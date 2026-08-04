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個別銘柄戦略: リコーや東計電算に注目
*09:06JST 個別銘柄戦略: リコーや東計電算に注目
昨日3日の米株式市場でNYダウは693.38ドル高の53,178.41ドル、ナスダック総合指数は540.05pt高の25,913.90pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比440円安の63,390円。為替は1ドル＝157.10-20円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比3.7倍となったリコー＜7752＞、第1四半期営業利益が90.6％増となった塩野義薬＜4507＞、第1四半期営業利益が52.7％増となったLITALICO＜7366＞、第1四半期経常利益が57.8％増となった三菱UFJ＜8306＞、上期コア営業利益が661億円と第1四半期の200億円から伸長した協和キリン＜4151＞、26年12月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.08％上限の自社株買いも発表したダイトロン＜7609＞、27年3月期業績予想を上方修正したFUJI＜6134＞、27年3月期業績予想を上方修正した商船三井＜9104＞、27年3月期業績予想を上方修正した日化薬＜4272＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍となったニッカトー＜5367＞、第1四半期営業利益が33.3％増となったワークマン＜7564＞、上期営業利益が12％増で1対4の株式分割と26年12月期増配も発表した東計電算＜4746＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が65.0％減となったJVCKW＜6632＞、第1四半期営業利益が2.0％減となったオルガノ＜6368＞、第1四半期営業利益が2.0％減となったプリマハム＜2281＞、第3四半期営業利益が13.9％減となったノエビアHD＜4928＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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