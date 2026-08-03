『スター・トレック』スポックの瞑想は科学的に理にかなうのか、脳科学で読み解く「グリフィン号事件」

パラマウントプラス（Paramount+）で7月31日朝に配信された『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4第2話では、スポックが、不安による思考のループを断ち切るために、暗記した詩句をリズミカルに繰り返す。この方法は単なるSF的な神秘主義ではなく、人間を対象とした臨床研究にも通じる認知メカニズムを備えている。スポックの対処法やグリフィン号で起きた現象を、現実の脳科学、遺伝学、物理学の観点から読み解く。

■スポックの「カニナの二行詩」が脳に及ぼす作用

シーズン4第2話「The Griffin Incident（グリフィン号事件）」で特に印象的なのは、暗い放棄船に一人で取り残されたスポックが、バルカンの二行詩を繰り返し唱え、ついには精神に作用する存在の支配を振り切る場面だ。一見すると『スター・トレック』らしい神秘的な演出に見える。しかし、スポックが用いた、暗記した言葉をリズミカルに反復して注意を集中させ、不安に駆られた思考のループを中断するという認知メカニズムは、人間を対象とした臨床研究でも独立に報告されている。その仕組みを説明する神経科学は、グリフィン号の通路に潜むもの以上に不穏ですらある。

以下の仕組みを理解すれば、人間もスポックと同じ基本的な方法を試すことができる。何千年にも及ぶバルカン文明も、とがった耳も必要ない。

劇中でスポックはラアンに、カースワンのサバイバル試練の際に、人間的な言い方をすればパニック発作を経験したと語る。カースワンとは、バルカンの若者が食料も水も持たず、10日間にわたって単独で砂漠を生き抜く伝統的な試練だ。スポックはそこで、バルカンの詩人カニナ（Ka'nina）による二行詩を暗唱する方法を身につけた。グリフィン号の幻覚を生み出す存在が、ティプリング（T'Pring）の登場する悪夢にスポックを閉じ込めたとき、彼がその詩を声に出して唱えると、投影像は崩壊する。なお、劇中の台詞に関する記述は、ScrapsfromtheLoftに保存された同話の英語トランスクリプトに基づいている。

劇中では、その仕組みも具体的に説明されている。グリフィン号の存在が「彼らの不安にしがみついている間だけ、彼らを支配できる」というのだ。これは神話的な説明ではない。アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT）の研究者が「認知的脱フュージョン」と呼ぶものを、的確に表現している。

認知的脱フュージョンはACTの中核をなすプロセスであり、自分の思考との間に心理的な距離をつくり、思考を確固たる真実ではなく、一時的に通り過ぎる心の出来事として扱うことを指す。ACTにおける心理的柔軟性の研究によれば、このプロセスは思考を抑え込むのではなく、思考との関わり方を変えることで、その思考が行動に及ぼす影響を弱める。

グリフィン号の幻覚を生み出す存在は、ティプリングの姿を通じて劇中でも明示されるように、スポック自身の記憶、恐怖、信念から構成されている。自分の心が、自分自身を攻撃する武器に変えられた状態だ。スポックはティプリングの投影像に反応することをやめ、それを自分の認知が生み出したものとして観察し始める。カニナの詩句を唱える行為が注意とワーキングメモリを占有し、この転換を促すと、幻覚を生み出す存在は主要な入力源を失う。

これは単なる物語上の便宜ではない。訓練を積んだ瞑想実践者の脳で起きていることを示す神経画像研究と、直接対応する部分がある。

■瞑想中の脳内で何が起きているのか

2018年、ウィスコンシン大学マディソン校Center for Healthy Mindsの研究者らは、瞑想未経験者、瞑想を始めたばかりの人、そして生涯に数千時間の経験を持つ長期瞑想実践者の脳活動を調べた、この分野では最大規模の研究の一つを発表した。『NeuroImage』に掲載された研究に参加した長期実践者は、主にマインドフルネス瞑想を平均9,081時間経験していた。

