【決算分析】Snap株が時間外で10％超上昇、2026年Q2の調整後EBITDAは約6倍に　リストラ効果とSpecs戦略を検証

Snapが発表した2026年第2四半期決算では、4月に実施した人員削減後、調整後EBITDAが前年同期の約6倍に拡大し、時間外取引で株価が10％以上上昇した。また、同社は2,195ドル（約34万4,000円、1ドル＝157円換算）のARグラス「Specs」のローンチイベントを9月16日に開催することも確認した。AIを活用した広告システムの改善とサブスクリプション関連事業の急成長が、同社の収益構造を変えつつある。

■アナリストの予測を覆した決算数値

Snap Inc.は、痛みを伴うリストラを経て、ここ数年で最も高い水準の収益性指標を達成した。当時「困難だが必要」と説明された、1,000人規模の人員削減を伴う4月のリストラ後、調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）は、わずか1四半期で前年同期の約6倍に拡大した。月曜日（米国時間8月3日）の時間外取引で株価が10％以上上昇したことは、夏の間に目標株価を相次いで引き下げたアナリストに対する市場の回答といえる。同時にSnapは、2,195ドル（約34万4,000円、1ドル＝157円換算）のARグラス「Specs」のローンチイベントを9月16日に開催することを確認し、購入希望者と投資家に、同社にとって極めて重要なハードウェア事業の節目までの具体的な日程を示した。

最も重要な結果は、売上高が市場予想を上回ったことだけではない。2026年第2四半期の売上高は前年同期比19％増の16億ドル（約2,512億円）となり、ウォール街のコンセンサス予想である15億3,000万～15億4,000万ドルを上回った。しかし、より重要なのは、事業が拡大する中でも調整後総費用の増加を4％に抑え、調整後EBITDAが前年同期の4,130万ドルから2億4,960万ドル（約392億円）へ拡大したことである。リストラが収益性の改善につながるという見方は、今回の決算で裏付けられた。次の焦点は、この効果が持続するかどうかである。

Snapの調整後1株当たり損失は10セントとなり、コンセンサス予想より18％小さかった。純損失は前年同期の2億6,260万ドルから1億6,390万ドル（約257億円）へ縮小した。デイリーアクティブユーザー（DAU）は4億9,300万人に達し、アナリスト予想の4億8,700万人を上回った。前年同期比では5.1％増加した。世界全体のユーザー1人当たり平均売上高（ARPU）は3.25ドルに上昇し、予想の3.16ドルを上回った。北米のARPUは23％増の10.26ドルとなった。

時間外取引での株価上昇を考えるうえでは、決算発表前の市場評価との比較が重要である。6人のアナリストによる目標株価は5～6ドルの範囲で、みずほ、UBS、Goldman Sachs、Wells Fargoはいずれも7月に目標株価を引き下げていた。こうした低い期待を、特に調整後EBITDAで大きく上回った今回の決算は、単なる小幅な上振れではなく、市場の評価を転換させる結果となった。

■AI広告エンジンがもたらす実質的な効果

総売上高の80％を占め、引き続きSnapの主力事業である広告売上高は、前年同期比9％増の約12億8,000万ドル（約2,010億円）となった。この9％という数字だけでは、その背後で進むAI主導の効率改善を十分に捉えられない。「Dynamic Product Ads（ダイナミックプロダクト広告）」の売上高は43％増加した。アプリ広告主の購入1件当たりのコスト（Cost-per-purchase）は18％低下し、アプリ経由の購入件数は128％増加した。

これは、SnapのAI広告ツールが、パフォーマンスマーケターに対して測定可能な広告費用対効果の改善をもたらしていることを意味する。それが北米の大手広告主から予算を呼び込む仕組みとなっており、経営陣もこの顧客層で勢いが改善していると説明した。また、ワールドカップ関連の広告支出も、この四半期の追い風となった。

