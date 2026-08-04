Kimiショックの「Kimi K3」はアリババ約2万基のNvidiaチップで開発―米輸出管理にクラウド利用の課題

Bloombergの2026年7月31日の報道により、中国Alibaba（アリババ）がMoonshot AIに対し、約2万基のNvidiaチップを利用できる計算環境を提供していたことが明らかになった。米国の輸出管理は主に物理的なチップの販売や移転を追跡する一方、中国企業が国外のデータセンターにあるチップをクラウド経由で利用する形態には十分対応できていない。Moonshotはこの計算資源をKimi K3の開発に活用し、アリババ自身のQwenを一部のベンチマークで上回った。今回の事例は、チップの所在地や書類上の購入者だけでなく、実際に計算能力を利用する企業をどう規制するかという課題を浮き彫りにしている。

■アリババの複雑な立場：支援者、供給者、そして敗者

アリババはMoonshot AIに資金を提供し、さらに現在アリババ自身のAIチームを上回る性能を示すモデルを構築するためのコンピューティングインフラを提供した。2026年7月31日に公開されたBloombergの調査報道により、Moonshotがアリババと約2万個のNvidiaチップに関するコンピューティング契約を結んでいることが確認された。このハードウェアは、半導体市場の時価総額を1週間で3.3兆ドル（約521兆4000億円、1ドル=158円換算）吹き飛ばした2.8兆パラメータのオープンウェイト（重み公開）システム「Kimi K3」を含む、Kimiファミリーのモデルを支える計算資源の大部分を占めている。Reutersも同日、この契約の存在を独自に確認したと報じている。

この開示により、Kimi K3がどのように構築されたかという物語の欠落していた部分が埋まった。同時に、より困難な問いも投げかけている。投資元企業が計算資源も供給し、その結果生まれたモデルが投資元自身のAIチームを打ち負かした場合、輸出管理アーキテクチャは一体何を防ぐためのものなのか、という問いである。

アリババはMoonshotの最大級の投資家であると同時に、MoonshotのKimiモデルが依存するクラウドインフラの運営者でもある。中国のテクノロジー投資では一般的な取り決めとして、アリババのクラウド部門は投資先企業が自社のインフラを利用することを期待しており、Moonshotもそれに従った。しかし、アリババが予期していなかったとみられるのは、Moonshotのチームがそのリソースを使って、アリババ自身の「Qwen」AIグループが威信をかけていた複数のベンチマークをクリアするモデルを構築したことだ。Bloombergによると、同等のリソースにアクセスできるライバルチームが自社よりも強力なモデルを生み出したことに対し、一部のアリババ従業員は失望を表明しているという。

この皮肉は偶然ではなく、構造的なものである。アリババは中国のAIエコシステムにおいて、スタートアップの主要な資金提供者であり、それらスタートアップが利用できる最大のクラウドインフラプロバイダーであり、同時にQwenチームを通じて彼らと競合する本格的なAIラボでもあるという、特有の複雑な立場にある。競合他社への計算資源の供給は、クラウド導入と資本をセットにする投資モデルの自然な結果である。投資先のモデルが公開リーダーボードで自社のモデルを上回るまでは、だが。

Kimi K3は、これまでリリースされた中で最大のオープンウェイトモデルとして、7月16日に上海で開催された世界人工知能大会（WAIC）で発表された。独立系のArtificial Analysis Intelligence Indexでは、テストされたすべてのモデル構成の中で総合4位にランクインした。Moonshot自身のベンチマークによると、K3はコーディングおよび一般的なエージェントタスクにおいてClaude Opus 4.8やGPT-5.5を上回る一方、AnthropicのFable 5やOpenAIのGPT-5.6 Solには及ばないとしている。アリババが中国最強クラスのオープンウェイトモデルとして位置づけていたQwenモデルは、アリババ自身が供給した計算資源上で実行された評価において、これらの比較のいくつかでK3を下回った。

