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フォーバル 加賀市の女性DX人材育成・就労支援事業を受託
記事提供元：フィスコ
*11:25JST フォーバル---加賀市の女性DX人材育成・就労支援事業を受託
フォーバル＜8275＞は3日、MAIAおよびテレクトと構成する「でじたる女子・地域企業支援連携コンソーシアム」が、石川県加賀市の「女性DX人材育成・就労支援事業」を受託したと発表した。
本事業は、加賀市内に在住または勤務する女性を対象に、デジタルスキルの習得支援と就労支援を実施し、育児や介護などと両立できる多様な働き方の実現と継続的な就業を促進するとともに、地域企業のDX推進や地域産業の活性化につなげることを目的としている。
人口減少や労働力不足を背景に、地域企業ではDXを担うデジタル人材の確保が課題となる一方、育児や介護などを理由に就業機会が限られる女性への支援も求められている。フォーバルは、中小企業向け経営支援やDX支援で培った知見と地域企業とのネットワークを生かし、女性デジタル人材の育成や就労支援で実績を持つMAIA、企業のデジタル活用支援を強みとするテレクトと連携し、事業を推進する。
事業では、業務実施体制の構築、事業説明会の開催、eラーニングによる女性DX人材育成プログラム、伴走型支援、キャリアヒアリング、業務委託や在宅ワークを含む就労先のあっせん、地域企業とのマッチング、応募活動支援や個別相談、地域企業の実態調査やデジタル人材ニーズの把握、調査結果の分析・フィードバック、アンケート・追跡調査、次年度に向けた改善提案まで計13項目を一気通貫で実施する。
女性の活躍推進と地域経済の活性化に加え、加賀市における地域DXの推進と新たな雇用創出への貢献を目指す。《KT》
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