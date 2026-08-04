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出来高変化率ランキング（9時台）～FUJI、トーメンデバなどがランクイン

2026年8月4日 10:02

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記事提供元：フィスコ

*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～FUJI、トーメンデバなどがランクイン
FUJI＜6134＞がランクイン（9時45分時点）。急騰。前日取引終了後に、27年3月期業績予想を上方修正している。営業利益は600億円（前期比2.0倍）予想。前回予想から37％ほど引き上げた。ロボットソリューション事業で、AIサーバー関連の設備需要が高水準で継続しで、また、北米向けの設備需要が拡大していることが要因。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月4日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9625＞ セレスポ　　　　　　93900 　12643.52　 247.86% -0.1333%
＜2248＞ iF500H有　　　49340 　14565.281　 230.74% 0.0084%
＜7815＞ 東ボード　　　　　　63100 　3964.48　 174.35% -0.0097%
＜2090＞ NZAM米7H　　　278100 　234863.236　 152.99% -0.0004%
＜6497＞ ハマイ　　　　　　　6700 　3180.4　 108.45% 0.0051%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　226500 　2380006.2　 100.98% 0.1912%
＜6899＞ ASTI　　　　　　5800 　5089.52　 99.91% 0%
＜7284＞ 盟和産　　　　　　　600 　471.76　 86.34% -0.0076%
＜9346＞ ココルポート　　　　3000 　4788.46　 75.39% 0%
＜3856＞ Abalance　　672500 　105399.12　 72.51% -0.1951%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　73198 　107971.303　 70.51% 0.0075%
＜7609＞ ダイトロン　　　　　378100 　693416.5　 65.66% 0.1494%
＜6365＞ 電業社　　　　　　　2100 　5526.6　 59.8% -0.0094%
＜4381＞ ビープラッツ　　　　660600 　165676.94　 49.34% 0.1597%
＜223A＞ GXAIビック　　　43168 　49940.073　 48.77% 0.0173%
＜7975＞ リヒトラブ　　　　　1700 　1181.1　 43.44% -0.0036%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　3197000 　3827615.08　 43.09% 0.0027%
＜7208＞ カネミツ　　　　　　3200 　2566.22　 41.56% -0.0037%
＜6664＞ オプトエレクト　　　4300 　620.36　 37.5% 0.0125%
＜6134＞ FUJI　　　　　　1465400 　8417323.12　 30.42% 0.1231%
<9679> ホウライ　　　　　　300 　515.74　 26.73% 0.0021%
<3371> ソフトクリエHD　　131200 　173506.82　 25.74% -0.0571%
<8085> ナラサキ　　　　　　2200 　6083.7　 24.3% 0.0243%
<205A> ロゴスHD　　　　　21200 　38425.52　 20.57% -0.0139%
<7521> ムサシ　　　　　　　600 　1058.86　 17.35% 0%
<6190> PXB　　　　　　　3700 　1095.24　 16.9% 0%
<3810> サイバーSHD　　　594000 　80426　 14.76% 0.0994%
<1879> 新日建　　　　　　　253300 　420078.04　 12.07% 0.0032%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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