■クラスターに実際に搭載されているチップ

アリババは、NvidiaのHopper世代で最も高性能であり、中国のバイヤーに対するアクセス制限の対象となっている「H200」プロセッサを供給したという具体的な指摘には反論した。しかし、約2万個のチップを提供する契約の存在自体は否定せず、提供したHopper世代のチップが具体的にどのモデルであるかは明言を避けた。クラスターの物理的な場所については、両社とも公には確認していない。

H200と他のHopperチップの違いは、輸出管理のコンプライアンスにおいて重要である。H200は、トランプ政権の政策転換により、2025年12月から承認された少数の中国企業グループに対して条件付きで販売可能となった（承認されたバイヤーはそれぞれ最大7万5000個のチップを購入できる）。しかし、7月14日の時点で、ジェフリー・ケスラー商務次官は下院外交委員会に対し、実際の納入量は「ごくわずか」であると述べている。旧型のH100は全面的に禁止されており、NvidiaのBlackwell世代のチップ（B200以降）も中国のバイヤーに対しては引き続き全面的に制限されている。

Moonshot自身のKimi K3に関する技術ブログでは、同社のカーネル最適化ベンチマークがNvidia H200ハードウェア上で実行されたことが明らかにされているが、ハードウェアの場所については記載されていない。同ブログはまた、現在の規則の下で中国への輸出が引き続き可能なAda Lovelace世代のチップであるNvidia L20にも言及しており、名前は伏せつつ「代替ベンダーのGPGPU」についても触れている。

■クラウドレンタルのコンプライアンスのギャップ

アリババとMoonshotの契約は、米国のチップ輸出管理が当初想定していなかった、そして最新の産業安全保障局（BIS）のガイダンスでも将来的な対応に留まっている規制のグレーゾーンに位置している。

現在の米国の輸出管理は、書類ベースのライセンスシステムで運用されている。輸出者は、制限された目的地にハードウェアを移転する前に、分類番号を取得し、最終用途証明書を確認しなければならない。このシステムが本来対応していないのが、クラウドコンピューティングのレンタルである。これは、物理的なチップが従来の意味で国境を越えることなく、企業がインターネット経由でGPUの処理能力にアクセスする手法だ。Moonshotがアリババのクラウドインフラを通じて計算資源にアクセスする際、データパケットを使用して、シンガポールやマレーシアなど中国国外のアリババのデータセンターにあるプロセッサに到達している可能性がある。ハードウェアはそこにとどまり、推論処理だけがネットワークを行き来する。このアーキテクチャ上の違いこそが、現在の管理体制の批判者たちが指摘してきたギャップである。

BISは2026年5月31日、子会社がどこに登録されているかにかかわらず、先端チップの輸出ライセンス要件は企業の最終的な親会社に適用されることを明確にするガイダンスを発行し、密接に関連する抜け穴に対処した。トランプ政権が2025年5月にバイデン政権時代のAI拡散ルールの施行を見送ってから約18ヶ月間、シンガポール、マレーシア、その他のアジア太平洋地域に完全子会社または過半数出資の子会社を持つ中国企業は、輸出ライセンスなしで先端チップを注文することができていた。BISのガイダンスは、将来の購入についてそのルートを閉ざした。重要なのは、以前の契約に基づいてすでにチップを展開しているデータセンターについては、その使用を停止する必要はないと明記されている点だ。

この適用除外は些細な注釈ではない。Moonshotのクラスターを提供するアリババのハードウェアが5月31日のガイダンスより前に取得されたものであったり、チップの直接購入ではなくクラウドレンタル契約を通じて取得されたものであったりした場合、既存の展開はガイダンスの明確な条件の下で運用を継続できる。Kimi K3はすでにトレーニングを終えている。重みはすでに公開されている。そして計算処理は今も動き続けている。

