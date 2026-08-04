綿半ホームエイド、紀州南高梅の訳あり品をお値打ち価格で提供

■紀州産南高梅を100%、300グラム使用

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)グループの綿半ホームエイド(長野市)は、綿半オリジナル商品として「訳あり紀州南高梅(はちみつ梅/しそ梅)」を発売する。梅の一大産地として知られる紀州産南高梅を100%使用し、製造工程で皮の破れやキズが生じた梅を有効活用することで、お求めやすい価格を実現した商品である。

同商品は、見た目に多少の違いがあるものの、味や品質は正規品と変わらず、南高梅特有のやわらかくねっとりとした食感と、ふっくらとした果肉の美味しさが楽しめる。内容量は300グラムとたっぷり入っており、家庭の食卓のほか、お弁当やおにぎり、お茶漬けなど幅広い用途で活用できる。販売価格は税込754円である。

販売店舗は、長野県内の綿半各店舗(川中島店・穂高店・庄内店を除く)のほか、山梨県の八田店、富士河口湖店、万力店、愛知県の綿半フレッシュマーケット全店で展開する。綿半ホームエイドでは、地域の食卓に寄り添うオリジナル商品の開発を進めており、今回の新商品もその一環となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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