キュービーネットHD、7月既存店売上高3.7%増、国内3店舗を出店

■全店売上高は6.4%増、国内店舗数は615店

キュービーネットホールディングス<6571>(東証プライム)は8月4日、2026年7月の国内店舗売上高を発表した。既存店の税抜売上高は前年比3.7%増、全店の税抜売上高は同6.4%増となった。

同社はヘアカット専門店「QBハウス」などを展開する。既存店は前期期首から期末まで通年で稼働し、今期も営業を続ける店舗を対象としている。7月は前年同月と土日祝日の日数差がなく、既存店売上高は前年を上回った。

国内では7月に3店舗を新規出店し、閉店はなかった。月末の国内店舗数は615店となった。今後の月次動向では、既存店の売上高推移に加え、新規出店による全店売上高への寄与が確認点となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの株】ソフトバンクグループ、９０００円台から急落――５０００円台で問われる「ＡＩ投資」の真価（2026/7/25）

・キオクシアＨＤ株は再び上昇相場へ向かうか、ＡＩ需要と７月３１日決算が試金石（2026/7/23）

・【どう見るこの株】ファーストリテイリング、最終利益５０００億円へ上方修正、時価総額はインディテックスに次ぎ世界２位（2026/7/10）

・【どう見るこの相場】株安・円安・債券安を追い風に変える――決算発表で狙う「逆転銘柄」（2026/7/27）