■Megaspeedの事例が示す具体的な問題

BloombergがMoonshotとアリババの契約について報じる前、クラウドレンタルとパススルー（迂回）によるコンプライアンスのギャップが最もよく記録されていた事例は、シンガポールを拠点とするクラウドプロバイダーのMegaspeed Internationalだった。同社は3年足らずで東南アジアにおけるNvidiaの最大のバイヤーとなり、現在米国政府の調査の中心となっている。

マレーシアとインドネシアの税関記録によると、Megaspeedは2023年の設立から2025年11月までの間に、少なくとも46億ドル（約7268億円、1ドル=158円換算）相当のNvidiaハードウェア（約13万6000個のGPU）を輸入した。しかし、NvidiaがMegaspeedの東南アジアのデータセンターを直接訪問した際、現地には数千個のチップしか存在しなかった。調査当局は、ハードウェアが輸出ライセンスなしで中国に転用されたのか、あるいはMegaspeedがシンガポールで登記されているにもかかわらず実質的に中国の支配下にあるのかを調べている。

報じられているところによると、Megaspeedは東南アジアの複数の拠点でNvidiaの計算能力をアリババにリースしていたという。同社のルーツは、スピンアウトしてシンガポールでリブランディングされた中国のゲーム企業7Road Internationalに遡る。シンガポール警察部隊は、現地法違反の疑いで捜査を行っていることを確認した。Megaspeedの創業者であるHuang Le氏は尋問のために拘束され、渡航制限を受けた後、捜査に協力するために釈放された。マレーシアの投資貿易省は、その時点では違反の明確な証拠は見つかっていないと述べている。

Megaspeedのケースは、Bloombergの報道がMoonshotの文脈で提示している執行上の課題の雛形である。どちらの状況でも、問題は東南アジアのどこかの施設にNvidiaのチップが存在するかどうかではない。問題は、どの企業が実際の運用上のエンドユーザーであるか、そしてその企業の最終的な親会社が輸出ライセンスを必要とする中国本社の事業体であるかどうかである。

■Blackwellに関する疑惑と証拠の欠如

アリババとHopperチップの契約とは別に、より政治的な意味合いを持つ疑惑も存在する。ホワイトハウス科学技術政策局（OSTP）のマイケル・クラツィオス局長は7月22日、Moonshotがタイの匿名の仲介業者を通じてNvidiaのBlackwellアクセラレータ（最も高度で全面的に制限されているNvidiaのAIチップ世代）を入手し、Kimi K3のトレーニングに使用したと公に非難した。クラツィオス氏は文書による証拠を提示しなかった。Moonshotの調達戦略に詳しい関係者はBloombergに対し、同社が東南アジアを通じてBlackwellチップにアクセスするルートを持っていることは確認したが、それが（一般的にほとんどの状況で合法とされる）クラウドレンタルによるものか、あるいは米国の規制違反となる直接購入によるものかは明言を避けた。

クラツィオス氏はまた、証拠を示すことなく、MoonshotがAnthropicのFable 5モデルの蒸留（distillation）を部分的に利用してK3をトレーニングしたと主張した。この蒸留の主張には、具体的な事実上の障害がある。AnthropicのFable 5は、輸出管理による6月の提供停止を経て、2026年7月1日に一般公開を完全に再開した。MoonshotがKimi K3をリリースしたのはその15日後の7月16日である。このタイムラインと、この規模でのトレーニングデータ蒸留の技術的要件の両方を検討した複数の研究者は、この主張の妥当性に公に異議を唱えている。スコット・ベッセント財務長官はクラツィオス氏に続き、ソーシャルメディア上で「中国企業がIP（知的財産）窃盗の一線を越えるような隠蔽された産業規模の蒸留攻撃を行った場合、制裁やエンティティリストへの指定が検討されるだろう」と警告を発した。7月31日の時点で、Moonshotに対する執行措置は発表されていない。

