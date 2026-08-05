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出来高変化率ランキング（14時台）～オークネット、JPMCなどがランクイン

2026年8月5日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オークネット、JPMCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月5日　14:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3276＞ JPMC　　　　　 1605200 　167535.52　 318.84% 0.0094%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　　123200 　60714.1　 237.39% 0.128%
＜3964＞ オークネット　　　　2486000 　432785.88　 227.69% 0.1131%
＜6994＞ 指月電　　　　　　　1605400 　288387.66　 223.06% 0.1837%
＜4475＞ HENNGE　　　　2259200 　473865.5　 215.74% 0.1744%
＜2997＞ ストレージ王　　　　258600 　44753.74　 212.71% -0.0007%
＜5240＞ monoAI　　　　2809800 　205614.88　 212.16% 0.1071%
＜7480＞ スズデン　　　　　　237800 　190676.22　 151.62% 0.1737%
＜1980＞ ダイダン　　　　　　2703000 　1925369.18　 150.56% 0.189%
＜2395＞ 新日科学　　　　　　737700 　268309.52　 145.85% 0.0921%
＜4586＞ メドレックス　　　　2703500 　70310.04　 143.02% 0.0447%
＜9302＞ 三井倉HD　　　　　848300 　771333.88　 139.07% -0.1112%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　482200 　4109306.6　 138.46% 0.0369%
＜7713＞ シグマ光機　　　　　123000 　87478.54　 129.16% 0.1201%
＜4588＞ オンコリス　　　　　1665000 　1377961.94　 124.5% -0.0047%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　199400 　63896.78　 123.01% 0.0044%
＜6088＞ シグマクシスH　　　1708600 　320221.76　 120.73% -0.1155%
＜4052＞ フィーチャ　　　　　1827300 　214578.76　 118.09% 0.0964%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　　134300 　77610.94　 116.1% 0.065%
＜8841＞ テーオーシー　　　　407100 　126664.5　 113.98% 0.0341%
<8012> 長瀬産　　　　　　　2343400 　1016527.11　 112.91% 0.1091%
<3103> ユニチカ　　　　　　5226500 　1956099.84　 108.98% 0.1392%
<5885> ジーデップ　　　　　57800 　66214.34　 107.39% 0.0427%
<521A> iFFANGゴ　　　104499 　68991.846　 105.54% 0.0446%
<7246> プレス工　　　　　　1070400 　346908.72　 105.39% 0.0928%
<4310> DI　　　　　　　　93500 　76886.9　 105.2% -0.0491%
<2039> ドバイベア　　　　　496356 　119333.427　 103.97% 0.0326%
<7272> ヤマハ発　　　　　　27156900 　17479450　 103.03% 0.1915%
<6367> ダイキン　　　　　　4557600 　38243583.9　 100.47% -0.0746%
<1948> 弘電社　　　　　　　33900 　151616　 99.13% 0.0026%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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