MotorolaのAndroid 17ベータ版に「Moto G」が追加、低価格モデルも早期アクセスの対象に

Motorolaは、Android 17のベータプログラムの対象デバイスを拡大し、同社史上初めて低価格帯の「Moto G」シリーズを追加した。対象となるMoto Gユーザーは、正式リリースを待たずに次期OSのテストに参加できるが、ベータ版の適用にはバグや動作不安定のリスクが伴う。また、対象リストには未発表とみられるデバイスも含まれており、今後の正式発表が待たれる状況だ。

■低価格モデルがソフトウェアアップデートで後回しにされてきた背景

Motorolaは本日、Razr、Edge、Moto Gシリーズの十数機種を対象に、Android 17ベータ版の登録受付を開始した。同社の歴史上初めて、低価格帯のMoto Gハードウェアが招待の対象となった。Motorolaのベータテストフォーラムのページで発表されたこの動きは、300ドル（約4万7000円、1ドル=157円換算）未満のスマートフォンを、予定されている安定版アップデートの数カ月前にプレリリースソフトウェアプログラムに組み込むものだ。これは、長年にわたってMotorolaと低価格帯の顧客との関係を決定づけてきた「アップデートが最後になるか、時には全く提供されない」というパターンと真っ向から対立する。

Moto Gシリーズのアップデート実績については、テクノロジー系のレビュアーやユーザーコミュニティから一貫して批判されてきた。Motorolaのアップデートの遅れに関する業界の報道によると、低価格帯のMoto Gデバイスは通常、1〜2回のAndroid OSのメジャーアップデートと短期間のセキュリティサポートしか受けられない。今年初め、Moto G17はAndroid 16のリリースから7カ月遅れでAndroid 15を搭載して欧州で発売されたが、メジャーOSアップデートの約束は一切なく、レビュアーから広く非難を浴びた。

その理由は技術的なものではなく、構造的なものだ。WikipediaのAndroidアップデート履歴に記載されているように、メーカーには既存のデバイスをアップデートしないという金銭的なインセンティブがある。アップデートがないことで、ハードウェアの買い替えサイクルが早まるからだ。低価格帯のスマートフォン購入者（MotorolaのMoto Gの顧客）は、アップセルの圧力が最も低いため、歴史的にソフトウェア投資の恩恵を受けるのが最も遅く、プログラムの参加枠が限られている場合には最初に除外されてきた。

今回の拡大は、その論理に真っ向から反するものだ。Moto G 2025、Moto G 2026、Moto G Power 2025、Moto G Power 2026、Moto G Play 2026をAndroid 17ベータプログラムに含めることで、Motorolaは安定版のリリースが数カ月先であるにもかかわらず、エントリーレベルのハードウェアで次期メジャーOSをテストしている。一方、Samsungの低価格帯であるGalaxy Aシリーズのスマートフォンについては、同等のプレリリースアクセスはまだ確認されていない。

■新たに対象となったデバイス

Motorolaは、公式コミュニティフォーラムの拡大発表を通じてこの対象拡大を告知した。新たに追加されたデバイスの全リストと対象地域は以下の通りである。

・Motorola Razr 70 Plus (EMEA)

・Motorola Razr+ 2026 (グローバル)

・Motorola Edge 70 Pro (インド、EMEA、中南米)

・Motorola Edge 70 Plus (EMEA)

・Motorola Edge 70 Neo (インド)

・Moto G Power 2026 (グローバル)

・Moto G Power 2025 (グローバル)

・Moto G 2026 (グローバル)

・Moto G 2025 (グローバル)

・Moto G Play 2026 (グローバル)

新たに対象となったデバイスのうち、Edge 70 NeoとEdge 70 Plusの2機種は、Motorolaがまだ正式に発表していない製品とみられる。フォーラムのベータ登録ページにこれらのデバイスが含まれていることは、両デバイスが実在し、ソフトウェア開発が活発に行われていることを示すこれまでで最も明確なシグナルだ。