蒸留の疑惑は、アリババ自身の行動とも絡み合っている。Anthropicは2026年6月、米国上院に対し、アリババのQwenラボがClaudeに対して記録上最大のモデル蒸留キャンペーン（約2万5000の偽アカウントを通じた2880万回の不正なやり取り）を実行したと証言した。アリババの支援を受け、主にアリババのインフラでトレーニングを行っているMoonshotは現在、同じ非難に直面している。自社のチームが蒸留キャンペーンを実行したとされる投資家が、同じく蒸留キャンペーンを実行したと非難されているポートフォリオ企業に計算資源を供給しているというこのつながりは、現在の執行フレームワークが対処してこなかったものである。

■チップセキュリティ法がもたらす変化

アリババとMoonshotの契約が利用している構造的なギャップ、すなわち輸出管理がチップの所在地ではなく書類上の取引を追跡しているという事実は、まさにチップセキュリティ法（Chip Security Act：H.R. 3447）が塞ごうとしているものである。

中国に関する特別委員会のDeepSeekレポートへの直接的な対応として2025年5月に提出されたこの法案は、完全に書類ベースのコンプライアンスがいかに回避され得るかを露呈した3月の2つの密輸事件を受け、2026年3月26日に下院外交委員会で承認された。この法案は、商務長官に対し、制定から180日以内に、輸出向け対象チップに、デバイスが物理的にどこにあるかを継続的に確認する組み込みまたはファームウェアレベルのロケーション検証メカニズムを搭載することを義務付ける権限を与える。Congress.govの法案要約が確認しているように、このメカニズム（ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアのいずれで実装されるにせよ）により、BISは輸出されたチップの実際の物理的な場所と所有権の連鎖を検証できるようになり、バイヤーが提出する書類に依存する現在のシステムを置き換えることになる。

この法案は下院外交委員会で超党派の支持を得ている。一方で、業界からの強い反対もある。Nvidiaのジェンスン・フアンCEOは議員らに対し、米国から中国へのチップ販売は米国技術を世界標準として定着させると主張している。情報技術産業協議会（ITI）は、この法案が外国のバイヤーに対してチップの信頼性に関する不確実性を生み出し、米国の競争力を損なうと主張している。一方、機密技術の出荷追跡を専門とする6社は2026年6月、議会指導部に法案を支持する書簡を送り、組み込みのロケーション検証はバイヤーに文書化されたコンプライアンス保証を提供することで、実際にはチップの販売を増やし、輸出承認を加速させると主張した。

この法案はまだ下院本会議での採決に至っていない。法案が可決されるか、あるいは2026年1月に下院を通過し、米国のクラウドプロバイダーが中国の顧客に高度なAI計算資源を提供することを制限する「リモートアクセスセキュリティ法（Remote Access Security Act）」が成立するまでは、アリババのクラウドがKimi K3を稼働させることを可能にした特定のギャップは開いたままである。

■Kimi K3を利用するすべてのユーザーに対するデータリスク

サプライチェーンの開示は、Bloombergの報道前からすでに文書化されていたデータ管轄権のリスクをさらに増大させる。Moonshot AIは北京を拠点とする事業体であり、シンガポールでの法人登記は同社を規定する中国の法律を変更するものではない。

中国の国家情報法（2017年）第7条は、すべての組織および市民に対し、国家の諜報活動を支援、援助、協力することを義務付けている。2026年1月1日に施行された改正サイバーセキュリティ法（2017年）は、この枠組みをAIシステムに明示的に拡張し、サイバーセキュリティ検査に対する技術的サポートを義務付けている。データセキュリティ法（2021年）は分類階層を確立し、分類されたデータに対する政府のアクセス権を付与している。これら3つの法律は、サーバーの場所、オフショアの持ち株構造、または明記されたプライバシーポリシーに関係なく、Moonshotに適用される。

