ドラマ『ライブラリアンズ』新シーズン、劇中の「怒りの伝染」を実際の脳科学から読み解く

ドラマ『ライブラリアンズ：ネクスト・チャプター』シーズン2のプレミアエピソードが米国で放送され、劇中で描かれた「怒りの伝染」が実際の脳科学に基づいていることが注目を集めている。本記事では、全寮制学校という環境がパニックの拡大に最適な理由や、新キャラクターであるマーリンの役割について、心理学や物理学の視点から解説する。

■感情の伝染は単なるドラマの設定ではなく、実証された現象である

TNTで放送された『The Librarians: The Next Chapter（ライブラリアンズ：ネクスト・チャプター）』シーズン2のプレミアエピソード「And the Burning Heart」では、国際的な全寮制学校で原因不明の怒りのエピデミックが蔓延する。この危機は、決して突飛なファンタジーではない。無意識のうちに怒りが人から人へと広がる「情動伝染（Emotional contagion）」は、社会心理学において最も確実に実証されている現象の一つである。心理学者のエレイン・ハットフィールド、ジョン・カシオポ、リチャード・ラプソンは、1993年に『Current Directions in Psychological Science』誌で発表した画期的な論文で、この現象の正式な枠組みを確立した。

彼らは情動伝染を、他者の表情、発声、姿勢、動きを無意識に模倣して同調させ、結果として感情的に収束していく傾向と定義した。この定義と知見は、現在でも学術的な標準枠組みとなっている。これはゆっくりとした意図的なプロセスではなく、原始的かつ自動的であり、ほとんどの場合、経験している本人には自覚できない。

この神経学的な基盤は、研究者らが「ミラーニューロンシステム」と呼ぶものと密接に関連している。パルマ大学の神経科学者ヴィットリオ・ガレーゼらがマカクザルで初めて発見した運動前野のニューロンは、個体が目標指向の行動をとる時と、他者が同じ行動をとるのを観察する時の両方で発火する。人間の場合、このシステムは感情状態にも及ぶ。他者の怒りを観察すると、観察者自身の怒りの神経表現が活性化されるのだ。脳の主要な感情アラームシステムである扁桃体は、恐怖の表情に対して200ミリ秒（瞬きの約5倍の速さ）をはるかに下回る速さで初期反応を示し、本人が変化を意識的に認識する前にストレス反応を引き起こす。

だからこそ、このエピソードの設定は神経学的に非常に的を射ている。全寮制学校での怒りのアウトブレイクは、生物学的に見て決して無理のある話ではない。

■全寮制学校が疫学的に最適な環境である理由

このエピソードの舞台設定をさらに的確なものにしているのは、怒りという感情がソーシャルネットワークを通じて広がる際、他の感情とは異なる振る舞いをするという点だ。北京航空航天大学のルイ・ファン、ケ・シュー、ジチャン・ジャオがWeiboの数百万件の投稿を分析した研究によると、怒りは喜びよりも「弱い紐帯（弱い結びつき）」を通じて伝播し、親しい友人よりも、ちょっとした知り合いや見知らぬ人同士のつながりを通じて優先的に広がるという。

この発見は、エピソードの前提となる構造に直接的な意味を持つ。新学期が始まったばかりの全寮制学校は、お互いをほとんど知らない生徒たち、赴任したばかりの教師、食事や廊下を共にする見知らぬ人たちなど、弱い紐帯が支配するネットワークである。北京航空航天大学の研究によれば、このような社会的トポロジーこそ、怒りが最も速く、最も遠くまで広がる構成なのだ。一人の目に見えるフラストレーションは、親密な小グループがそれを和らげる暇もなく、学校全体に伝播する可能性がある。

閉鎖的な集団において情動伝染が病的に増幅される現象を、臨床文献では「集団心因性疾患（MPI）」（かつては集団ヒステリーと呼ばれていた）と呼ぶ。MPIは、神経系の障害に起因し、対応する器質的原因を持たない、まとまりのある集団のメンバーに影響を及ぼす病気の兆候や症状の急速な広がりと定義されている。歴史的な例は十分に記録されている。1374年の神聖ローマ帝国で何百人もの人々が何日も強迫的に踊り続けた中世ヨーロッパの「踊りのペスト」や、1998年にテネシー州の学校で一人の教師が報告した症状が数十人の生徒やスタッフに広がったアウトブレイクなどである。

