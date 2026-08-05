*12:31JST 日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約504円分押し上げ

5日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり144銘柄、値下がり81銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1903.47円高の65861.00円（出来高概算12億7731万株）で前場の取引を終えている。

前日4日の米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は907.47ドル高の54085.88ドル、ナスダックは671.09ポイント高の26584.99で取引を終了した。良好な企業決算を好感し、寄り付き後、上昇。ベッセント財務長官が対イラン和平合意に楽観的見解を示し原油安、金利の低下も好感され、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウは連日過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、5日の日経平均は607.74円高の64565.27円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は、ベッセント財務長官が対イラン和平合意に楽観的見解を示したことによる原油安や米金利低下を背景に、ダウが連日で過去最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場では指数寄与度の大きい値がさ株に買いが集中した。好決算銘柄への物色も相場全体を刺激し、日経平均は時間の経過とともに上げ幅を拡大。前場中盤には66000円台を回復し、高値圏で前引けを迎えた。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、豊田通商＜8015＞、レーザーテク＜6920＞、リクルートHD＜6098＞、ヤマハ発＜7272＞、住友電＜5802＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、ダイキン＜6367＞、KDDI＜9433＞、横河電＜6841＞、三井物＜8031＞、三菱商<8058>、テルモ<4543>、トヨタ<7203>、中外薬<4519>、セコム<9735>、バンナムHD<7832>、HOYA<7741>、エムスリー<2413>、エーザイ<4523>、アステラス薬<4503>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、電気機器などが上昇した一方で、倉庫・運輸関連業、海運業、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約504円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約122円押し下げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、KDDI＜9433＞、横河電＜6841＞、三井物＜8031＞、三菱商<8058>、テルモ<4543>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 65861.00(+1903.47)

値上がり銘柄数 144(寄与度+2259.25)

値下がり銘柄数 81(寄与度-355.78)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 33090 2090 504.44

＜9984＞ ソフトバンクG 5803 575 462.60

＜4062＞ イビデン 20330 4000 268.18

＜8035＞ 東エレク 58880 2180 219.23

＜5803＞ フジクラ 4996 368 74.02

＜285A＞ キオクシアHD 54690 2600 61.01

＜6762＞ TDK 3160 108 54.31

＜6981＞ 村田製作所 7785 656 52.78

＜6954＞ ファナック 6429 242 40.56

＜8015＞ 豊田通商 7125 321 32.28

＜6920＞ レーザーテック 46300 2200 29.50

＜6098＞ リクルートHD 12695 280 28.16

＜7272＞ ヤマハ発動機 1784.5 273.5 27.50

＜5802＞ 住友電気工業 2365 203.5 27.29

＜6971＞ 京セラ 3840 99 26.55

<4063> 信越化 6110 123 20.62

<6976> 太陽誘電 10875 585 19.61

<2802> 味の素 5230 277 18.57

<7735> SCREEN 13655 585 15.69

<5801> 古河電気工業 3940 374 12.54



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 77180 -1520 -122.29

＜6367＞ ダイキン工業 22000 -1765 -59.17

＜9433＞ KDDI 2810 -63.5 -25.54

＜6841＞ 横河電機 5447 -447 -14.98

＜8031＞ 三井物産 4694 -121 -8.11

<8058> 三菱商事 4665 -73 -7.34

<4543> テルモ 2296 -27 -7.24

<7203> トヨタ自動車 2876 -42.5 -7.12

<4519> 中外製薬 6612 -68 -6.84

<9735> セコム 6584 -92 -6.17

<7832> バンナムHD 4407 -55 -5.53

<7741> HOYA 25640 -285 -4.78

<2413> エムスリー 1715.5 -54 -4.34

<4523> エーザイ 4499 -124 -4.16

<4503> アステラス製薬 2144.5 -24 -4.02

<4452> 花王 3158 -58 -3.89

<9107> 川崎汽船 2750 -113 -3.41

<3382> 7＆iHD 1998.5 -33.5 -3.37

<3659> ネクソン 2324.5 -49.5 -3.32

<7011> 三菱重工業 4000 -91 -3.05《CS》