*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～物色は半導体やAI関連株のほか原油安を好感する流れに～

5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■物色は半導体やAI関連株のほか原油安を好感する流れに

■日本製鉄、27/3上方修正 純利益2900億円←2200億円

■古河電気工業＜5801＞超多心ケーブル増産、日米など4カ国で1000億円投資

■物色は半導体やAI関連株のほか原油安を好感する流れに

5日の日本株市場は、ギャップアップから始まることになりそうだが、買い一巡後も押し目狙いの買い意欲は強そうだ。4日の米国市場はNYダウが907ドル高、ナスダックは671ポイント高だった。ベッセント米財務長官はCNBCの番組で、ホルムズ海峡の開放などでイランとの合意が近いとの認識を示した。この発言をきっかけにWTI原油先物価格は1バレル＝75ドル台に大きく下落し、米長期金利が低下したことで幅広い銘柄が買われた。シカゴ日経225先物は大阪比1585円高の65485円。円相場は1ドル＝157円70銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形でギャップアップから始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後に63670円まで売られる場面もみられたが、米国市場の取引開始後に上へのバイアスが強まり、終盤にかけて一時65660円まで上げ幅を広げており。この流れから朝方はインデックスに絡んだ資金が集中することで、指数インパクトの大きいアドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞などが日経平均株価を押し上げてくることになりそうだ。



前日の日経平均株価は反発とはなったが、ボリンジャーバンドの-1σ水準での攻防が続いていた。本日は75日線（65020円）突破から、25日線（66430円）辺りを捉えてくる可能性はありそうだ。75日線を無難に突破し、同線が支持線として意識されてくるようだと、先物主導で上へのバイアスが強まる可能性はあるだろう。物色としては指数インパクトの大きい半導体やAI関連株のほか、原油安を好感する形で内需系にも資金が広がりそうである。



その他は、決算発表がピークを迎えるなかでは、決算を手掛かりとした個別銘柄での日替わり的な物色に向かいやすいだろう。なお、昨夕発表したところでは、ウシオ電＜6925＞、NTN＜6472＞、ヒロセ電＜6806＞、ヘリオスTH＜6927＞、イビデン＜4062＞、USS＜4732＞、大崎電＜6644＞、MTG＜7806＞、東精密＜7729＞、ヤマハ＜7951＞、日本製鉄＜5401＞、ニチアス＜5393＞、フジHD＜4676＞、TOA＜6809＞などが注目される。

■日本製鉄、27/3上方修正 純利益2900億円←2200億円

日本製鉄＜5401＞は2027年3月期業績予想の修正を発表。当期純利益を2200億円から2900億円に上方修正した。国内中心に中東影響も含めた外部環境の変化に伴い、原燃料等コストの上昇や中東向け鋼材輸出の減少による影響が顕在化するなか、米国鋼材市況の上昇や収益改善施策の効果発揮を踏まえた米鉄鋼大手USスチールの収益が想定以上に改善した。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（63957.53、+202.63）

・NYダウは上昇（54085.88、+907.47）

・ナスダック総合指数は上昇（26584.99、+671.09）

・SOX指数は上昇（12179.26、+748.91）

・シカゴ日経225先物は上昇（65485、+1585）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・古河電気工業＜5801＞超多心ケーブル増産、日米など4カ国で1000億円投資

・リコー＜7752＞リコージャパン、ナレッジワークと提携、営業向けAI支援拡充

・イクヨ<7273>EVモーターズ・ジャパンのバス事業取得、11月めど

・ジェイテクト<6473>三井精機工業の持ち分売却、協業は継続

・NISSHA<7915>決算発表延期、ベトナムで不適切会計

・ホシザキ<6465>業務冷蔵庫の規格改定、自然冷媒化先導

・住友重機械工業<6302>造船向けクレーンの生産能力2倍に

・山洋電気<6516>直径280mmの省電力ファン、急速冷凍機など対応

・商船三井<9104>日立製作所などと、久米島で技術実証、海水介しCO2回収

・新コスモス電機<6824>MEMSガスセンサーの生産2倍、米の家庭用警報器向け

・三菱マテリアル<5711>ペロブス電池向け電子輸送層インク供試

・千代田化工建設<6366>滋賀・米原で水素地産地消、県・市・関西電力・大和ハウス工業などと

・富士フイルムHD<4901>大鵬薬品工業と提携、ADC抗がん剤安定製造

・三和HD<5929>三和シヤッター工業、DC向けアルミ間仕切り、空調効率高め省エネに貢献o・鹿島<1812>廃プラ再利用で高耐久、アスファルト舗装改質

・大和ハウス工業<1925>米フロリダ州で戸建て供給拡大、現地社買収



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)

・08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(6月) 予想3.5％ 前回3.3％

・08:30 実質賃金総額(6月) 前回1.6％

＜海外＞

・10:45 中・RatingDogサービス業PMI(7月) 予想53.9 前回54.1《YY》