これらの追加機種は、Motorola Signature、Razr 70 Ultra、Razr 60 Ultra、Edge 60 Pro、Edge 70、Edge 70 Fusion、Moto G57、Moto G57 Powerがすでに含まれているプログラムに加わることになる。これにより、ベータプログラムはMotorolaの最高級フラッグシップ折りたたみ式端末から、米国で300ドル（約4万7000円）を大きく下回る価格で販売されているデバイスまでを網羅することになった。

■登録方法

登録は、コミュニティベースのベータ管理システムであるMotorola Feedback Network（MFN）を通じて行われる。デバイスごとの枠には限りがあり、すぐに埋まってしまう。Motorolaはアクセス権を自動的に付与するのではなく、応募者の中から参加者を選考する。新たに追加されたすべてのデバイスで手順は同じだ。

1. Motorolaのコミュニティウェブサイト（forums.lenovo.com）でアカウントを作成するか、サインインする。

2. プロフィールページに移動し、デバイスのIMEIまたはシリアル番号を入力する。

3. Motorolaコミュニティのプロフィール設定で、MFNベータテストを有効にする。

4. 「Beta Testing Opportunities（ベータテストの機会）」ページに移動し、デバイスと地域に一致する特定の機会に応募する。

各デバイスと地域の直接登録リンクは、Motorolaコミュニティフォーラムのスレッドに投稿されている。

登録の確認はすぐには行われないことに注意が必要だ。Motorolaは応募を審査し、電子メールで承認の通知を送信する。承認されると、ベータ版のビルドが「設定 > システム > システムアップデート」に表示される。登録開始から実際のビルド配信までの過去のギャップを考慮すると、最初のベータ版ファームウェアが到着したのは7月中旬（2026年2月の登録開始から約5カ月後）であったため、承認されたテスターはすぐにダウンロードできると期待するのではなく、定期的にアップデートを確認する必要がある。

Motorolaは、メインのデバイスでベータ版ソフトウェアを実行しないよう強く推奨している。ベータ版のビルドには、バグ、パフォーマンスの低下、潜在的な不安定性が含まれている。アップデートをインストールする前に、データを完全にバックアップし、デバイスを少なくとも50%まで充電しておく必要がある。

■Android 17のHelloUIがもたらす技術的な変化

Android 17ベータ版を実行するデバイスは、MotorolaのアップデートされたHelloUIインターフェースにアクセスできるようになる。初期バッチのテスターからの報告によると、変更点には機能の追加とシステムUIのアーキテクチャの移行の両方が含まれている。

最も目立つ追加機能は、中央に配置された「Live Updates」だ。これは、ロック画面とステータスバーのカメラの切り欠き（パンチホール）の内側に表示される、永続的でリアルタイムなオーバーレイである。MotorolaのHelloUIの実装は、Android 17のLive Activitiesアーキテクチャを、アクティブな通話、音楽再生、懐中電灯という3つのシステムレベルの機能に拡張している。つまり、Apple製ハードウェアでiOSのDynamic Islandが機能しているのと同様に、これらの状態の間、デバイスの中央のディスプレイノッチがアクティブな情報ポイントになる。技術的な基盤となっているのは、Android 17の新しい永続的オーバーレイ通知APIであり、これによりアプリやシステムサービスは、標準の通知スタックの上に専用の表示レイヤーを持つことができる。

初期のベータテスターから確認されたその他の変更点は以下の通りだ。

・通知パネルとコントロールセンターのレイアウトの更新

・新しいロック画面の時計の文字盤

・再設計された設定ページ

・新しいソースごとのボリュームミキサー（単一のマスターコントロールではなく、オーディオストリームごとに個別のスライダー）

・アプリドロワーのフォルダのアップグレード：背景をぼかした3×3のアイコンのグリッド（従来の2×2のレイアウトから置き換え）

・サードパーティアプリ向けのユニバーサルなテーマ別アイコンの色合い調整（ホーム画面全体で視覚的な一貫性を創出）

・ステータスバーにデュアルSIMのステータスアイコンを並べて表示

・全体的なQira AIへのリブランディング（以前はmoto aiと呼ばれていた）。Qiraはアプリドロワーの検索バーには表示されなくなった

・アプリの開閉アニメーションの改良

3×3のフォルダレイアウトとユニバーサルなアイコンの色合い調整は、どちらもGoogleのMaterial 3 Expressiveデザイン言語の一部である。Android 17はこれをシステムレベルで導入しており、HelloUIのようなOEMオーバーレイは、Android 17への適応作業の一環としてこれを実装している。

