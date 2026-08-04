モバイルMMORPG「Palworld Online」正式発表、Krafton版とは別軸で競争へ

Garenaは、Pocketpairのライセンスに基づくモバイル向けMMORPG「Palworld Online」を正式に発表した。すでにKraftonが別のモバイル版パルワールドを開発しており、同じIPで2つの異なるタイトルが並行して展開される異例の状況となっている。Garena版は2026年のリリースを予定しているが、具体的な配信日やビジネスモデルは現時点で未発表だ。

■単なる移植ではない――Garenaが実際に開発しているもの

「Palworld Online」は、Sea Limited（NYSE: SE）のデジタルエンターテインメント部門であるシンガポールのGarenaが、開発とパブリッシングを全面的に担う。発表で明言されている通り、Pocketpairはライセンス契約を通じて関与しており、実際の開発には参加していない。GarenaはPC版の仕組みをそのまま移植するのではなく、パルワールドの世界観を舞台にしたオリジナルストーリーと、同社が「シームレスに相互接続されたオープンワールド」と表現する環境を中心に、MMO（大規模多人数同時参加型オンライン）体験を構築している。

パルの捕獲や育成、拠点構築、クラフト、資源の自動化、PvE、PvPといったパルワールドの基本的な要素は網羅されるが、その根底にあるアーキテクチャはPC版プレイヤーが慣れ親しんだものとは根本的に異なる。オリジナルのパルワールドは、1ワールドあたりの同時接続人数が最大32人に制限された、プレイヤーホスト型または専用のプライベートサーバーで動作する。一方、「Palworld Online」が目指しているのは永続的な共有ワールドだ。これは、複数のプレイヤーが同じ空間に存在し、互いの集落を訪れ、パーティーを組み、共有の拠点を構築できる、継続的に稼働する環境であり、32人という上限に縛られない。プライベートサーバーから永続的なワールドへの移行は表面的な変更ではなく、サーバーインフラ、状態の同期、そしてGarenaが「Free Fire」で経験しているものの、MMORPGという形式ではまだ試みていない規模のライブ運用が要求される。

また、モバイルに最適化されたタッチ操作とワンタップオプションの搭載が確認されており、ゲームパッドのレイアウトを無理に適用するのではなく、モバイルネイティブな操作感を実現するよう設計されている。

■パートナー企業のコメント

GarenaのプレジデントであるTerry Zhao氏は、このプロジェクトを、パルワールドのプレイヤーが惹きつけられる協力的な探索や拠点構築といった同フランチャイズのソーシャルな中核要素を、より幅広い層に届ける機会だと位置づけている。Zhao氏は発表の中で、「パルワールドは広く認知されたIPであり、プレイヤー同士がつながり、共に冒険することを促す形で、PC版のエッセンスをモバイルに持ち込む機会があると考えている」と述べた。「Pocketpairと緊密に協力し、パルワールドを特徴づける奥深さ、没入感、自由度を維持しながら、モバイルプレイ向けに慎重に最適化することに注力している」

Pocketpairの代表取締役CEOである溝部拓郎氏は、パートナーシップの主な理由として、Garenaのライブサービスにおける実績を挙げた。溝部氏は発表時に、「Garenaはモバイルゲームのグローバルパブリッシング、ローカライズ、ライブ運用において豊富な経験を持っている」とコメントしている。「ライセンスに基づく『Palworld Online』の開発でGarenaと協力できることを嬉しく思うとともに、新たなパルワールド体験が世界中のプレイヤーに届けられることを楽しみにしている」

■Garenaは永続的なMMOの準備ができているか

Garenaのライブサービスにおける経験は本物だが、それは特定の方向性に特化している。同社の主力タイトルである「Free Fire」はバトルロイヤルゲームであり、開始と終了が明確な個別のセッションを中心に構築され、セッション間で維持すべき永続的なワールドの状態は存在しない。ピーク時の「Free Fire」は、世界で1億5000万人のデイリーアクティブユーザーを記録した。これほどの規模の同時接続セッションを管理することは真のエンジニアリング上の成果であり、Garenaがグローバルなゲームインフラを大規模に運用する能力を証明している。

