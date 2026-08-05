*13:22JST 飯野海運---2027年3月期業績予想を上方修正、年間配当53円へ増配

飯野海運＜9119＞は4日、2027年3月期の連結業績予想および配当予想を上方修正すると発表した。

2027年3月期中間期(2026年4月1日-2026年9月30日)業績予想は、売上高が従来予想比6.2％増の690.00億円、営業利益が同71.9％増の55.00億円、経常利益が同272.7％増41.00億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同47.4％増の112.00億円へそれぞれ引き上げられた。

一方、通期(2026年4月1日-2027年3月31日) 業績予想は、売上高が従来予想比5.4％増の1,360.00億円、営業利益が同31.9％増の120.00億円、経常利益が同43.3％増の96.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同15.7％増の140.00億円へ上方修正された。

修正の要因として、第1四半期連結会計期間にケミカルタンカーやドライバルク船の市況が高水準で推移したこと、第2四半期連結会計期間以降もドライバルク船の市況が堅調に推移する見通しであること、また、一部船舶の契約有利更改による増益や期初からの円安基調を織り込んだことが挙げられた。

あわせて配当予想も増額し、中間配当は従来予想の1株当たり23円から27円、期末配当は23円から26円へ引き上げ、年間配当予想は46円から53円への修正が発表された。増配は、業績改善見込みを反映したもので、配当性向40％を基準とする配当方針や、導入されている1株当たり30円の下限配当に基づき決定された。《KT》