この技術がもたらす経済効果にも注目すべきである。Dynamic Product Adsは、ユーザーの行動、商品への関心、リアルタイムの購買意向を組み合わせてレコメンデーションモデルを学習させ、購入などの成果につながる可能性が高いタイミングで、個々のユーザーに合った広告クリエイティブを動的に生成する仕組みである。モデルの改善によって購入1件当たりのコストが18％低下すれば、広告主は支出1ドル当たりで、より多くの売上高を得られる。それによってプログラマティック広告のオークションでSnapが有力な出稿先となり、Snapの実効CPM（1,000回表示当たりの広告単価）の上昇につながる。これが、前年同期と比べて広告売上高の伸びが加速した背景である。

■85％成長の「その他の売上高」が示すビジネスモデルの転換

月曜日に発表された決算で、構造的に最も重要な数字は広告売上高の上振れではない。Snapchat+、Memories Storageのサブスクリプション、Lens+などを含む「その他の売上高（Other Revenue）」が前年同期比85％増加し、当四半期に3億1,600万ドル（約496億円）へ達したことである。

広告売上高が9％増加したのに対し、こうしたサブスクリプションなどを含む直接売上高は85％増加した。現在の成長率の差が続けば、2～3年以内にサブスクリプション関連の四半期売上高が広告売上高に近づく、または匹敵する可能性がある。そうなればSnapは、マクロ経済に左右される広告支出サイクルの影響を受けやすい広告依存型のプラットフォームから、継続的で景気変動への耐性を持つ収益を組み合わせたハイブリッドモデルへ移行することになる。Snapのサブスクリプション事業は2026年2月、年換算の直接売上高で10億ドルを突破した。同社はその際、Snapchat+、Lens+、Snapchat Platinum、Memories Storageの各プランを合わせた加入者コミュニティーが2,500万人を超えたと明らかにしている。

この転換を支える財務上の論拠は明快である。デジタル機能には利用者1人当たりの配信コストがほとんど発生しないため、サブスクリプション売上高は広告よりも高い粗利益率を持つ。粗利益率は前年同期から7パーセントポイント上昇して58％となり、収益構成に占めるサブスクリプションの比率上昇を反映した。規模が拡大する中で、サブスクリプション事業が広告事業を上回るペースで成長すれば、広告の伸びが鈍化しても利益率が拡大する傾向がある。2026年第2四半期の数字は、まさにその傾向を示している。

■Q2の好決算はSpecs購入者の判断をどう変えるか

結論から言えば、Snapがまだ開示していない製品情報が明らかになったわけではない。2026年8月3日時点で、SnapはSpecsのディスプレイ解像度、輝度、リフレッシュレートを公表しないまま、200ドル（約3万1,000円）の返金可能なデポジット（予約金）を受け付けている。ロサンゼルスで開催される9月16日のローンチイベントは、米東部時間午後7時、現地時間午後4時、日本時間9月17日午前8時に予定されており、ライブ配信も行われる。Snapの説明では、このイベントが同デバイスの詳細を確認できる最初の機会となる。

Q2の結果によって変わったのは、ローンチを迎えるSnapの財務状況である。月曜日の決算発表以前、Specs部門は、Snap株の約2.5％を保有し、Specs事業の停止を公然と求めているアクティビスト投資家のIrenic Capitalから圧力を受けていた。同部門には、10年以上にわたる開発期間を通じて約35億ドルが投じられてきた。中核事業で2億4,960万ドルの調整後EBITDAを計上する企業は、4,130万ドルにとどまる企業に比べ、投資家から存続に関わるほどの圧力を受けることなくハードウェアを投入し続けられる財務的余地が大きい。

現在、200ドルのSpecsデポジットを支払っている人にとって、9月16日のイベントは次の重要な情報確認の場となる。その時点で、米国、英国、フランスの発売市場に向けたディスプレイ仕様と正確な出荷日が確認されると見込まれている。

