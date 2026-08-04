最大200インチで240Hz駆動、ハイセンスがゲーミング対応の超短焦点プロジェクター「PX4 Pro」を発売

ハイセンス（Hisense）は、世界で初めてAMDの「FreeSync Premium」認証を取得した超短焦点プロジェクター「PX4 Pro」を正式に発表した。最大200インチの大画面で最大240Hzの滑らかなゲーム体験を実現し、映画ファンとゲーマーの双方をターゲットにしている。価格は3,998ドル（約62.7万円）で、すでに販売が開始されている一方、同社のデータ収集に関するプライバシー訴訟も進行中であり、購入時には注意が必要だ。

■導入と市場での位置づけ

ハイセンスは、最新のTriChromaトリプルレーザー超短焦点（UST）プロジェクター「PX4 Pro」を正式に発表した。これにより、同製品は世界で初めてAMDの「FreeSync Premium」認証を取得したUSTプロジェクターとなった。このマイルストーンは、リビングルームのプロジェクターが初めて、最大200インチの画面で最大240Hzのティアリングのないアダプティブシンク（可変リフレッシュレート）ゲーム体験を提供できるようになったことを意味する。これは、PCゲーマーが競技用モニターに求める応答性能に匹敵する。PX4 Proは2026年7月21日に3,998ドル（約62.7万円、1ドル=157円換算）で発売され、その後、ハイセンスは2026年8月3日にプレスリリースでグローバル展開を正式に発表した。

同プロジェクターは、3,000〜5,000ドル（約47万〜78.5万円）の価格帯でプレミアムな大画面エンターテインメントを検討している家庭をターゲットにしている。このセグメントでは、ハイエンドの薄型テレビとUSTプロジェクターのどちらを選ぶか迷う購入者が増えている。ハイセンスは、Dolby Vision、Dolby Atmos、IMAX Enhanced、Dolby Vision Gamingを含むハリウッド基準の認証スタックに加えてFreeSync Premiumを追加することで、PX4 Proを熱心な映画ファンと競技ゲーマーの双方を満足させられる単一のデバイスとして位置づけている。Omdiaによると、ハイセンスは2023年から2026年第1四半期にかけて、100インチ以上のテレビセグメントで世界第1位を獲得している。

PX4 Proは、ゲーム認証なしで約2,999ドル（約47万円）で販売され、3,000 ANSIルーメンを実現した「PX3-Pro」の後継機である。新モデルは3,500 ANSIルーメンに向上し、2026年1月のCES 2026で注目を集めたFreeSync Premium、Dolby Vision Gaming、およびDevialetによるオーディオチューニングが追加されている。

■プロジェクターにおけるFreeSync Premiumの意義

AMD FreeSync Premiumは、AMDのアダプティブシンク認証スタックの中間層に位置する。この認証を取得するには、ディスプレイがフルHDで少なくとも120Hzを達成し、必須要件である低フレームレート補正（LFC）をサポートし、低遅延を維持する必要がある。LFCは重要な機能であり、GPUのフレームレートがディスプレイのサポートする最小VRR（可変リフレッシュレート）しきい値を下回った場合、ディスプレイが制御されたパターンでフレームを繰り返し、リフレッシュレートをアダプティブシンクのウィンドウ内に保つことで、初期のVRR実装を悩ませていたスタッター（カクつき）を防ぐ。

プロジェクターでFreeSync Premium認証を取得するためには、ランプベースや初期のレーザープロジェクターではクリアできなかったタイミングの課題を解決する必要があった。PX4 Proが採用しているDLPプロジェクションには、液晶の安定化時間やOLEDのピクセル切り替え遅延がない。DMDミラーの傾きは実質的に瞬時であるため、PX4 Proは2K 240Hzで1msの入力遅延を達成できる（この数値はパネルの応答速度ではなく、フレーム処理時間を指す）。その結果、200インチの投影画像でのゲームプレイにおいて、プレイヤーが144Hzモニターに期待するのと同じ品質のアダプティブシンクが得られるようになった。

