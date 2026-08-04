関連記事
8月4日日本国債市場：債券先物は126円69銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:37JST 8月4日日本国債市場：債券先物は126円69銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円78銭 高値127円04銭 安値126円37銭 引け126円69銭
2年 1.552％
5年 2.069％
10年 2.824％
20年 3.683％
4日の債券先物9月限は126円78銭で取引を開始し、126円69銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.25％、10年債は4.69％、30年債は5.24％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.15％、英国債は4.95％、オーストラリア10年債は4.97％、NZ10年債は4.71％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(7月) 前回0.18％
・21:00 ブ・鉱工業生産(6月) 前回-0.2％
・21:30 加・貿易収支(6月) 予想30.0億カナダドル 前回42.4億カナダドル
・21:30 米・貿易収支(6月) 予想-730億ドル 前回-776億ドル
・23:00 米・JOLT求人件数(6月) 予想725.0万件 前回759.4万件
・23:00 米・製造業受注(6月) 予想0.4％ 前回-1.3％
・23:00 米・耐久財受注(6月) 前回0.3％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク