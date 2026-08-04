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出来高変化率ランキング（14時台）～ダイトロン、ユナイテド海などがランクイン

2026年8月4日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ダイトロン、ユナイテド海などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月4日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 610881 　58088.944　 308.56% -0.0006%
＜2248＞ iF500H有　　　50676 　14565.281　 233.72% 0.0103%
＜140A＞ iF米10ベ　　　　84 　222.543　 215.19% -0.0004%
＜9110＞ ユナイテド海　　　　455700 　668491.6　 208.34% 0.0953%
＜6440＞ JUKI　　　　　　1598100 　159478.46　 202.1% 0.1851%
＜7815＞ 東ボード　　　　　　71200 　3964.48　 187.91% -0.0032%
＜4381＞ ビープラッツ　　　　1884200 　165676.94　 173.85% 0.2121%
＜6632＞ JVCKW　　　　　4184600 　859658.79　 165.52% -0.1792%
＜7609＞ ダイトロン　　　　　813700 　693416.5　 160.65% 0.1871%
＜2090＞ NZAM米7H　　　286650 　234863.236　 156.77% -0.0002%
＜316A＞ iFFANG＋　　　810755 　560842.61　 139.46% 0.038%
＜7460＞ ヤギ　　　　　　　　153100 　63470.02　 138.72% -0.1141%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　290200 　2380006.2　 132.74% 0.1912%
＜3810＞ サイバーSHD　　　1679300 　80426　 128% 0.0292%
＜7138＞ TORICO　　　　820000 　40835.24　 108.59% 0%
＜6134＞ FUJI　　　　　　2984300 　8417323.12　 107.43% 0.0834%
＜6522＞ アスタリスク　　　　2454600 　1468081.86　 106.87% 0.164%
＜7272＞ ヤマハ　　　　　　　発 　20672100　 1032509905% 1.0548%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　5457600 　3827615.08　 103.39% 0.0355%
＜4005＞ 住友化　　　　　　　40473100 　7176125.422　 101.18% -0.0766%
<278A> テラドローン　　　　1775300 　10209720　 99.09% 0.1666%
<3856> Abalance　　833200 　105399.12　 97.13% -0.1951%
<523A> セイワHD　　　　　215100 　150551.94　 95.73% 0.1836%
<8364> 清水銀　　　　　　　122300 　116691.7　 87.82% -0.0176%
<3371> ソフトクリエHD　　238400 　173506.82　 87.1% -0.075%
<7366> LITALICO　　317500 　211329.98　 86.46% 0.0556%
<205A> ロゴスHD　　　　　39700 　38425.52　 85.94% -0.0161%
<2664> カワチ薬品　　　　　188200 　257479.4　 85.8% 0.0683%
<7613> シークス　　　　　　447300 　285439.48　 83.04% 0.0826%
<1847> イチケン　　　　　　69200 　84858.72　 81.92% 0.0349%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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