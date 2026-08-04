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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比120円高の63390円

2026年8月4日 10:17

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記事提供元：フィスコ

*10:17JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比120円高の63390円
7203 (TM.N)　 アイシン精機 14.27 0.00 2246 10
3
8306 (MUFG.N)　 三井住友トラHD 8.22 0.00 6468 -3
8
8035 (TOELY)　 住友商事 10.52 0.14 1656 -4.
5
6758 (SONY.N)　 TDK 19.59 0.03 3083 -
9
9432 (NTTYY)　 KDDI 18.42 0.13 2899 -
4
8058 (MTSUY)　 ユニ・チャーム 3.11 0.00 979 -15.
5
6501 (HTHIY)　 日立製作所 33.98 1.28 5347 4
6
9983 (FRCOY)　 ソフトバンクG 16.59 1.10 5222 -17
1
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 15.41 -0.08 4850 14
5
4063 (SHECY)　 信越化学工業 18.36 0.50 5779 -6
6
8001 (ITOCY)　 丸紅 32.30 -0.04 508 -
5
8316 (SMFG.N)　 みずほFG 10.26 -0.18 8073 -2
1
8031 (MITSY)　 東京エレク 175.87 8.50 55353 36
3
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 16.00 0.00 12590 20
5
4568 (DSNKY)　 第一三共 16.50 0.39 2597 2
7
9433 (KDDIY)　 関西電力 7.60 0.10 2392 -63.
5
7974 (NTDOY)　 伊藤忠商事 12.35 -0.16 972 -1023.
5
8766 (TKOMY)　 三井不動産 28.20 -0.90 1479 -9.
5
7267 (HMC.N)　 スズキ 49.51 -2.53 1948 2.
5
2914 (JAPAY)　 日本たばこ産業 22.10 -0.12 6956 -3
7
6902 (DNZOY)　 ファナック 19.45 -0.80 6122
8
4519 (CHGCY)　 中外製薬 21.14 -0.47 6654 -3
3
4661 (OLCLY)　 オリエンランド 19.56 -0.15 3078 -
9
8411 (MFG.N)　 オリックス 39.97 -0.34 6290 -5
8
6367 (DKILY)　 ダイキン工業 14.67 0.17 23086 -20
9
4502 (TAK.N)　 武田薬品工業 16.83 -0.26 5297 -11
1
7741 (HOCPY)　 キヤノン 28.16 0.29 4432 -
8
6503 (MIELY)　 三菱電機 70.11 -2.52 5517 -1
9
6981 (MRAAY)　 日東電工 21.23 -0.05 3341 -
8
7751 (CAJPY)　 任天堂 12.13 0.31 7636 4
7
6273 (SMCAY)　 SMC 22.53 0.77 70911 -6
9
7182 (JPPTY)　 日産自動車 4.22 -0.02 332
7
6146 (DSCSY)　 ディスコ 38.40 2.70 60430 -9
0
3382 (SVNDY)　 セブン&アイ・HD 13.08 -0.05 2058 -12.
5
8053 (SSUMY)　 三菱商事 30.24 0.47 4759 -2
8
6702 (FJTSY)　 富士通 22.41 -0.46 3527 2
7
5108 (BRDCY)　 ブリヂストン 12.34 -0.05 3884 -3
0
6178 (JPPHY)　 日本郵政 13.07 -1.78 2057 -278.
5
8002 (MARUY)　 三井物産 620.04 4.96 4879
5
6723 (RNECY)　 ルネサス 12.45 2.23 3919 1
4
6954 (FANUY)　 京セラ 22.38 -0.72 3523 -2
1
8725 (MSADY)　 第一生命HD 23.83 -0.26 1875 -13.
5
8801 (MTSFY)　 三菱地所 23.35 -0.88 3675 -2
5
6301 (KMTUY)　 小松製作所 42.65 -0.72 6712 -4
8
4901 (FUJIY)　 富士フイルム 11.91 0.17 3749 -2
9
6594 (NJDCY)　 日本電産 4.18 0.23 2631 -5
6
6857 (ATEYY)　 シスメックス 10.06 0.09 1584 -1
2
4543 (TRUMY)　 テルモ 14.63 0.10 2302 -9.
5
8591 (IX.N)　 大和証券G本社 11.45 0.20 1802 -1
0
（時価総額上位50位、1ドル157.37円換
算）《AN》

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