しかし、永続的なMMORPGのワールドは異なる課題を抱えている。セッションがきれいに終了するのではなく、MMOのワールドは特定のプレイヤーがオンラインであるかどうかにかかわらず稼働し続ける。時間の経過とともに拠点の状態は変化し、資源は蓄積され、コミュニティでのやり取りが積み重なっていく。「Palworld Online」はGarenaにとって初の永続的ワールドを持つMMORPGとなる。それだけで不適格という意味ではないが、留意すべき点ではある。Garenaは未知の技術的領域に足を踏み入れると同時に、PCプレイヤーが強い愛着を持つフランチャイズを維持しようとしている。

業界のオブザーバーは今回の発表に対して慎重な見方を示している。mmos.comは分析の中で、「MMORPGという構造が、モンスター収集型のモバイルゲームがひしめく市場で『Palworld Online』を際立たせるのに十分な要素となるかどうかが本当の疑問だ」と指摘し、「Garenaがリリースに向けてより具体的なシステムを明らかにするまでは答えが出ないだろう」と述べている。一方、DualShockersは製品の差別化戦略についてより強気な見方を示し、「Kraftonの移植版は、スマートフォンでオリジナルの体験を求める人向けだ。『Palworld Online』は、パルワールドがずっともっとMMOらしいものであってほしいと望んでいたすべての人のためのものだ。この2つの層は同じではなく、Pocketpairが彼らを同じだと見なさないのは賢明だ」と評した。

■なぜ2つのスタジオなのか、なぜ今なのか

Garenaの発表のタイミングは偶然ではない。Pocketpairは2026年7月10日にパルワールドのバージョン1.0を正式リリースし、2年半にわたる早期アクセス期間を終了させた。この1.0リリースはSteamで再び記録的な週末を生み出し、ピーク時の同時接続プレイヤー数は85万5525人に達した。アナリスト企業Alinea Analyticsの推計によると、この時点で同ゲームの累計プレイヤー数は4000万人、推定販売本数は3050万本に達し、約7億ドル（約1099億円、1ドル=157円換算）の総収益を上げている。このフランチャイズが商業的にこれほど実証されたことはなく、Pocketpairがモバイル向けライセンス展開を積極的に進める上で、今が論理的なタイミングと言える。

「PUBG」を手掛ける韓国のパブリッシャーKraftonは、これとは別に2024年10月にPocketpairと独自のライセンス契約を結んでいる。Kraftonは自社のプロジェクトを、モバイルデバイス向けにパルワールドのコアゲームプレイを「忠実に再解釈」したものだと説明しており、開発はより進んでいる。釜山で開催されたゲームイベント「G-STAR 2025」でのプレビューに続き、2025年12月には日本と韓国で地域限定のクローズドアルファテストが実施された。Krafton版のグローバルリリースは現在、2026年後半から2027年初頭になると予想されている。

Garenaが参入したことで、Pocketpairは現在、少なくとも2つの異なるモバイル戦略を並行して進めていることになる。1つはサバイバルサンドボックスの忠実な適応に傾いたもの（Krafton）、もう1つはパルワールドIPからMMORPGのコミュニティ体験を構築することに傾いたもの（Garena）だ。どちらのライセンス契約も独占的なものではないとみられ、Pocketpairは事実上、自社のライセンシー間で競争市場を構築したことになる。この二重のライセンス供与が意図的な製品の棲み分けなのか、それとも単に2つの別々の契約が同時に進行した結果なのかについて、Pocketpairは公に説明していない。

■Garenaのモバイル展開力と一つの留意点

Garenaの配信規模は確かなものだ。「Free Fire」は複数年にわたり世界で最もダウンロードされたモバイルゲームとなっており、Garenaは東南アジア、南アジア、中南米など、モバイルが主要なゲームプラットフォームとなっている新興市場で事業を展開している。これらの地域では、TencentやNetEaseといったアジアのパブリッシャーが大きな存在感を持つMMORPGジャンルが、大規模で熱心なオーディエンスを獲得している。世界のMMORPG市場は2026年に310億2000万ドル（約4兆8700億円、1ドル=157円換算）に達すると予測されており、モバイルタイトルがMMORPG全体の収益の約43%を占めるとみられている。