240Hz動作は2K解像度で行われ、4K入力時は120Hzがサポートされる。可変リフレッシュレート（VRR）とMEMC（動き推定・動き補償）によるブレ軽減機能も搭載されている。Xbox Cloud GamingはVIDAAスマートOSを通じて直接利用可能であり、今後のVIDAAアップデートでさらに拡張される予定だ。コンソールゲーマー向けには、自動低遅延モード（ALLM）を備えた2つのUltra High-Speed HDMI 2.1ポート、2つのHDMI 2.0ポート、およびARCサポートが含まれている。

■トリプルレーザーエンジンと色域の仕組み

PX4 Proの心臓部は、ハイセンスの「LPU Digital Laser Engine 3.0」である。これは、時間順次RGBレーザー変調を備えた0.47インチDMDチップを使用するシングルチップDLP設計だ。赤、緑、青のそれぞれに独立した3つのレーザーアレイが、キロヘルツ単位の高速な順序で発光する。単一のDMDが高速な時間順次パスで3色すべてを変調するため、単一青色レーザープロジェクターに見られる蛍光体カラーホイールが不要になる。蛍光体ホイールは時間の経過とともに劣化し、ピーク時の彩度を制限するが、トリプルレーザー設計は両方の問題を回避する。

ハイセンスは、BT.2020のカラーボリューム（色立体積）118%を謳っている。この数値には正確な解釈が必要だ。BT.2020（ITU-R Rec. 2020）は人間の目に見えるすべての色の約75.8%をカバーし、DCI-P3は約53.6%をカバーする。メーカーが「118% BT.2020」と記載する場合、それは色域のカバー率だけではなく、色域面積と輝度を組み合わせた測定値であるカラーボリュームを説明している。つまり、プロジェクターが測定された明るさのレベルで、BT.2020の標準的な三角形を超える色を再現することを意味する。高度なOLEDパネルでさえ、通常はBT.2020カバー率91〜96%にとどまるため、PX4 Proのトリプルレーザーエンジンは、薄型ディスプレイが到達できない領域をカバーしている。ただし実用上の注意点として、NetflixやDisney+などの主流のストリーミングコンテンツの多くは、完全なBT.2020ではなくDCI-P3でマスタリングされている。PX4 Proのカラーボリュームの幅広い利点が最も顕著に表れるのは、ネイティブにBT.2020でマスタリングされたコンテンツだが、現在のストリーミングカタログではまだ一般的ではない。

コントラストは純粋な電子制御ではなく、機械的に処理される。光路にある7段階の調整可能なアイリス（絞り）が、暗いコンテンツを検出した際に開口部を絞ることで、6,500:1のコントラスト比を達成する。ただし、暗いコンテンツと明るいコンテンツが同時に存在するシーンでは、アイリスの絞りによってピーク輝度がわずかに低下するというトレードオフがある。また、シャドウのディテールをさらに回復するために、ハイセンスの「Dynamic Grayscale Technology」と「Enhanced Black Level Algorithm」も搭載されている。

物理的なサイズは21.3×11.3×5.6インチ（約54.1×28.7×14.2cm）で、重量は18.3ポンド（約8.3kg）。スローレシオは0.20:1であり、120インチのスクリーンから約11.7インチ（約29.7cm）離れた場所に設置する。色精度はDelta E ≤0.9と評価されており、この数値はハイセンス自身の製品ページでも確認されている。

■ハリウッド認証、オーディオ、日常のセットアップ

ゲーム機能以外にも、PX4 ProはDolby Vision、Dolby Vision Gaming、Dolby Atmos、IMAX Enhanced、HDR10+、HDR10、HLG、およびFilmmaker Modeの認証を取得している。オーディオシステムは、6スピーカー構成の66W Dolby Atmos 4.0.2アレイで、2つのアップファイアリング（上向き）スピーカーを備えている。チューニングは、ワイヤレススピーカー「Phantom」で知られるフランスの音響エンジニアリング企業Devialet（デビアレ）が担当した。ハイセンスはプレミアム製品向けにDevialetの信号処理と音響チューニングのライセンスを受けており、この66WシステムはDevialetが製造したものではなく、Devialetによってチューニングされたものである。

