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出来高変化率ランキング（10時台）～ワークマン、東ボードなどがランクイン

2026年8月4日 10:33

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記事提供元：フィスコ

*10:33JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ワークマン、東ボードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月4日　10:20　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2248＞ iF500H有　　 49344 　14565.281　 230.75% 0.0092%
＜7815＞ 東ボード　　　　　　64500 　3964.48　 176.83% 0%
＜2090＞ NZAM米7H　　　278104 　234863.236　 152.99% 0.0004%
＜9110＞ ユナイテド海　　　　255900 　668491.6　 137.33% 0.0964%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　226500 　2380006.2　 100.98% 0.1912%
＜7138＞ TORICO　　　　730500 　40835.24　 95.35% 0%
＜7609＞ ダイトロン　　　　　449200 　693416.5　 85.78% 0.1592%
＜4381＞ ビープラッツ　　　　839300 　165676.94　 75.12% 0.157%
＜3810＞ サイバーSHD　　　1060900 　80426　 74.79% 0.0409%
＜3856＞ Abalance　　672500 　105399.12　 72.51% -0.1951%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　73798 　107971.303　 71.43% 0.0087%
＜7460＞ ヤギ　　　　　　　　86600 　63470.02　 69.42% -0.1141%
＜6134＞ FUJI　　　　　　1876200 　8417323.12　 55.35% 0.1124%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　3569300 　3827615.08　 54.5% 0.0097%
＜223A＞ GXAIビック　　　43257 　49940.073　 48.98% 0.0167%
＜3371＞ ソフトクリエHD　　155700 　173506.82　 41.78% -0.0854%
＜1847＞ イチケン　　　　　　46000 　84858.72　 37.61% 0.0319%
＜2148＞ ITM　　　　　　　101900 　78853.46　 34.26% 0.0415%
＜6632＞ JVCKW　　　　　1294600 　859658.79　 34.01% -0.096%
＜7366＞ LITALICO　　185400 　211329.98　 28.51% 0.0891%
<278A> テラドローン　　　　943400 　10209720　 27.5% 0.1233%
<205A> ロゴスHD　　　　　21900 　38425.52　 23.55% -0.0133%
<1474> OneJP400　　2181 　55113.392　 22.08% -0.0044%
<2664> カワチ薬品　　　　　101300 　257479.4　 20% 0.0866%
<523A> セイワHD　　　　　105900 　150551.94　 18.34% 0.1492%
<7564> ワークマン　　　　　552100 　2625172.4　 18.28% 0.0307%
<1879> 新日建　　　　　　　263900 　420078.04　 15.62% 0.0045%
<8783> abc　　　　　　　971800 　46555.1　 14.35% 0.0175%
<4203> 住友ベ　　　　　　　1404700 　7844252.2　 14.27% 0.0371%
<6668> プラズマ　　　　　　208500 　623058.94　 12.76% 0.1507%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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