「Palworld Online」のグローバル版をインストールしようと考えている読者に向けて、一つ背景となる留意点がある。「Free Fire」は2022年に、Garenaの親会社であるSea Limitedの少数株主としてTencentが名を連ねていることに関連する国家安全保障上の懸念を理由に、インドの電子情報技術省によって禁止された過去がある。その後、GarenaはTencentの持ち分を減らし、現地のデータセンター事業者との提携を通じてインドのユーザーデータをローカライズし、「Free Fire」は同国で再リリースされた。この経緯は、Tencentとのつながりに敏感な市場の読者にとっては関連する背景情報だが、「Palworld Online」の発表済みのグローバルなiOSおよびAndroidでのリリースに影響するものではない。

■未確定の要素

Garenaは、2026年のリリース時期、iOSおよびAndroidプラットフォームでの展開、そして主要な機能セットを確認している。しかし、正確なリリース日、事前登録の詳細、価格、ビジネスモデルについてはまだ発表していない。この最後の点は、欧米のユーザーがこのゲームをどう受け止めるかを決定づける可能性が最も高い要素だ。積極的なアプリ内課金を伴う基本プレイ無料のマネタイズで構築されたモバイルMMORPGは、PCゲームのコミュニティにおいて評判が芳しくない傾向があり、パルワールドの既存のファン層はPCに大きく偏っている。

事前登録の時期を含むさらなる詳細は、リリース日が近づくにつれて公式チャンネルを通じて発表されるとみられる。

■注目ポイントQ&A

●Palworld OnlineはKraftonのモバイル版Palworldと同じゲームですか？

いいえ。これらは別々のスタジオによる2つの異なる製品であり、どちらもPocketpairからライセンス供与を受けています。Krafton（PUBGのパブリッシャー）は、オリジナルのパルワールドのサバイバルサンドボックスをモバイル向けに忠実に再解釈したものを開発しています。一方、GarenaのPalworld Onlineは、プライベートサーバーではなく永続的な共有ワールドを中心に構築され、パルワールドの世界観を舞台にしたオリジナルストーリーを持つ新作の独立したMMORPGです。どちらも2026年のグローバルリリースを目標としています。

●「永続的な共有ワールド」とは何ですか？PC版とはどう違いますか？

オリジナルのパルワールドでは、各ゲームワールドはプレイヤーホスト型または専用のプライベートサーバーで動作し、同時接続人数は最大32人です。サーバーがオフラインになると、世界は一時停止します。Palworld Onlineが構築しているような永続的な共有ワールドは、Garenaのインフラ上で継続的に稼働します。複数のプレイヤーが同時に同じインスタンスに存在し、共有の拠点は時間の経過とともに進化し、プレイヤーがログインしていなくても世界は動き続けます。これは「ファイナルファンタジーXIV」や「エルダー・スクロールズ・オンライン」などのMMOを支えるアーキテクチャであり、PC版のサバイバルサンドボックスとは根本的に異なる体験となります。

●Palworld Onlineは基本プレイ無料になりますか？

Garenaはビジネスモデルを発表していません。「Free Fire」の基本プレイ無料の実績や、Garenaの新興市場におけるモバイルパブリッシングの背景を考慮すると、アプリ内課金を伴う基本プレイ無料の構造になる可能性が最も高いとみられていますが、確認はされていません。Pay-to-Win（課金優遇）の仕組みを懸念するPCやコンソールのパルワールドプレイヤーは、期待を固める前にビジネスモデルの発表を待つべきでしょう。Garenaの公式発表によると、詳細は公式チャンネルを通じて発表される予定です。

●Palworld Onlineには新しいストーリーがありますか？それともPC版の物語の続きですか？

Palworld Onlineは、モバイルゲーム専用の完全オリジナルストーリーと、このバージョンのために特別に作成されたオリジナルのサイドストーリーを特徴とします。PC版の物語の続きではなく、パルワールドの世界における独立した作品として開発されています。Garenaの公式発表によれば、PC版をクリアしていないプレイヤーでも、単独でモバイル版MMORPGを楽しむことができます。

元記事: Palworld Online Is Official: Garena’s Mobile MMORPG Enters Two-Publisher Race