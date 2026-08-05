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出来高変化率ランキング（10時台）～JPMC、ストレージ王などがランクイン

2026年8月5日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～JPMC、ストレージ王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月5日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3276＞ JPMC　　　　　 1479300 　167535.52　 313.14% 0.0094%
＜2997＞ ストレージ王　　　　222500 　44753.74　 194.79% 0%
＜5240＞ monoAI　　　　2212200 　205614.88　 183.92% 0.153%
＜4475＞ HENNGE　　　　1536800 　473865.5　 168.04% 0.166%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　　65400 　60714.1　 163.65% 0.1254%
＜7480＞ スズデン　　　　　　237800 　190676.22　 151.62% 0.1737%
＜3964＞ オークネット　　　　1156500 　432785.88　 135.35% 0.1357%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　322300 　4109306.6　 89.49% 0.0561%
＜9302＞ 三井倉HD　　　　　497100 　771333.88　 74.88% -0.1112%
＜395A＞ 業界地銀　　　　　　139230 　79578.18　 71.78% 0.0222%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　25700 　151616　 67% 0.0008%
＜4052＞ フィーチャ　　　　　1179600 　214578.76　 66.16% 0.2046%
＜6088＞ シグマクシスH　　　1037300 　320221.76　 61.61% -0.112%
＜3624＞ アクセルマーク　　　413400 　16902.12　 60.67% 0.0447%
＜8012＞ 長瀬産　　　　　　　1488700 　1016527.11　 59.86% 0.1156%
＜4588＞ オンコリス　　　　　950200 　1377961.94　 58.58% -0.0368%
＜8841＞ テーオーシー　　　　253100 　126664.5　 58.11% 0.0077%
＜7713＞ シグマ光機　　　　　68200 　87478.54　 57.21% 0.1016%
＜6718＞ アイホン　　　　　　57400 　92747.22　 55.8% 0.0292%
＜4310＞ DI　　　　　　　　59600 　76886.9　 53.75% -0.0617%
<7272> ヤマハ発　　　　　　17450900 　17479450　 51.91% 0.1724%
<5885> ジーデップ　　　　　35300 　66214.34　 50.44% 0.0383%
<4813> ACCESS　　　　1814900 　330326.82　 48.87% 0.0724%
<2039> ドバイベア　　　　　288891 　119333.427　 42.97% 0.0254%
<7806> MTG　　　　　　　208700 　1043037　 39.01% -0.0054%
<4968> 荒川化学　　　　　　275800 　450845.26　 34.23% 0.114%
<4493> サイバセキュリ　　　99400 　138744.86　 33.41% 0.0504%
<6925> ウシオ電　　　　　　591900 　1838140.8　 29.74% 0.069%
<4563> アンジェス　　　　　789700 　33382.18　 29.45% 0.0425%
<4886> あすかHD　　　　　180300 　239457.22　 28.11% -0.0827%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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