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出来高変化率ランキング（10時台）～JPMC、ストレージ王などがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～JPMC、ストレージ王などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3276＞ JPMC 1479300 167535.52 313.14% 0.0094%
＜2997＞ ストレージ王 222500 44753.74 194.79% 0%
＜5240＞ monoAI 2212200 205614.88 183.92% 0.153%
＜4475＞ HENNGE 1536800 473865.5 168.04% 0.166%
＜2393＞ 日本ケア 65400 60714.1 163.65% 0.1254%
＜7480＞ スズデン 237800 190676.22 151.62% 0.1737%
＜3964＞ オークネット 1156500 432785.88 135.35% 0.1357%
＜2737＞ トーメンデバ 322300 4109306.6 89.49% 0.0561%
＜9302＞ 三井倉HD 497100 771333.88 74.88% -0.1112%
＜395A＞ 業界地銀 139230 79578.18 71.78% 0.0222%
＜1948＞ 弘電社 25700 151616 67% 0.0008%
＜4052＞ フィーチャ 1179600 214578.76 66.16% 0.2046%
＜6088＞ シグマクシスH 1037300 320221.76 61.61% -0.112%
＜3624＞ アクセルマーク 413400 16902.12 60.67% 0.0447%
＜8012＞ 長瀬産 1488700 1016527.11 59.86% 0.1156%
＜4588＞ オンコリス 950200 1377961.94 58.58% -0.0368%
＜8841＞ テーオーシー 253100 126664.5 58.11% 0.0077%
＜7713＞ シグマ光機 68200 87478.54 57.21% 0.1016%
＜6718＞ アイホン 57400 92747.22 55.8% 0.0292%
＜4310＞ DI 59600 76886.9 53.75% -0.0617%
<7272> ヤマハ発 17450900 17479450 51.91% 0.1724%
<5885> ジーデップ 35300 66214.34 50.44% 0.0383%
<4813> ACCESS 1814900 330326.82 48.87% 0.0724%
<2039> ドバイベア 288891 119333.427 42.97% 0.0254%
<7806> MTG 208700 1043037 39.01% -0.0054%
<4968> 荒川化学 275800 450845.26 34.23% 0.114%
<4493> サイバセキュリ 99400 138744.86 33.41% 0.0504%
<6925> ウシオ電 591900 1838140.8 29.74% 0.069%
<4563> アンジェス 789700 33382.18 29.45% 0.0425%
<4886> あすかHD 180300 239457.22 28.11% -0.0827%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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