『ライブラリアンズ』のエピソードでは、このアウトブレイクの原因を魔法によるものとしているが、その構造は疫学的である。もしその魔法が、扁桃体の活性化閾値を人為的に下げ、同時にミラーニューロンシステムを過敏にする外部フィールドとして機能するならば、その結果はまさにエピソードで描かれた通りになるだろう。器質的な引き金なしに、一人の目に見えるフラストレーションが即座に観察者の本物の怒りを誘発し、指数関数的に広がる集団の誕生である。番組の脚本家たちは意図してそのように設計したわけではないかもしれないが、科学的な理屈は合っている。

■放送スケジュールと今後の展開

『The Librarians: The Next Chapter』シーズン2のプレミアは、米国時間2026年8月2日（日）午後9時（日本時間8月3日午前10時）にTNTで放送された。視聴者はTNTでライブ視聴するか、Hulu + Live TV、DirecTV、Philoを通じてストリーミング視聴できる。放送後はケーブルテレビのログイン情報を用いてTNTのデジタルプラットフォームで最新エピソードを視聴可能だ。なお、2025年5月にスタートしたシーズン1は、総視聴者数1,300万人近くに達し、同年の新作ケーブルオリジナルドラマのシーズンプレミアとしてナンバーワンを記録している。

エピソード2「And the Tethered Wish」は、米国時間8月3日（月）午後9時（日本時間8月4日午前10時）に放送され、2夜連続のローンチイベントを締めくくった後、週1回の放送ペースに移行する。シーズン2には、マーリン役のドミニク・モナハン（『LOST』『ロード・オブ・ザ・リング』）や、未発表の役柄でジェレミー・スウィフト（『テッド・ラッソ』）といった注目のゲストスターが出演し、カサンドラ・キリアン役のリンディ・ブースやジェイコブ・ストーン役のクリスチャン・ケインといったシリーズお馴染みのベテラン俳優陣も復帰する。

■マーリンの正体：1,500年の歴史を持つパリンプセスト

ドミニク・モナハン演じるマーリンは、今シーズンにおいて構造的に最も重要な追加要素であり、彼が演じるキャラクターは、単一の文学的起源が示唆するよりもはるかに古く、奇妙な存在である。現代の観客に馴染みのあるマーリン、すなわちアーサー王伝説の賢明な魔法使いは、一つの発明ではなく、複数の要素が組み合わさったものである。標準的な描写は、ジェフリー・オブ・モンマスが『ブリタニア列王史』（西暦1136年）で作り上げたもので、森に逃げ込んだ6世紀の狂気の予言者であるウェールズのミルディン・ウィルトと、予言の力を持つローマ系ブリトン人のアンブロシウス・アウレリアヌスという2人の初期の人物を融合させたものだ。この複合キャラクターであるマーリンの全歴史は、1000年以上にわたる文学的な積み重ねに及ぶ。

ジェフリーは、フランス語の「merde（糞）」との連想を避けるためと言われているが、ウェールズ語の「Myrddin」からラテン語化された「Merlinus」へと意図的に名前を変更した。こうして生まれたキャラクターはすぐに人気を博し、何世紀にもわたるフランスのロマンス文学を通じて詳細が加えられ、トマス・マロリーの『アーサー王の死』（1469年）で頂点に達した後、現代ファンタジーの定番となった。

『ライブラリアンズ』のマーリンが概念的に興味深いのは、ディーン・デヴリンが手掛けるこのシリーズにおいて、彼が魔法の行使者ではなく、保護者としての役割を与えられている点だ。この番組のマーリンは、彼自身の言葉を借りれば、魔法を使うためではなく、魔法から世界を守るために存在している。カール・ユングの分析心理学（「老賢人」のような人物は単なる文学的慣習ではなく、集合的無意識の構造的特徴であるとする）の語彙を用いれば、行使者ではなく規制者として再構築されたマーリンは、純粋に新しい存在である。それは、存在論的な脅威が力の欠如ではなく、制御不能な力である時代に向けてアップデートされたアーキタイプなのだ。