■Android 17をめぐる競争環境における位置づけ

Motorolaは、2026年2月25日に登録受付を開始した際、Google以外のメーカーとして初めてAndroid 17ベータプログラムを立ち上げた。これは、Googleが2月13日にPixelデバイス向けにAndroid 17 Beta 1をリリースしてから12日後のことだった。

Samsungの同等のプログラム（Android 17ベースのOne UI 9）は、約2カ月半後の2026年5月13日にGalaxy S26ユーザー向けに開始されたが、パブリックベータへのアクセスは依然としてフラッグシップのGalaxy S26シリーズに限定されている。Samsungの安定版One UI 9は、7月22日のGalaxy UnpackedでGalaxy Z Fold 8およびZ Flip 8に搭載されてデビューしたが、安定版One UI 9の展開スケジュールによると、旧型およびミッドレンジのGalaxyデバイスへのアップデートは2026年後半まで完了しないと予想されている。MotorolaのMoto Gと直接競合するSamsungの低価格帯スマートフォンGalaxy Aシリーズは、安定版One UI 9を受け取るのが最後になると予想されており、パブリックベータへのアクセスについては確認されていない。

安定版の展開スケジュールについて、PhoneArenaや複数の独立したトラッカーは、HelloUIを搭載したMotorolaの安定版の展開が、SignatureおよびRazrシリーズには2026年8月〜9月、Edge 60およびEdge 50ラインには2026年10月〜11月、Moto Gシリーズおよびその他の対象となる旧型ハードウェアには2026年後半または2027年初頭に到達すると予測している。

■Moto GのAndroid 17に含まれない機能

Moto Gデバイスのベータテスターは、Android 17の最大の機能が自らのハードウェアでは提供されないことを理解しておく必要がある。Gemini Intelligence（アプリをまたいで複数ステップのタスクを実行できる、GoogleのオンデバイスのエージェントAIレイヤー）は、2026年のフラッグシップデバイスに限定されているGemini Nano v3ハードウェアを必要とする。Moto Gデバイスはこれの要件を満たしていない。Pixelハードウェア向けのAndroid 17の2026年6月の安定版リリースの時点では、Gemini Nano v3のハードウェア要件により、16GBのRAMを搭載しているにもかかわらずPixel 9 Proでさえ除外されていた。

フローティングオーバーレイによるマルチタスクのためのApp Bubbles、アドレス帳全体ではなく特定の連絡先へのアクセスのみをアプリに許可する再設計されたContacts Picker、個々のセッションに結びついた新しい1回限りの位置情報許可など、Android 17の中核となる改善点は、AIの階層に関係なくすべてのAndroid 17デバイスで利用できる。これらの変更は、Pixel 10 Proと同様にMoto G Play 2026にも等しく適用される。

■Motorola、Lenovo、そして継続する所有権のコンテキスト

Motorola Mobilityは、中国の北京に本社を置くLenovoが所有している。TechTimesが以前にLenovoの中国における義務について詳細に文書化しているように、中国の国家情報法（2017年）、データセキュリティ法（2021年）、およびサイバーセキュリティ法（2017年）は、中国企業に対し、政府の諜報活動の要求に協力することを法的に義務付けている。これらの義務は、製品がどこで販売または製造されているかに関係なくLenovoに適用される。そのコンテキストは、ハードウェアと同様にMotorolaのソフトウェア製品にも適用される。ソフトウェアのベータプログラムによって、Lenovoの子会社としてのMotorolaの管轄上の義務が変わることはない。

■Motorolaは約束を果たせるか

プログラムの現在の実績は、すべてのMoto G所有者が本日の発表と並行して持つべき、期待値の調整に関する疑問を提起している。Motorolaは2026年2月に最初のデバイス向けにAndroid 17ベータの登録を開始した。実際のファームウェアパッケージが最初に到着したのは7月中旬であり、登録開始のシグナルからユーザーの手に動作するソフトウェアが渡るまでに5カ月の空白があった。