同研究を率いたウィスコンシン大学マディソン校の心理学・精神医学教授、リチャード・デビッドソンは、同大学の研究紹介で次のように述べている。「全体として、これらの知見は重要だ。感情調節に関連する主要な脳回路の変化が、マインドフルネス瞑想によって生じ得ることを示しているからである」

重要な回路の一つが扁桃体だ。扁桃体は、感情を伴う刺激を処理し、恐怖反応を引き起こす皮質下の構造である。長期瞑想実践者は、感情的にポジティブな画像を見た際の扁桃体の反応性が対照群より低かった。また、長期実践者の中では、集中的な瞑想リトリートの経験時間が長いほど、ネガティブな画像への反応性も低いという相関がみられた。

これは一時的な状態変化ではなく、測定可能な神経学的適応と考えられる。ただし、特に困難な刺激への反応に変化が表れるまでには、相当量の実践が必要になる。

もう一つの重要な回路が、デフォルト・モード・ネットワーク（DMN）だ。DMNは内側前頭前野、後帯状皮質、楔前部などを中心とする大規模な脳内ネットワークで、空想、マインドワンダリング、自己に関する思考の際に活発になる。恐ろしい出来事について反芻しているとき、DMNが強く関与している。

グリフィン号がカーク、ラアン、スポックを、それぞれの最も深い不安からつくられた悪夢に閉じ込めるとき、それはDMNが生み出す自己についての物語を利用している。DMNと瞑想経験に関する研究では、経験豊富な瞑想実践者ほど、背側注意ネットワークとDMNの間に強い負の相関がみられることが繰り返し報告されている。つまり、注意を担うシステムがDMNによる反芻を、より確実に中断できるということだ。

実践者のDMNが静まるのは、恐怖を抑圧しているからではない。思考にのみ込まれる代わりに、それを観察する習慣を身につけているからである。

スポックの方法が実現しているのも、まさにこれだ。カニナの二行詩は注意を集中させる対象であり、暗記したリズミカルな詩句の反復によって、発話、ワーキングメモリの維持、制御された呼吸を同時に働かせる。不安によるDMNのループに、三つの異なる働きから割り込んでいることになる。

スポックは幻覚そのものと戦っているのではない。幻覚が利用できる材料を失うまで、自分自身の認知システムの働きを別の方向へ向けているのだ。

■なぜカークとラアンには同じことができないのか

劇中では、なぜスポックが成功し、カークとラアンが失敗するのかは説明されない。しかし、神経科学の視点から説明することはできる。

幼い息子デビッド・マーカスに対するカークの罪悪感は、距離を置いて観察する訓練を積んだ恐怖ではない。グリフィン号の存在が直接触れる、処理されていない心の傷だ。カーン・ヌニエン・シンの子孫であるという遺伝的背景に対するラアンの恐怖も、彼女が解消も消化もできていないものだ。神経学的に表現すれば、二人は扁桃体が強く活性化した状態にあり、そこへ割り込むための、訓練されたメタ認知的手段を持っていない。

一方、スポックは何十年もかけて、グリフィン号の攻撃に対抗するために必要な割り込み手段をつくり上げてきた。それは彼がバルカン人だからではない。カースワンの伝統が、数千時間の瞑想を積んだ人間にもみられるもの、つまり自分の認知状態に気づきながら、それに圧倒されない習慣を彼の中に育てたからだ。

この場面で特に知的に誠実なのは、ティプリングの投影像が自らの出所を明らかにする点だ。投影像がカニナの二行詩を知っているのは、スポック自身がそれを知っているからである。幻覚は、スポックの心から生まれている。その事実を認識することが、幻覚を終わらせる。

これは臨床研究で説明されている一連のプロセスに相当する。ACTの脱フュージョン研究では、思考を自己そのものとは別のものと認識し、一時的に生じる内的な出来事にすぎないと捉えることが重要とされる。その認識に到達した瞬間、スポックは脱フュージョンを実践していることになる。