2026年4月、Kimiプラットフォームでの日常的な翻訳タスク中に、あるユーザーの完全な履歴書（氏名、電話番号、職歴を含む）が関係のない別のユーザーに開示されるという事案が発生した。OECD AIインシデントモニターは、この事象を確認済みのクロスユーザーデータ分離の失敗としてカタログ化した。Moonshotはこのインシデントについて公式な声明を出していない。Harmonic Securityの調査によると、2026年初頭の時点で、Kimiはエンタープライズ環境においてDeepSeekの約3.5倍のシャドーAIトラフィックを生成しており、ソースコード、財務予測、M&A関連資料が最も一般的に共有されるカテゴリであった。

2026年7月27日に予定より1日早くHuggingFaceで公開されたオープンウェイトをセルフホストすることで、Moonshotのサーバーへの推論レイヤーのデータパスが排除され、それに伴い管轄権への露出という最も直接的な形態も排除される。ただし、インフラコストは現実的な問題だ。64個以上のアクセラレータ、96のウェイトシャードにわたる約1.56テラバイトのストレージ、そして同価格帯の推論モデルの中央値の約半分である秒間約35トークンという推論速度が必要となる。Kimi APIを通じて機密性の高いプロンプト、独自のコード、または規制対象の情報をルーティングする組織にとって、法的な条件は固定されており、その緩和には多大な労力が伴う。

■Kimi K3のアーキテクチャがチップで実現したこと

2万個のチップがなぜこれほど重要だったのかを理解するには、Moonshotがそれらを使って何を構築したのかを簡単に説明する必要がある。Kimi K3は「混合エキスパート（Mixture-of-Experts：MoE）」モデルである。総計2.8兆個のパラメータが896の特化されたサブネットワークに分散しているが、任意の入力トークンに対してアクティブになるのはそのうちの16のネットワーク（約1040億パラメータ）のみである。この疎なアクティベーション比率こそが、フロンティア規模の総容量を持つモデルを、1040億パラメータの密なモデルと同等のAPI価格で提供できるエンジニアリング上の理由である。

この設計上の選択は、純粋にパフォーマンスを優先したものではなかった。MoonshotのYutong Zhang社長は、2026年初頭の世界経済フォーラムでその背景を次のように説明している。「単に計算資源をスケールアップする贅沢はできないとわかっていました。そのため、基礎研究と効率性に集中せざるを得なかったのです」。MoEアーキテクチャは、チップの輸出制限下で運用したことによる直接的なエンジニアリングの結果である。単にハードウェアを追加できない場合、手持ちのリソースをより賢く使うようにモデルを最適化するしかない。2つのアーキテクチャ上の革新、すなわち100万トークンのコンテキスト長でキーバリューキャッシュメモリの要件を最大75%削減するハイブリッド線形アテンションメカニズム「Kimi Delta Attention」と、トレーニング効率を約25%向上させる「Attention Residuals」が、2.8兆パラメータ規模でのその効率性を可能にした。

アリババが供給した計算資源を使用し、ハードウェアの制約下で構築されたこのアーキテクチャは、現在、供給者自身の競合製品を上回るモデルを生み出した。投資家が研究に資金を提供した。クラウドプロバイダーがチップを供給した。その結果は、その両方を打ち負かした。

このような結果を防ぐために設計された執行アーキテクチャは、書類上で機能している。チップセキュリティ法は、その執行をハードウェア自体に組み込むことになるだろう。それまでの間、Bloombergの開示は、その書類ベースのシステムが正確に何を見落としているかを示す、最も具体的に文書化された例として存在し続ける。

