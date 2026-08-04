*11:29JST 三陽商会---「サンヨーコート」が「カルーゾ」と協業したトレンチコートを発売

三陽商会＜8011＞は3日、コート専業ブランド「SANYOCOAT(サンヨーコート)」が、イタリアのメンズテーラードブランド「CARUSO(カルーゾ)」と協業した「SANYOCOAT/CARUSOコラボレーショントレンチコート」を20日より順次販売すると発表した。

国内では「TABAYA United Arrows」や「和光」など、これまで取引のなかったセレクトショップで期間限定販売会を開催するほか、同社のブランド複合店舗3店舗や公式オンラインストアで販売する。海外では「CARUSO」への卸売販売を通じ、欧州地域や米国の高級百貨店、専門店などで順次展開する。

同商品は、「SANYOCOAT」が展開する「100年コート」の最高峰モデル「100年コート 極KIWAMI」のトレンチコートをベースに、「CARUSO」の要望を受けて開発した特別なブラウンとグレーの2色を展開する。綿100％ギャバジン素材を使用し、コート専業の自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」で縫製からプレスまで各工程に手仕事を取り入れて仕上げた。「SANYOCOAT」のコートづくりの技術と「CARUSO」のテーラリングの美意識を融合した商品となる。

今回の協業は、「SANYOCOAT」がイタリアのメンズ見本市「PITTI IMMAGINE UOMO」に出展したことがきっかけとなった。「CARUSO」のマルコ・アンジェローニCEOらが「100年コート 極KIWAMI」のダブルトレンチコートに関心を示し、協業が実現した。

同社は、祖業ブランドである「SANYOCOAT」の国内新販路展開と海外展開を通じて、国内外で同ブランドの認知拡大を図る。《KT》