これは王に助言を与えるマーリンではない。王たちが去った後、誰かが被害を食い止める必要がある時に現れるマーリンである。

■図書館の「神聖なルール」は制度的ではなく存在論的なもの

このエピソードは、マーリンの存在を通じて今シーズン最大のドラマチックな問いを提示する。彼は図書館（The Library）の基盤そのものに異議を唱え、チームに最も神聖なルールを破るよう誘惑するのだ。そのルールの正確な性質は画面上では明らかにされておらず、本記事でもそのルールが何であるか、あるいはそれを破ることで何が起こるかについて推測することはしない。しかし、番組で確立されている魔法の内部ロジックは、なぜこれほどまでにリスクが高いのかを明らかにしている。

このシリーズでは、魔法のシステムを「力（現実世界の変化を可能にする生のエネルギー）」「焦点（その力を導くアーティファクトや意志）」「効果（現実における実際の変化）」という三部構造として表現してきた。この構造は単なる世界観の味付けではなく、魔法のエネルギーは創造も破壊もされず、ただ方向付けられ変換されるだけであるという保存系を記述している。

これは、1918年に数学者エミー・ネーターが発表し、アルベルト・アインシュタインが「鋭い数学的思考」の産物と評した対称性の定理と驚くほど正確に一致する。この定理は、物理系のすべての連続的な対称性が保存則に対応していることを確立している。時間並進対称性はエネルギーの保存を生み出し、回転対称性は角運動量の保存を生み出す。もし『ライブラリアンズ』の魔法システムが類似の対称性（例えば「魔法は、同等の代償なしに現実の因果関係の構造を永久に再構築することはできない」といったもの）に従うとすれば、図書館の最も神聖なルールは、輸出規制のような制度的なポリシーではない。それはシステムを首尾一貫させる対称性そのものなのだ。

それを破ることは、ルールの違反ではない。存在論的な崩壊を意味する。

この枠組みにおいて、マーリンがチームにルールを破るよう誘惑することは、彼らの図書館への忠誠心を試すテストではない。図書館のルールがエネルギー保存の法則と同じ種類のもの、つまり自由を制限しているように見えて、実は自由を可能にする構造そのものであるという制約であることを彼らが理解しているかどうかを試すテストなのだ。

■マーリンの長寿と数世紀を生きる認知的代償

もしこのシリーズがマーリンを真に古代の存在として位置づけているなら（番組の連続性から、彼はアーサー王時代のブリテンから少なくとも1,500年間生き続けていることが示唆されている）、実際の生物学や認知科学は、それがどのような代償を伴うかについて示唆を与えてくれる。生物学的な不死は絶対に不可能というわけではない。いわゆるベニクラゲ（Turritopsis dohrnii）は若年期に無期限に若返り、ハダカデバネズミは科学者が「無視できる老化」と呼ぶ現象を示す。真に不死の存在には、地球上の自然生命で観察されるものをはるかに超える、ほぼ完璧なDNA修復効率、持続的なテロメラーゼ活性、およびタンパク質折りたたみの忠実度が必要となるだろう。

しかし、より興味深い問題は認知的なものかもしれない。神経科学によれば、自伝的記憶はアーカイブ的ではなく再構築的であり、思い出すたびに変化する。1,500年分の経験を持つ精神は、非常に高齢の人間に似ているわけではなく、おそらく認知的に異質であり、通常の人間には再現できない因果関係や結果に対する視点を持っているはずだ。このシリーズは、不死のキャラクターの扱い方において、このことを暗黙のうちに認めている。ドミニク・モナハン演じるマーリンや、前シリーズのジェンキンス／ガラハッドといった人物は、人間の目先の利害に対して意図的な無関心を示している。これは冷酷さとしてではなく、人間の基準とはあまりにも異なり、事実上理解不可能な時間軸の産物として読み取れる。

