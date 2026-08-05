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出来高変化率ランキング（14時台）～オークネット、JPMCなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オークネット、JPMCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 14:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3276＞ JPMC 1605200 167535.52 318.84% 0.0094%
＜2393＞ 日本ケア 123200 60714.1 237.39% 0.128%
＜3964＞ オークネット 2486000 432785.88 227.69% 0.1131%
＜6994＞ 指月電 1605400 288387.66 223.06% 0.1837%
＜4475＞ HENNGE 2259200 473865.5 215.74% 0.1744%
＜2997＞ ストレージ王 258600 44753.74 212.71% -0.0007%
＜5240＞ monoAI 2809800 205614.88 212.16% 0.1071%
＜7480＞ スズデン 237800 190676.22 151.62% 0.1737%
＜1980＞ ダイダン 2703000 1925369.18 150.56% 0.189%
＜2395＞ 新日科学 737700 268309.52 145.85% 0.0921%
＜4586＞ メドレックス 2703500 70310.04 143.02% 0.0447%
＜9302＞ 三井倉HD 848300 771333.88 139.07% -0.1112%
＜2737＞ トーメンデバ 482200 4109306.6 138.46% 0.0369%
＜7713＞ シグマ光機 123000 87478.54 129.16% 0.1201%
＜4588＞ オンコリス 1665000 1377961.94 124.5% -0.0047%
＜6197＞ ソラスト 199400 63896.78 123.01% 0.0044%
＜6088＞ シグマクシスH 1708600 320221.76 120.73% -0.1155%
＜4052＞ フィーチャ 1827300 214578.76 118.09% 0.0964%
＜8139＞ ナガホリ 134300 77610.94 116.1% 0.065%
＜8841＞ テーオーシー 407100 126664.5 113.98% 0.0341%
<8012> 長瀬産 2343400 1016527.11 112.91% 0.1091%
<3103> ユニチカ 5226500 1956099.84 108.98% 0.1392%
<5885> ジーデップ 57800 66214.34 107.39% 0.0427%
<521A> iFFANGゴ 104499 68991.846 105.54% 0.0446%
<7246> プレス工 1070400 346908.72 105.39% 0.0928%
<4310> DI 93500 76886.9 105.2% -0.0491%
<2039> ドバイベア 496356 119333.427 103.97% 0.0326%
<7272> ヤマハ発 27156900 17479450 103.03% 0.1915%
<6367> ダイキン 4557600 38243583.9 100.47% -0.0746%
<1948> 弘電社 33900 151616 99.13% 0.0026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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