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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比120円高の63390円
*10:17JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比120円高の63390円
7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2246 10
3
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.22 0.00 6468 -3
8
8035 (TOELY) 住友商事 10.52 0.14 1656 -4.
5
6758 (SONY.N) TDK 19.59 0.03 3083 -
9
9432 (NTTYY) KDDI 18.42 0.13 2899 -
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.11 0.00 979 -15.
5
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.98 1.28 5347 4
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.59 1.10 5222 -17
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.08 4850 14
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.36 0.50 5779 -6
6
8001 (ITOCY) 丸紅 32.30 -0.04 508 -
5
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.26 -0.18 8073 -2
1
8031 (MITSY) 東京エレク 175.87 8.50 55353 36
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12590 20
5
4568 (DSNKY) 第一三共 16.50 0.39 2597 2
7
9433 (KDDIY) 関西電力 7.60 0.10 2392 -63.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.35 -0.16 972 -1023.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.20 -0.90 1479 -9.
5
7267 (HMC.N) スズキ 49.51 -2.53 1948 2.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 22.10 -0.12 6956 -3
7
6902 (DNZOY) ファナック 19.45 -0.80 6122
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 21.14 -0.47 6654 -3
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 19.56 -0.15 3078 -
9
8411 (MFG.N) オリックス 39.97 -0.34 6290 -5
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.67 0.17 23086 -20
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.83 -0.26 5297 -11
1
7741 (HOCPY) キヤノン 28.16 0.29 4432 -
8
6503 (MIELY) 三菱電機 70.11 -2.52 5517 -1
9
6981 (MRAAY) 日東電工 21.23 -0.05 3341 -
8
7751 (CAJPY) 任天堂 12.13 0.31 7636 4
7
6273 (SMCAY) SMC 22.53 0.77 70911 -6
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.22 -0.02 332
7
6146 (DSCSY) ディスコ 38.40 2.70 60430 -9
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.08 -0.05 2058 -12.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.24 0.47 4759 -2
8
6702 (FJTSY) 富士通 22.41 -0.46 3527 2
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.34 -0.05 3884 -3
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.07 -1.78 2057 -278.
5
8002 (MARUY) 三井物産 620.04 4.96 4879
5
6723 (RNECY) ルネサス 12.45 2.23 3919 1
4
6954 (FANUY) 京セラ 22.38 -0.72 3523 -2
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.83 -0.26 1875 -13.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 23.35 -0.88 3675 -2
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.65 -0.72 6712 -4
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.91 0.17 3749 -2
9
6594 (NJDCY) 日本電産 4.18 0.23 2631 -5
6
6857 (ATEYY) シスメックス 10.06 0.09 1584 -1
2
4543 (TRUMY) テルモ 14.63 0.10 2302 -9.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.45 0.20 1802 -1
0
（時価総額上位50位、1ドル157.37円換
算）《AN》
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