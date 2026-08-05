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出来高変化率ランキング（13時台）～ストレージ王、ソラストなどがランクイン

2026年8月5日 13:54

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記事提供元：フィスコ

*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ストレージ王、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月5日　13:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3276＞ JPMC　　　　　 　1592800 　167535.52　 318.32% 0.0094%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　 　108000 　60714.1　 222.70% 0.1077%
＜3964＞ オークネット　　　 　2335500 　432785.88　 220.65% 0.1244%
＜2997＞ ストレージ王　　　 　258400 　44753.74　 212.61% -0.0007%
＜4475＞ HENNGE　　　 　2098300 　473865.5　 206.93% 0.1691%
＜5240＞ monoAI　　　 　2667000 　205614.88　 206.13% 0.1122%
＜6994＞ 指月電　　　　　　 　1037800 　288387.66　 168.24% 0.1641%
＜7480＞ スズデン　　　　　 　237800 　190676.22　 151.62% 0.1737%
＜4586＞ メドレックス　　　 　2444200 　70310.04　 130.36% 0.0447%
＜2737＞ トーメンデバ　　　 　451700 　4109306.6　 130.34% 0.0593%
＜2395＞ 新日科学　　　　　 　626500 　268309.52　 124.88% 0.0897%
＜9302＞ 三井倉HD　　　　 　756200 　771333.88　 124.84% -0.1118%
＜7713＞ シグマ光機　　　　 　113100 　87478.54　 118.69% 0.1301%
＜4588＞ オンコリス　　　　 　1485200 　1377961.94　 110.36% -0.0459%
＜6088＞ シグマクシスH　　 　1515500 　320221.76　 105.99% -0.1155%
＜8012＞ 長瀬産　　　　　　 　2165900 　1016527.11　 103.30% 0.1074%
＜2039＞ ドバイベア　　　　 　480121 　119333.427　 99.95% 0.0362%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　164900 　63896.78　 99.79% 0.0008%
＜4310＞ DI　　　　　　　 　88700 　76886.9　 98.84% -0.0527%
＜4052＞ フィーチャ　　　　 　1543000 　214578.76　 98.17% 0.1549%
<8841> テーオーシー　　　 　355000 　126664.5　 97.23% 0.0308%
<3624> アクセルマーク　　 　563400 　16902.12　 95.82% 0.0298%
<1980> ダイダン　　　　　 　1755800 　1925369.18　 94.20% 0.1443%
<5885> ジーデップ　　　　 　51800 　66214.34　 94.06% 0.038%
<3103> ユニチカ　　　　　 　4550100 　1956099.84　 92.16% 0.1426%
<7272> ヤマハ発　　　　　 　24451200 　17479450　 90.28% 0.1876%
<521A> iFFANGゴ　　 　91929 　68991.846　 90.09% 0.0452%
<8139> ナガホリ　　　　　 　107700 　77610.94　 89.11% 0.0322%
<1330> 上場225　　　　 　88792 　2400196.25　 88.37% 0.0336%
<4813> ACCESS　　　 　2479300 　330326.82　 84.19% 0.084%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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