ゲーム向けのHDMIスタック以外の接続性としては、USB 3.0、USB 2.0、光オーディオ出力、ギガビットLAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、AirPlay、Miracastを備えている。VIDAAスマートOSには、Netflix、Disney+、Hulu、Prime Video、YouTubeが含まれている。

サムスンの「The Premiere (LSP9T)」は、FreeSync Premium認証なしの130インチシステムで約5,000〜6,000ドル（約78.5万〜94.2万円）に位置づけられている。LGの「CineBeam Qube」も同様の価格帯だが、ゲーム仕様のスタックは備えていない。3,998ドルのPX4 Proは、前モデルのPX3-Proよりも約1,000ドル（約15.7万円）高いが、これは3レーザーエンジンへのアップグレード、機械式アイリス、FreeSync Premium認証、およびDevialetのオーディオチューニングを反映したものである。

■中国資本、データ提供義務、進行中の訴訟

PX4 Proは、すべてのハイセンス製品に適用されるのと同じプライバシーの文脈を伴って出荷される。ハイセンスグループ（海信集団）は中国の青島に本社を置き、中国政府の持ち株機関である青島市人民政府国有資産監督管理委員会（SASAC）が過半数を所有している。2017年に施行された中国の国家情報法第7条は、中国の管轄下で活動するあらゆる組織に対し、要求に応じて国家の諜報活動を支援し協力することを義務付けている。この義務は、サーバーが物理的にどこにあるか、あるいは米国子会社のプライバシーポリシーに何が記載されているかに関わらず、ハイセンスに適用される。

この法的義務は、現在進行中の訴訟と交差している。テキサス州のケン・パクストン司法長官は2025年12月にハイセンスを提訴し、テキサス州地方裁判所は2025年12月17日、ハイセンスがテキサス州住民のACR（自動コンテンツ認識）データを収集、使用、販売、または共有することを禁じる一時的拘束命令（TRO）を下した。また、2026年5月にPeiffer Wolf Carr Kane Conway & Wise法律事務所によって提起された連邦集団訴訟では、ハイセンスのACR技術が、HDMI経由で接続されたゲーム機を含むすべての入力において、画面に表示されるあらゆるものの画像を最短500ミリ秒ごとにキャプチャし、その結果のデータをハイセンスの中国の親会社に送信していると主張している。この訴状はまた、2025年4月8日に発効し、中国を含む懸念国への大量の機密データの移転を制限する司法省の「大量機密データ移転規則（28 CFR Part 202）」への違反も主張している。ハイセンスは不正行為を認めておらず、同社の広報担当者は「自社製品の高品質と顧客のプライバシー尊重を堅持している」と述べている。両方の法的手続きは現在も進行中であり、判決は下されていない。サムスンは2026年2月にテキサス州司法長官のACRに関する訴えで和解し、LGは2026年5月に和解した。ハイセンスは和解していない。

購入を進める消費者にとって、PX4 Proをインターネットに接続する前にACRを無効にすることが、消費者レベルで可能な最も直接的な軽減策である。ACRの設定は通常、「プライバシー」または「スマート機能」メニューの下にある。デバイスを隔離されたゲストWi-Fiネットワークに配置することで、プロジェクターがホームネットワーク上の他のデバイスにアクセスするのを防ぐことができる。ただし、どちらの対策も、中国法に基づくハイセンスの法的義務を変えるものではない。