■注目ポイントQ&A

●アリババとMoonshotのチップ契約は米国の輸出管理下で合法ですか？

この取り決めは純粋なグレーゾーンに位置しています。米国の輸出管理は、制限された目的地へのハードウェアの販売や移転を対象としており、物理的なチップがクラウドプロバイダーのデータセンターにとどまり、リモートユーザーがインターネット経由で処理能力にアクセスするクラウドコンピューティングのレンタルは必ずしも対象としていません。2026年5月31日のBISガイダンスは、中国に本社を置く企業がオフショア子会社を通じて将来直接購入する場合の関連する抜け穴を塞ぎましたが、以前の契約に基づいてすでにチップを展開しているデータセンターは運用を停止する必要はないと明記しています。特定のアリババとMoonshotのクラウドレンタル契約が更新されたガイダンスの下で別途分析を必要とするかどうかは、チップの世代、正確な取引構造、ハードウェアの場所など、両社が公表していない事実関係に依存します。この契約の合法性は確定しておらず、そのコンプライアンス状況は現在、Moonshotに対するBISの広範な調査の一環として検討されています。

●米国の輸出管理にもかかわらず、Moonshot AIはどのようにしてNvidiaチップにアクセスできたのですか？

複数のルートが寄与したとみられています。Bloombergの報道で確認されたルートは、Moonshotの投資家であるアリババとの間で、アリババのクラウドインフラを通じて約2万個のHopper世代Nvidiaチップを利用するコンピューティング契約です。これは、既存の輸出管理が当初想定していなかったクラウドレンタルの取り決めです。これとは別に、ホワイトハウスOSTPのマイケル・クラツィオス局長による未確認の主張として、Moonshotがタイの東南アジアの仲介業者を通じてBlackwell世代のチップ（全面的に制限されている）にアクセスするルートを持っているというものがあります。Moonshotはどちらの主張についても公に言及していません。確認されたルートと主張されているルートのどちらも、米国のチップ規制が販売後のチップの実際の物理的な場所や運用上の使用ではなく、書類上の取引を追跡しているという、根底にある同じ執行上のギャップを反映しています。

●チップセキュリティ法とは何ですか？ それはKimi K3の契約を防げたでしょうか？

チップセキュリティ法（H.R. 3447）は、米国から輸出されるすべての高度なAIチップに対し、チップが物理的にどこにあるかを継続的に確認する組み込みまたはファームウェアレベルのロケーション検証メカニズムを搭載することを義務付けるものです。商務長官はチップの場所と所有権を検証する権限を獲得し、現在の書類ベースの最終用途証明書システムを置き換えます。もし制定され、アリババのチップクラスターに適用されていれば、制限されていない場所向けに承認されたチップが、実際には北京を拠点とする企業の推論処理に使用されているかどうかを規制当局が確認できるようになります。この法案は2026年3月に下院外交委員会で超党派の支持を得て可決されましたが、まだ下院本会議での採決には至っていません。組み込みの追跡機能が米国製チップに対する外国のバイヤーの信頼を損なうと主張するNvidiaやテクノロジー業界団体からの反対に直面しています。

●この開示を受けて、企業はKimi APIの使用を中止すべきですか？

Bloombergの開示は、すでに構造的な法的現実であったことを確認するものです。Kimi K3は、政府当局に会社のデータへのオンデマンドのアクセス権を与える3つの中国の法律の下で運営されている北京拠点の企業によって構築されました。そして、モデルの計算資源のサプライチェーンは現在、アリババ（2026年6月以降、国防総省の中国軍事企業リストに掲載され、6月30日より米国政府請負業者との直接契約が禁止されている企業）との文書化されたつながりを持っています。政府との契約、規制対象データ、またはアクティブな輸出コンプライアンスプログラムを持つ企業にとって、Kimi APIを通じて機密性の高いプロンプトをルーティングするには、明示的な法務部門の承認が必要です。その他の組織については、従業員によるシャドーITとしてのデフォルトの採用ではなく、セキュリティまたは法務の意思決定者によって決定されるべきです。オープンウェイトをセルフホストすることで、インフラへの要求は高くなりますが、推論レイヤーのデータ主権に関するリスクは排除されます。ただし、情報法に基づく義務は、推論がどこで行われるかにかかわらず、企業としてのMoonshotに及びます。

元記事: Alibaba Bankrolled Kimi K3 With 20,000 Nvidia Chips: Now Qwen Is Losing to Its Own Compute