■Specsの技術的な実態

9月16日のイベントが多くの購入希望者にとってSpecsを詳しく見る最初の機会となるため、マーケティング上の説明が本格化する前に、そのアーキテクチャを理解しておく価値がある。

Specsは完全なスタンドアロン型で、スマートフォンとの接続や外付けの演算ユニットを必要としない。グラスのテンプル部分には、2つのQualcomm Snapdragonプロセッサが搭載されている。1つは、手と目のトラッキング、周囲の環境のメッシュ化、空間アンカーなどのコンピュータービジョン処理に特化し、もう1つはAR Lensesと呼ばれるアプリケーションを実行する。この分割アーキテクチャによって7ミリ秒の遅延を実現しており、コンシューマー向けの6DoF（6自由度）XRデバイスについて公表されているMotion-to-Photon、つまりユーザーの動きが映像に反映されるまでの遅延としては最も短い数値である。

ディスプレイシステムには、Snap独自のLCoS（Liquid Crystal on Silicon、反射型液晶）マイクロディスプレイ技術が採用されている。この技術は、同社による2022年のCompound Photonics買収と、2021年の約5億ドルでのWaveOptics買収を通じて開発された。LCoSパネルは、変調した偏光をウェーブガイド（導波路）へ反射する。ウェーブガイドは、数十億個のナノスケールの回折格子構造を利用し、透過性を保ちながら画像を目へ導く薄い透明基板である。その結果、1,600万色に対応し、対角51度の視野角を実現した。これは従来の開発者向けSpectaclesより30％広い。

エレクトロクロミックレンズ（電子調光レンズ）は、従来の調光レンズで使われる紫外線反応型のフォトクロミック機構ではなく、リチウムイオンの移動によって約10秒で透明な状態から着色した状態へ変化する。このため、紫外線を遮る自動車の窓ガラス越しなど、フォトクロミック方式では着色しにくい環境でも機能する。

バッテリー駆動時間は複合的な使用で4時間である。充電ケースではさらに4回充電でき、コンセントから離れた状態でも合計最大20時間使用できる。

グラスの重量は、47mmフレームが132グラム、52mmフレームが136グラムである。いずれもスイス製のTR90ポリマーで作られ、－8から＋2ジオプトリーまでの単焦点矯正に対応する、取り外し可能な度付きインサートを備えている。

■Q3のガイダンスはリストラの成果を維持できるか

2026年第3四半期について、Snapはコンセンサスを上回るガイダンスを示した。売上高は17億～17億4,000万ドル（約2,669億～2,732億円）、調整後EBITDAは3億～3億5,000万ドル（約471億～550億円）を見込んでおり、いずれもアナリスト予想を上回った。経営陣はまた、4月のリストラによる人件費削減効果がQ3にはさらに全面的に反映されると説明した。これは、Q2で確認された調整後EBITDAの拡大に、なお上積みの余地があることを示唆する。

通期のインフラ費用ガイダンスは、AIと機械学習への追加投資により、16億～16億5,000万ドルから16億5,000万～17億ドルへ小幅に引き上げられた。通期の調整後営業費用は約27億5,000万ドルに据え置かれ、株式報酬は約10億5,000万ドルとなる見込みである。株式報酬は希薄化を通じて既存株主が負担する実質的なコストだが、調整後EBITDAには含まれない。

経営陣は、四半期ガイダンス以上に重要な将来見通しも示した。2027年からGAAP（米国会計基準）ベースで黒字化するとの予想である。この見通しは、2026年第2四半期にもGAAPベースで1億6,390万ドルの純損失を計上していることや、年間10億ドルを超える株式報酬が発生していることと照らし合わせて評価する必要がある。これらは、調整後EBITDAでは意図的に除外される数字である。

