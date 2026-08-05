グローバルダイニング、7月既存店売上高2.9%増、客単価5.8%上昇

■国内全店売上高は9億2554万円、前年比5.3%増

グローバルダイニング<7625>(東証スタンダード)は8月4日、2026年7月度の月次売上速報を発表した。国内既存店売上高は前年比2.9%増となり、客数が同2.7%減となった一方、客単価は同5.8%上昇した。

国内全店売上高は9億2554万6000円で前年比5.3%増、月末店舗数は43店だった。業態別の既存店売上高は「ラ・ボエム」が同6.9%増、「ゼスト」が同9.2%増、「権八」が同2.9%増となった一方、「モンスーンカフェ」は同3.7%減だった。

1～7月の国内全店累計売上高は65億9227万6000円で前年比7.0%増、国内既存店売上高は同6.8%増となった。米国子会社の7月売上高は137万9341ドルで同0.9%増、1～7月累計は1009万9644ドルで同12.8%増だった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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