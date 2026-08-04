*09:58JST ZETA--- Shopify公式アプリで「ZETA SEARCH」のデータ連携を強化

ZETA ＜6031＞は4日、Shopifyアプリストアで提供する「ZETA SEARCH」公式アプリを通じて、Shopify上で管理される各種データとの連携性を強化したと発表した。これにより、「ZETA SEARCH」を導入済みのEC事業者においても、Shopify上で保有・管理するデータとの接続が容易となり、検索を起点としたデータ活用の高度化が可能となる。

昨今のEC市場では、検索結果の精度がコンバージョンに直結する重要な要素である一方、売上データや販売実績を活用した検索表示の最適化は手動で運用されているケースも多く、運用負荷や即時性に課題があった。また、EC基盤と検索エンジン間のデータ連携には個別開発が必要となる場合もあり、データ活用の拡張性を制約する要因となっていた。今回の機能強化により、追加開発の負担を抑えながら、より多様なデータを活用した検索最適化が可能となる。

具体的な施策として、Shopify上の売上データを活用した売上順ランキング表示の自動化、商品情報・販売実績に基づく検索結果表示ロジックの柔軟な最適化、Shopify上の各種データを起点とした施策展開の迅速化を実現する。既に導入済みの企業においても、本公式アプリを通じて、Shopify管理データとの連携ハードルを下げながら、運用負荷の低減と施策実行スピードの向上を両立し、検索精度向上と売上拡大に寄与する。《KT》