー 1735 -34.5 -2.78

<3659> ネクソン 2333.5 -40.5 -2.72《CS》