この空白期間は、歴史的にMotorolaのソフトウェアの勢いが失速する場所であった。本日の低価格デバイスのベータ版への追加が、Moto G所有者向けのタイムリーな安定版ビルドにつながるのか、それとも動作するアップデートを作成するのに12カ月かかるプログラムの拡大に過ぎないのか。この疑問こそが、同社のソフトウェアに対する評判が純粋に変化したのか、それとも単に物語が現実を先行しているだけなのかを決定づけることになるだろう。

IDCの2026年第1四半期の出荷データによると、Motorolaは米国のスマートフォン市場の約11%、米国の国内折りたたみ式セグメントの50%近くを占めている。Moto Gシリーズは、そのインストールベースの下位層において、同ブランドの米国の消費者ボリュームの大部分を占めている。これらの購入者が、何かのアーリーアダプターとして扱われることはめったになかった。今日、初めて彼らはそう扱われている。

■注目ポイントQ&A

●Moto GデバイスでMotorolaのAndroid 17ベータ版に参加するにはどうすればよいですか？

Motorolaのコミュニティウェブサイト（forums.lenovo.com）にサインインし、プロフィールページでデバイスのIMEIまたはシリアル番号を登録します。デバイスのMFNベータテストを有効にした後、特定のモデルと地域で利用可能なテストの機会に応募してください。枠には限りがあるため、できるだけ早く応募してください。承認は電子メールで届きますが、保証されているわけではありません。承認されると、ベータ版ファームウェアが「設定 > システム > システムアップデート」に表示されます。

●なぜMotorolaはこれまで、低価格帯のMoto Gスマートフォンを早期ソフトウェアアップデートから除外していたのですか？

AndroidのOEM業界には、低価格デバイスのアップデートを遅らせるという、文書化された金銭的なインセンティブがあります。古いハードウェアのアップデートがないことで、購入者が新しいスマートフォンをより早く購入するよう促されるためです。Motorolaの大量生産・低利益率の製品であるMoto Gデバイスは、歴史的にメジャーOSアップデートを受け取るのが最も遅く、一部のモデルは全く受け取っていません。今回のMoto G 2025、2026、Moto G Power、Moto G Playへの拡大は、低価格帯のMotorolaハードウェアがプレリリースOSのベータプログラムに参加する初めてのケースです。これが永続的な方針転換につながるかどうかは、今年後半に安定版のAndroid 17が実際にこれらのデバイスにどれだけ早く到達するかにかかっています。

●Android 17は、ベータ版のMoto Gデバイスにどのような機能を追加しますか？

ベータ版ではMotorolaのHelloUIアップデートが提供されます。これには、中央に配置されたLive Updates（通話、音楽、懐中電灯のためのカメラの切り欠き部分のリアルタイムオーバーレイ）、新しいソースごとのボリュームミキサー、背景をぼかしたアプリドロワーの3×3のフォルダグリッド、サードパーティアプリ向けのユニバーサルなテーマ別アイコンの色合い調整、更新されたロック画面の時計の文字盤、Qira AIへのリブランディングが含まれます。登録されたすべてのデバイスで利用可能なAndroid 17プラットフォームの機能には、フローティングオーバーレイによるマルチタスクのためのApp Bubbles、アドレス帳全体ではなく特定の連絡先をアプリが要求できる新しいContacts Picker、単一のセッションに結びついた1回限りの位置情報許可が含まれます。Android 17のエージェント型オンデバイスAI機能であるGemini Intelligenceは、Gemini Nano v3ハードウェアを必要とするため、Moto Gデバイスでは利用できません。

●安定版のAndroid 17はいつMoto Gスマートフォンに到達しますか？

PhoneArenaの予測スケジュールとMotorola自身の展開パターンによると、HelloUIを搭載した安定版のAndroid 17は、SignatureおよびRazrシリーズ（2026年8月〜9月）、Edge 60/50ライン（2026年10月〜11月）に続いて、2026年後半または2027年初頭にMoto Gシリーズに到達すると予想されています。このスケジュールは予測であり、確約ではありません。また、Motorolaのベータ版開始から安定版配信までの過去のギャップは、個々のモデルで6カ月を超えることもありました。

元記事: Moto G Joins Motorola Android 17 Beta: Budget Hardware Gets Early Access at Last