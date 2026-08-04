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日経平均は89円高、引き続き企業決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は89円高、引き続き企業決算や米経済指標に関心
日経平均は89円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、機械、海運業、精密機器、繊維製品が値上がり率上位、陸運業、情報・通信業、水産・農林業、食料品、保険業が値下がり率上位となっている。
日経平均は上げに転じら。今日はこの後、日本製鉄＜5401＞、ダイキン＜6367＞、川崎船＜9107＞、ソフトバンク＜9434＞、イビデン＜4062＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、7月のADP全米雇用リポート、7月の米サプライマネジメント協会（ISM）サービス業景況感指数が発表される。企業決算では、ウォルト・ディズニー、サンディスクなどが4-6月期決算を発表する。《SK》
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