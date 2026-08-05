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システムサポートホールディングス 配当予想の修正
記事提供元：フィスコ
*09:54JST システムサポートホールディングス---配当予想の修正
システムサポートホールディングス＜4396＞は3日、配当予想の修正を発表した。
2026年6月期の期末配当予想を修正し、2026年2月4日に公表していた1株当たり15円から16円へ1円増配する。
2026年6月期の第2四半期末配当は1株当たり32円としており、株主還元の充実を図る内容となる。
2026年6月期は、2026年1月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を実施している。このため、第2四半期末配当は株式分割前の株式数を基準として32円、期末配当は株式分割後ベースで16円となることから、年間配当予想は単純計算ができず表示していない。
今回の増配は、利益配分の基本方針および2026年6月期の業績状況を踏まえて決定した。会社は将来に向けた成長投資や経営体質の強化を進める一方、累進配当を継続するとともに、業績や利益水準に応じた配当水準の向上を基本方針としており、その方針に基づき期末配当を1円引き上げる。
なお、本件は2026年9月開催予定の第47回定時株主総会に付議する予定としている。《KT》
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