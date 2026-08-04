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出来高変化率ランキング（9時台）～FUJI、トーメンデバなどがランクイン
*10:02JST 出来高変化率ランキング（9時台）～FUJI、トーメンデバなどがランクイン
FUJI＜6134＞がランクイン（9時45分時点）。急騰。前日取引終了後に、27年3月期業績予想を上方修正している。営業利益は600億円（前期比2.0倍）予想。前回予想から37％ほど引き上げた。ロボットソリューション事業で、AIサーバー関連の設備需要が高水準で継続しで、また、北米向けの設備需要が拡大していることが要因。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月4日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9625＞ セレスポ 93900 12643.52 247.86% -0.1333%
＜2248＞ iF500H有 49340 14565.281 230.74% 0.0084%
＜7815＞ 東ボード 63100 3964.48 174.35% -0.0097%
＜2090＞ NZAM米7H 278100 234863.236 152.99% -0.0004%
＜6497＞ ハマイ 6700 3180.4 108.45% 0.0051%
＜2737＞ トーメンデバ 226500 2380006.2 100.98% 0.1912%
＜6899＞ ASTI 5800 5089.52 99.91% 0%
＜7284＞ 盟和産 600 471.76 86.34% -0.0076%
＜9346＞ ココルポート 3000 4788.46 75.39% 0%
＜3856＞ Abalance 672500 105399.12 72.51% -0.1951%
＜2845＞ NFナスヘッジ 73198 107971.303 70.51% 0.0075%
＜7609＞ ダイトロン 378100 693416.5 65.66% 0.1494%
＜6365＞ 電業社 2100 5526.6 59.8% -0.0094%
＜4381＞ ビープラッツ 660600 165676.94 49.34% 0.1597%
＜223A＞ GXAIビック 43168 49940.073 48.77% 0.0173%
＜7975＞ リヒトラブ 1700 1181.1 43.44% -0.0036%
＜6952＞ カシオ 3197000 3827615.08 43.09% 0.0027%
＜7208＞ カネミツ 3200 2566.22 41.56% -0.0037%
＜6664＞ オプトエレクト 4300 620.36 37.5% 0.0125%
＜6134＞ FUJI 1465400 8417323.12 30.42% 0.1231%
<9679> ホウライ 300 515.74 26.73% 0.0021%
<3371> ソフトクリエHD 131200 173506.82 25.74% -0.0571%
<8085> ナラサキ 2200 6083.7 24.3% 0.0243%
<205A> ロゴスHD 21200 38425.52 20.57% -0.0139%
<7521> ムサシ 600 1058.86 17.35% 0%
<6190> PXB 3700 1095.24 16.9% 0%
<3810> サイバーSHD 594000 80426 14.76% 0.0994%
<1879> 新日建 253300 420078.04 12.07% 0.0032%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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