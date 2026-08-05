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出来高変化率ランキング（13時台）～ストレージ王、ソラストなどがランクイン
*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ストレージ王、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 13:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3276＞ JPMC 1592800 167535.52 318.32% 0.0094%
＜2393＞ 日本ケア 108000 60714.1 222.70% 0.1077%
＜3964＞ オークネット 2335500 432785.88 220.65% 0.1244%
＜2997＞ ストレージ王 258400 44753.74 212.61% -0.0007%
＜4475＞ HENNGE 2098300 473865.5 206.93% 0.1691%
＜5240＞ monoAI 2667000 205614.88 206.13% 0.1122%
＜6994＞ 指月電 1037800 288387.66 168.24% 0.1641%
＜7480＞ スズデン 237800 190676.22 151.62% 0.1737%
＜4586＞ メドレックス 2444200 70310.04 130.36% 0.0447%
＜2737＞ トーメンデバ 451700 4109306.6 130.34% 0.0593%
＜2395＞ 新日科学 626500 268309.52 124.88% 0.0897%
＜9302＞ 三井倉HD 756200 771333.88 124.84% -0.1118%
＜7713＞ シグマ光機 113100 87478.54 118.69% 0.1301%
＜4588＞ オンコリス 1485200 1377961.94 110.36% -0.0459%
＜6088＞ シグマクシスH 1515500 320221.76 105.99% -0.1155%
＜8012＞ 長瀬産 2165900 1016527.11 103.30% 0.1074%
＜2039＞ ドバイベア 480121 119333.427 99.95% 0.0362%
＜6197＞ ソラスト 164900 63896.78 99.79% 0.0008%
＜4310＞ DI 88700 76886.9 98.84% -0.0527%
＜4052＞ フィーチャ 1543000 214578.76 98.17% 0.1549%
<8841> テーオーシー 355000 126664.5 97.23% 0.0308%
<3624> アクセルマーク 563400 16902.12 95.82% 0.0298%
<1980> ダイダン 1755800 1925369.18 94.20% 0.1443%
<5885> ジーデップ 51800 66214.34 94.06% 0.038%
<3103> ユニチカ 4550100 1956099.84 92.16% 0.1426%
<7272> ヤマハ発 24451200 17479450 90.28% 0.1876%
<521A> iFFANGゴ 91929 68991.846 90.09% 0.0452%
<8139> ナガホリ 107700 77610.94 89.11% 0.0322%
<1330> 上場225 88792 2400196.25 88.37% 0.0336%
<4813> ACCESS 2479300 330326.82 84.19% 0.084%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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