■今決算シーズンにおける競合他社との比較

月曜日に発表されたSnapの決算は、ソーシャル広告分野の主要な競合企業とは対照的だった。前週にQ2決算を発表したMetaは予想を下回るガイダンスを示したうえ、AI関連の設備投資が営業キャッシュフローのほぼすべてを消費したことで、フリーキャッシュフローが7億8,400万ドルまで急減し、株価が下落した。前週に決算を発表したRedditは、Google検索からの流入が「不安定だった」と明らかにした。検索を通じたユーザー流入に成長を依存するプラットフォームにとって、これは固有の収益リスクとなる。Redditの株価も時間外取引で大きく下落した。

競合企業が逆風を報告する中、Snapは売上高と調整後EBITDAの双方で予想を上回り、Q3ガイダンスもコンセンサスを上回った。これが、時間外取引で株価が10％以上上昇した理由である。同社株は決算発表前に4.69ドル前後で取引されていた。7月にはアナリストによる目標株価の引き下げが相次ぎ、その水準は5～6ドルの範囲となっており、株価は52週高値を下回っていた。

■注目ポイントQ&A

●2026年8月3日の時間外取引でSnapの株価が10％以上上昇したのはなぜですか？

Snapが主要指標で市場予想を上回ったためです。売上高は予想の15億3,000万ドルに対して16億ドル、調整後1株当たり損失は予想の0.12ドルに対して0.10ドル、デイリーアクティブユーザー数は予想の4億8,700万人に対して4億9,300万人となりました。調整後EBITDAも前年同期の4,130万ドルから2億4,960万ドルへ急増しました。7月にアナリストが目標株価を大幅に引き下げ、市場の期待が低下していた中で、実際の決算が予想を明確に上回ったため、特に調整後EBITDAが重視されました。第3四半期のガイダンスもコンセンサスを上回りました。

●Snapchat+などの直接売上高は、最終的にSnapの広告売上高に匹敵する軌道に乗っていますか？

現在の成長率では、広告売上高が前年同期比9％増だったのに対し、サブスクリプションなどの直接売上高は85％増加しています。この差が続けば、2～3年以内にサブスクリプション関連事業が総売上高の中で構造的に重要な割合を占める可能性があります。Snapの直接売上高事業は2026年2月に年換算で10億ドルを突破し、世界全体の加入者数も2,500万人を超えました。これはサブスクリプションが広告を上回ることを意味するものではありませんが、Snapの財務モデルが2年前より広告サイクルへの依存度を下げつつあることを示しています。投資家はこの構造変化を株価に織り込んでいるとみられます。

●SnapのARグラス「Specs」はいつ出荷されますか？また、9月16日のローンチイベントでは何が確認されますか？

Specsは2026年秋に米国、英国、フランスで出荷される見込みです。正確な出荷日は、9月16日の米東部時間午後7時、日本時間9月17日午前8時にロサンゼルスで開催されるSnap Specsのローンチイベントで発表されると予想されています。イベントは一般向けにライブ配信される予定です。また、解像度、輝度、リフレッシュレートなど、Snapがまだ公表していない主要なディスプレイ仕様も初めて一般に公開されるとみられています。同社は2026年6月から、200ドルの返金可能な予約金を受け付けています。

●Snapの収益性はどの程度ですか？また、「調整後EBITDA」とは実際に何を測定するものですか？

調整後EBITDAはGAAP（米国会計基準）に基づく指標ではありません。Snapが2026年第2四半期に計上した2億4,960万ドルの調整後EBITDAは、株式報酬、リストラ費用、その他の項目を除外しています。株式報酬は2026年通期で約10億5,000万ドルとなる見込みです。同社は2026年第2四半期にGAAPベースで1億6,390万ドルの純損失を計上しており、経営陣は2027年からGAAPベースで純利益を黒字化することを目標としています。調整後EBITDAは事業のキャッシュ創出力を検討するうえで有用ですが、株式を評価する際には、既存株主にとって実質的なコストとなる年間10億ドル超の株式報酬も考慮する必要があります。

元記事: Snap Q2 2026 Earnings Prove Restructuring Worked: Stock Jumps on EBITDA Surge