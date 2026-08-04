*10:00JST アセンテック---SonicWall CSEとリモートPCアレイの連携を発表

アセンテック＜3565＞は3日、SonicWall社の「Cloud Secure Edge(CSE)」と「リモートPCアレイ」の製品連携を発表した。今回の連携により、クラウド型セキュリティサービスであるCSEと、アセンテックが提供するリモートアクセスソリューション「リモートPCアレイ」を2社共同で検証を実施し、製品連携を行った。

リモートPCアレイは、物理PCを活用することでVDIの課題を解消し、高性能かつ安定したリモート環境を提供してきた。今回のCloud Secure Edgeとの連携により、ネットワークアクセスのセキュリティ課題も同時に解決し、より高度で安全なリモートアクセス基盤を実現する。

同社とSonicWallは、今後も共同でのマーケティング活動および技術検証を通じ、日本の製造業、金融業、自治体など、高いセキュリティとパフォーマンスが求められる組織に対し、最適なリモートアクセスソリューションを提案していく。《KT》