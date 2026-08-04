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出来高変化率ランキング（10時台）～ワークマン、東ボードなどがランクイン
*10:33JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ワークマン、東ボードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月4日 10:20 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2248＞ iF500H有 49344 14565.281 230.75% 0.0092%
＜7815＞ 東ボード 64500 3964.48 176.83% 0%
＜2090＞ NZAM米7H 278104 234863.236 152.99% 0.0004%
＜9110＞ ユナイテド海 255900 668491.6 137.33% 0.0964%
＜2737＞ トーメンデバ 226500 2380006.2 100.98% 0.1912%
＜7138＞ TORICO 730500 40835.24 95.35% 0%
＜7609＞ ダイトロン 449200 693416.5 85.78% 0.1592%
＜4381＞ ビープラッツ 839300 165676.94 75.12% 0.157%
＜3810＞ サイバーSHD 1060900 80426 74.79% 0.0409%
＜3856＞ Abalance 672500 105399.12 72.51% -0.1951%
＜2845＞ NFナスヘッジ 73798 107971.303 71.43% 0.0087%
＜7460＞ ヤギ 86600 63470.02 69.42% -0.1141%
＜6134＞ FUJI 1876200 8417323.12 55.35% 0.1124%
＜6952＞ カシオ 3569300 3827615.08 54.5% 0.0097%
＜223A＞ GXAIビック 43257 49940.073 48.98% 0.0167%
＜3371＞ ソフトクリエHD 155700 173506.82 41.78% -0.0854%
＜1847＞ イチケン 46000 84858.72 37.61% 0.0319%
＜2148＞ ITM 101900 78853.46 34.26% 0.0415%
＜6632＞ JVCKW 1294600 859658.79 34.01% -0.096%
＜7366＞ LITALICO 185400 211329.98 28.51% 0.0891%
<278A> テラドローン 943400 10209720 27.5% 0.1233%
<205A> ロゴスHD 21900 38425.52 23.55% -0.0133%
<1474> OneJP400 2181 55113.392 22.08% -0.0044%
<2664> カワチ薬品 101300 257479.4 20% 0.0866%
<523A> セイワHD 105900 150551.94 18.34% 0.1492%
<7564> ワークマン 552100 2625172.4 18.28% 0.0307%
<1879> 新日建 263900 420078.04 15.62% 0.0045%
<8783> abc 971800 46555.1 14.35% 0.0175%
<4203> 住友ベ 1404700 7844252.2 14.27% 0.0371%
<6668> プラズマ 208500 623058.94 12.76% 0.1507%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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