■魔法のガバナンスと現実世界の機関との対応

魔法のアーティファクトを封じ込め、有害な拡散を防ぐという図書館の制度的使命には、現実世界に認識可能な類似物が存在する。国際原子力機関（IAEA）は壊滅的な悪用を防ぐために核物質を規制している。スヴァールバル世界種子貯蔵庫は、文明の崩壊に備えて実存的に重要な生物学的物質を保存している。米国疾病予防管理センター（CDC）は、生物学的脅威がエピデミックになる前に封じ込めている。

科学の歴史には、制御不能な展開が壊滅的なリスクをもたらすため、積極的なガバナンスを必要とした発見の例が数多くある。核分裂、機能獲得型ウイルス学、合成生物学の特定の分野などだ。図書館の神聖なルールは、デュアルユース（軍民両用）研究のポリシーや輸出管理体制、つまり「発明をなかったことにはできない」力に対するガバナンスの枠組みの、このシリーズにおける神話的な類似物なのである。

シーズン2が探求しようとしているのは、図書館の制度的枠組みよりも古く、かつそれに異議を唱える人物としてのマーリンの登場を通じて、力を生み出した人物と、それを封じ込めるために生じた機関との間の緊張関係であると思われる。これはファンタジーの問題ではない。核兵器、生物兵器研究、そして現在の人工知能の実際の歴史に深い根を持つ、ガバナンスの問題なのだ。

■注目ポイントQ&A

●情動伝染とは何ですか？また、『ライブラリアンズ』シーズン2の怒りのエピデミックは科学的にあり得るのでしょうか？

情動伝染とは、周囲の人々の感情表現を無意識に模倣し同調させることで、真の感情の収束をもたらす、科学的に実証された傾向のことです。他者の怒りを単に観察するだけでなく、一時的にそれを経験することになります。1993年の画期的な論文でハットフィールド、カシオポ、ラプソンによって正式に定義され、ミラーニューロンシステムと扁桃体による表情の迅速な処理を通じて機能します。北京航空航天大学の研究によれば、怒りは弱い結びつきを通じて広がるため、お互いをよく知らない全寮制学校は、神経科学の観点から見て、エピソードで描かれたような怒りのアウトブレイクが起こり得る疫学的に信憑性のある環境と言えます。

●『ライブラリアンズ』シーズン2において、マーリンは味方ですか、それとも敵ですか？

番組は意図的にこの答えを出していません。ショーランナーのディーン・デヴリンはTV Insiderに対し、味方か敵かはまだ分からず、視聴者は今後の展開を待つ必要があると語っています。シーズンプレミアでは、マーリンは単なる味方や悪役ではなく、図書館の基本的なルールに異議を唱える人物として描かれており、彼の忠誠心がどこにあるのかという疑問が、今シーズンの中心的なドラマの原動力となるよう設計されています。

●『ライブラリアンズ』における図書館の最も神聖なルールとは何ですか？また、なぜそれがそれほど重要なのでしょうか？

このシリーズでは、魔法は「力」「焦点」「効果」の3つの要素からなる保存系のようなシステムであると設定されています。「神聖なルール」はシーズン2の画面上では明確に名言されておらず、その具体的な内容は今シーズンの謎の一部となっています。番組の内部ロジックをネーターの対称性と保存則の定理に当てはめると、このルールは制度的なポリシーではなく、魔法が現実とどのように相互作用するかという基本的な対称性、つまり魔法システムを首尾一貫させる構造的な制約を表している可能性があります。この枠組みにおいてルールを破ることは、規則違反というよりも、エネルギー保存の法則を破ることに近いと言えます。

●『The Librarians: The Next Chapter』シーズン2はどこで視聴できますか？

シーズン2は米国のTNTで放送されており、放送後はケーブルテレビのログイン情報を用いてTNTのデジタルプラットフォームで最新エピソードを視聴できます。コードカッター（ケーブルテレビを解約した人）は、Hulu + Live TV、DirecTV、Philoなどのライブストリーミングサービスを通じて視聴可能です。Hulu + Live TVでは新規登録者向けの無料トライアルも提供されています。エピソード2「And the Tethered Wish」は、米国時間8月3日（月）午後9時（日本時間8月4日午前10時）にTNTで放送されます。

元記事: Librarians Next Chapter Season 2 Premiere Maps Rage Epidemic to Real Brain Science