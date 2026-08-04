米ゲームストップ、14億ドルの転換社債を株式化　債務削減の一方で既存株主に希薄化リスク

米ゲームソフト販売大手ゲームストップ（GameStop）は、約14億ドル（約2198億円）の転換優先社債を株式と交換し、現金を支出せずに債務を削減すると発表した。この取引により財務体質は改善する一方、既存株主には持ち分の希薄化というコストが生じる。最終的な発行株数は35取引日の価格算定期間が終了するまで確定せず、希薄化の具体的な規模や株価への影響には不確実性が残る。

■株式交換の仕組みと負担者

GameStop Corp.（NYSE: GME）は8月3日、一部の既存社債権者との間で、発行済みのゼロクーポン転換優先社債約14億ドル（約2198億円、1ドル＝157円換算）を、新たに発行するクラスA普通株式と交換する私的な契約を締結したと発表した。これにより、現金を使用することなく、長期債務を約14億ドル削減する。

発表を受け、GME株は8月3日のプレマーケット取引で前営業日終値を約5.8％下回る20.46ドルまで下落した。通常取引では一時18.55ドルまで下げ、19.05ドル前後で終了した。前営業日終値21.72ドルからの下落率は約12.3％となった。市場の反応は、この取引が抱える緊張関係を映している。会社にとってはバランスシートの改善となる一方、既存株主にとっては会社に対する持ち分比率の低下を意味するからだ。

交換契約の条件によると、参加する社債権者は、GameStopの2030年満期0.00％転換優先社債約4億ドル（約628億円）と、2032年満期0.00％転換優先社債約10億ドル（約1570億円）を同社に引き渡し、代わりに新たに発行される普通株式を受け取る。GameStopはこの取引で現金を受け取らず、交換対象となる社債は取引完了後に消却される。

取引完了後も、同社には約11億ドル（約1727億円）の2030年満期債と約17億ドル（約2669億円）の2032年満期債が残る。バランスシート上に残存する転換社債は合計約28億ドル（約4396億円）となる。交換は通常の完了条件を満たすことを前提として、2026年9月23日前後に完了する見込みである。

これらの社債のゼロクーポン構造は、この取引の経済的な意味を理解するうえで重要である。通常の利付社債とは異なり、0.00％転換優先社債では定期的な利息の支払いが発生しない。一方、社債権者は債権としての元本返済請求権に加え、所定の条件に基づいてGameStopの普通株式へ転換できる権利を持つ。

GameStopは発行時、定期的な利払いを行わずに資金を調達できたが、将来株式へ転換された場合には既存株主の持ち分が希薄化する可能性があった。今回の交換は、将来発生する可能性があった希薄化の一部を満期前に顕在化させるものだ。

交換価格は現時点で確定していない。GameStopが発行する株式数は、2026年8月3日の市場取引開始時から始まった連続35取引日の参照期間におけるGME株の出来高加重平均価格（VWAP）などに基づいて決定される。算定には1株当たりの下限価格が設定されているが、GameStopは具体的な下限価格を開示していない。

■VWAPメカニズムが一般株主に意味するもの

35取引日の参照期間中は、既存株主に対する正確な希薄化の規模を確定できない。平均株価が低いほど、同じ額の社債と交換するために必要となる株式数は増える可能性がある。ただし、1株当たりの下限価格が設けられているため、発行株数が際限なく増加する仕組みではない。

GameStopは公式発表で、交換に参加する社債権者の一部または全部が、交換対象社債への投資をヘッジまたは解消する目的で、公開市場において普通株式を売買したり、普通株式に関する各種デリバティブ取引を開始または解消したりする可能性があると説明している。また、こうした活動が普通株式または交換対象社債の市場価格を大きく上昇または下落させる可能性があるとしている。

これには空売りを含む取引が行われる可能性もあるが、GameStopの発表は、社債権者が必ず空売りを行うことや、価格を引き下げようとしていることを示すものではない。現時点で確認できるのは、社債権者によるヘッジ取引などが市場価格に影響を与える可能性を会社自身が認めているという点である。

一般のGME株主には、交換に参加する社債権者と同じ契約上の立場はない。下限価格は会社が過大な数の株式を発行するリスクを抑えるが、新株発行による既存株主の希薄化そのものを防ぐ仕組みではない。

■ビットコイン戦略の背景

今回交換される社債と同じ種類の転換優先社債は、GameStopが2025年にビットコインを財務資産として保有する戦略へ方針転換した時期に発行された。2025年3月、同社は2030年満期債の私募を通じて約13億ドル（約2041億円）を調達し、資金の一部をビットコインの購入に使用する可能性を示した。数カ月後には、発行額を増額した22億5000万ドル（約3533億円）の2032年満期債を発行し、ここでもビットコイン投資を資金使途の候補に挙げた。

GameStopは2025年5月に4710BTCを取得した。会社の年次報告書では、取得に使用した現金は約5億ドルとされている。

ただし、その後の会計上および経済上の扱いには注意が必要である。2026年1月、GameStopは4710BTCのうち4709BTCを、カバードコール取引に関連する担保としてCoinbase Creditに差し入れた。契約上、相手方による再担保設定などが認められているため、GameStopは4709BTCを会計上のデジタル資産として認識中止し、代わりにデジタル資産関連債権を計上した。残る1BTCは直接保有している。

このため、4710BTCに現在のビットコイン価格を単純に掛けた金額を、GameStopが直接保有する資産の価値として扱うのは正確ではない。同社はビットコイン価格への経済的なエクスポージャーを維持しているものの、そのポジションにはデジタル資産関連債権やデリバティブ取引が含まれる。