■注目ポイントQ&A

●ハイセンス PX4 ProにおけるFreeSync Premiumとは何を意味しますか？

FreeSync Premiumは、AMDのアダプティブシンク認証の中間層です。この認証を取得するには、ディスプレイがフルHD解像度で最低120Hzのリフレッシュレートを達成し、必須の低フレームレート補正（GPUの出力がディスプレイの最小VRRしきい値を下回った際にフレームを繰り返してスタッターを防ぐ機能）をサポートし、低遅延を維持する必要があります。PX4 Proでは、FreeSync Premiumにより最大200インチの画面で2K 240Hz時に1msの入力遅延を実現しており、超短焦点プロジェクターがこの基準を達成したのは初めてです。実用上の利点として、投影された画像でのゲームプレイが、144HzのFreeSyncモニターと同様に、画面のティアリングやVRRのスタッターから解放されます。

●ハイセンス PX4 Proは壁からどのくらい離して設置する必要がありますか？

PX4 Proのスローレシオは0.20:1であり、120インチの画像を投影するには壁から約11.7インチ（約29.7cm）離して設置します。最大200インチの出力時でも、競合する多くの長焦点プロジェクターが100インチを投影する際よりも壁の近くに設置できます。これが超短焦点設計の核となる実用上の利点の一つです。最良の結果を得るために、ハイセンスは専用の環境光排除（ALR）プロジェクションスクリーンの使用を推奨しています。特に、プロジェクターの最大3,500 ANSIルーメンの出力を活かした日中の視聴において有効です。

●ハイセンス PX4 ProはXboxで動作しますか？

Xbox Cloud GamingはVIDAA OSを通じて直接利用可能であり、今後のVIDAAアップデートで統合がさらに拡張される予定です。HDMI経由で接続されたXbox Series XやPlayStation 5でのコンソールゲーム向けには、自動低遅延モード（ALLM）を備え、4K 120Hzをサポートする2つのUltra High-Speed HDMI 2.1ポートが搭載されています。FreeSync Premium認証は、接続されたすべての入力における互換性のあるゲームソースに適用されます。

●ストリーミングライブラリにとって「118% BT.2020」とは実際に何を意味しますか？

BT.2020（Rec. 2020）は、人間の目に見えるすべての色の約75.8%をカバーします。ハイセンスが「118% BT.2020」と述べる場合、この数値は色域のカバー率だけではなく、色域面積に輝度を掛け合わせたカラーボリューム（色立体積）を表しています。つまり、プロジェクターが測定された明るさのレベルで、BT.2020の標準的な三角形を超える色を再現することを意味します。高度なOLEDパネルでさえ、通常は91〜96%のBT.2020にとどまります。重要な注意点として、NetflixやDisney+などの主流のストリーミングコンテンツの多くは、完全なBT.2020ではなくDCI-P3でマスタリングされています。PX4 Proの幅広い色の利点が最も顕著に表れるのは、ネイティブにBT.2020でマスタリングされたコンテンツですが、これは現在のストリーミングカタログの一部に過ぎません。ただし、今日の加入者がストリーミングする大半を占めるDCI-P3コンテンツにおいても、このプロジェクターは色域において薄型パネルを上回る性能を発揮します。

●ハイセンス PX4 Proのデータプライバシーについて懸念すべきですか？

ハイセンスグループは中国政府（青島市SASAC）が過半数を所有しており、要求に応じて中国の国家諜報活動への協力を義務付ける中国の国家情報法の下で運営されています。2026年5月に提起された連邦集団訴訟では、ハイセンスのACR技術がすべての入力において500ミリ秒ごとに画面画像をキャプチャし、中国の親会社にデータを送信していると主張されています。また、テキサス州司法長官による一時的拘束命令が2025年12月17日から有効になっています。ハイセンスは不正行為を否定しており、両方の法的手続きは未解決のままです。PX4 Proをインターネットに接続する前に、「プライバシー」または「スマート機能」の設定でACRを無効にし、デバイスを隔離されたゲストWi-Fiネットワークに配置することを検討してください。これらの手順によりデータの露出は減りますが、完全に排除されるわけではなく、中国法に基づくハイセンスの法的義務が変わることもありません。

元記事: Hisense PX4 Pro Brings FreeSync Premium to Ultra-Short-Throw Projection for First Time