同社の2025年度年次報告書では、デジタル資産および関連債権について1億3160万ドル（約207億円）の純損失が計上された。今回の債務交換は、ビットコイン投資を含む資本配分戦略と同時期に構築された資本構成の一部を見直す動きと位置付けられる。

■残る28億ドルの社債が今後意味するもの

今回の交換完了後も約28億ドルの転換優先社債が残る。内訳は、2030年満期債が約11億ドル、2032年満期債が約17億ドルである。両シリーズとも0.00％のゼロクーポン型で、株式への転換条項を備えている。

残存する社債が将来の私的交換や当初の条件に基づく転換によって株式へ置き換えられた場合、既存株主は追加の希薄化に直面する可能性がある。ただし、将来の株式数や希薄化の規模は、その時点の交換条件や転換条件に左右されるため、今回と同規模になるとは限らない。

GameStopは2026年5月2日時点で41億7000万ドルの長期債務を計上していた。今回の交換が完了すると、長期債務は約28億ドルへ減少する見込みである。これはバランスシートの改善となるが、ゼロクーポン社債であるため、削減額と同額の利払い負担がなくなるわけではない。主な効果は、将来返済または転換の対象となる元本の削減である。

一部の金融情報サービスはGameStopの次回決算発表を2026年9月8日または9日前後と予想しているが、現時点では会社が正式な発表日を確定していない。EPS予想も情報サービスによって異なるため、特定の数値を確定的な市場コンセンサスとして扱うことには注意が必要である。決算が従来の日程に近い時期に発表されれば、35取引日の価格参照期間中に新たな財務情報が公表される可能性がある。

■eBay買収提案の背景

GameStopは2026年7月17日の規制当局提出書類で、eBayの発行済み普通株式の約9.8％に当たる約4340万株を保有していることを明らかにした。これは、CEOのライアン・コーエン氏が進めているeBay買収の取り組みの一環である。

GameStopは2026年5月、eBayの全株式を1株当たり125ドルで取得する拘束力のない提案を提出した。提案額は約560億ドル規模だったが、eBayの取締役会は「信頼できず、魅力的でもない」として拒否し、資金調達の実現可能性などに懸念を示した。

GameStopはその後もeBay株の持ち分を増やした。今回の14億ドルの債務削減はGameStopのバランスシートを改善するが、それだけでeBay買収に必要な資金を確保できるわけではない。買収対象の企業価値がGameStop自身の時価総額を大きく上回るという根本的な資金調達上の課題は残る。

コーエン氏は2026年6月、自身に提案されていた業績連動型報酬を取り下げ、委任状から報酬案を削除した。同氏は、経営陣がGameStopの事業運営上の成果とeBay買収提案に集中することを望んでいると説明した。

■既存のGME株主が理解しておくべきこと

現在GME株を保有している投資家にとって、最も重要なのは最終的な発行株式数がまだ確定していない点である。35取引日のVWAP参照期間が終わるまで、市場に加わる新株数と既存株主の正確な希薄化率は分からない。

参照期間中には、交換に参加する社債権者による株式売買やデリバティブ取引が行われる可能性がある。会社は、そうした取引が株価を上下させる可能性を認めている。ただし、社債権者が株価を意図的に引き下げると断定できる情報は開示されていない。

2026年度第1四半期におけるGameStopのコレクターズアイテム事業の売上高は3億4890万ドル（約548億円）で、総売上高の約42％を占め、前年同期比約65％増加した。また、同四半期末には84億ドルの現金、現金同等物および市場性有価証券を保有していた。

今回の債務交換は長期債務を約3分の1削減する一方、新株発行によって既存株主の持ち分を希薄化させる。残存する約28億ドルの転換優先社債、ビットコイン関連資産とデリバティブの価格変動、eBay買収に必要な巨額の資金調達は、引き続きGME株を評価する際の重要な要素となる。

■注目ポイントQ&A

●GameStopの債務の株式化は、すでにGME株を保有している株主にとって何を意味しますか？

交換完了後に発行済み株式数が増えるため、既存株主の持ち分が希薄化します。正確な新株数は、2026年8月3日から始まった連続35取引日の価格参照期間が終了し、交換条件が確定するまで分かりません。

●GameStopは今後、残りの転換社債からさらに株式を発行する可能性がありますか？

あります。今回の交換後も、2030年満期債約11億ドルと2032年満期債約17億ドルが残ります。追加の私的交換が行われたり、当初の条件に基づいて社債が株式へ転換されたりした場合、既存株主には追加の希薄化が生じる可能性があります。ただし、その規模は将来の条件によって異なります。

●なぜ社債権者は35取引日の価格算定期間中にGME株を取引する可能性があるのですか？

GameStopは、社債権者が交換対象社債への投資をヘッジまたは解消する目的で、GME株を売買したり、デリバティブ取引を行ったりする可能性があると説明しています。こうした取引は市場価格に影響を与える可能性がありますが、社債権者が必ず空売りを行うことや、株価の引き下げを意図していることが公表されているわけではありません。

●この交換はGameStopによるeBay買収の追求にどのような影響を与えますか？

14億ドルの長期債務を削減するため、GameStopのバランスシートは改善します。これはeBay取締役会が指摘した資金調達能力への懸念に対する部分的な対応とみることができます。ただし、eBayの取締役会は買収提案を撤回しておらず、GameStop自身の時価総額を大きく上回る買収資金をどのように確保するかという問題は残っています。

元記事: GameStop Cuts $1.4B in Debt Without Cash, but Shareholders Absorb Cost