■放棄船で「精神作用が及ぶ領域」を生むもの

劇中は賢明にも、グリフィン号で起きた現象を明確には説明しない。この事件は、宇宙艦隊の未解明現象を扱う第12部門に回される。一部の観測事例は現在の分類法に当てはめられないと制度的に認める、劇中世界版のAATIP、すなわち先進航空宇宙脅威識別計画のような存在だ。

説明を拒むこの姿勢は、認識論的に誠実である。何千もの文明が存在するほど広大な宇宙では、あらゆる現象を既知のメカニズムに還元できるとは限らない。興味深いのは、「精神作用が及ぶ領域」に近い現象が、現実にも存在することだ。

最も具体的で、実際に不気味なのが超低周波音、インフラサウンドである。1980年代後半、コベントリー大学のエンジニア兼非常勤講師だったヴィック・タンディは、夜遅くに研究室で一人で作業していた際、強烈な恐怖と冷や汗を覚え、周辺視野の端に灰色の人影を見たように感じた。脳卒中を起こしていたわけではない。タンディとトニー・ローレンスの研究によれば、彼は18.98Hzの定在波が生じている場所に座っていた。

タンディは、その波の発生源を新たに設置された換気扇だと突き止めた。換気扇を止めると、異常な感覚も収まった。タンディとローレンスは1998年、『Journal of the Society for Psychical Research』に研究結果を発表し、約19Hzの超低周波音と特定の生理的メカニズムを関連づけた。

全身振動に関する1977年のNASA技術報告書によれば、この周波数は人間の眼球の共振周波数に近い。眼球が共振すると周辺視野がぼやけ、輪郭の不明瞭な形が生じる。それを、パターンを見つけようとし、脅威の検出に備えている脳が人影として解釈するという説明だ。

超低周波音と眼球共振をめぐる研究では、過呼吸によるフィードバックループも指摘されている。不安によって呼吸が速くなり、体内の二酸化炭素濃度が低下する。それが恐怖に関連する生理的感覚を強め、さらに不安を高めるという循環だ。

機械システムが故障し、振動を能動的に抑える装置も働かず、船体の形状による構造共振が生じている放棄船なら、原理上は通路に超低周波の定在波を発生させる可能性がある。部屋ごとに共振特性がわずかに異なるため、劇中の異常な体験が場所によって変わり、一部の通路がほかの場所より危険に感じられることも説明できる。

もう一つの類似現象は、一定の空間内にいる複数の人に、それぞれ異なる幻覚を生じさせ得る環境由来の神経毒である。1976年、行動心理学者のリンダ・カポラエルは『Science』誌に論文を発表し、ライ麦に寄生する麦角菌、Claviceps purpureaによる汚染が、1692年のセイラム魔女裁判を生理学的に説明する仮説になり得ると提案した。麦角菌は、LSDの起源となった化学物質に関係する菌でもある。

カポラエルの論文は、痙攣性麦角中毒によって、幻覚、精神病症状、せん妄、個人ごとに異なる幻視が生じ得ると説明している。また、幻視の内容は、本人の精神状態、気分、期待によって形づくられると明記している。

ただし、この仮説には異論がある。歴史家ニコラス・スパノスは同じ『Science』誌で反論し、スパノスとゴットリーブによる論文も科学的記録の一部となっている。カポラエル自身も、麦角中毒だけではセイラムで起きたすべての出来事を説明できないと認めている。

それでも、仮説が前提とする一般的なメカニズムは現実に存在する。密閉環境内で空気を通じて吸入したり、食物などから摂取したりした向神経性物質が、超自然的な仕組みなしに、一定の範囲にいる複数の人へ同時に、それぞれの心理状態を反映した幻覚を引き起こす可能性はある。

グリフィン号では生命維持システムが劣化し、密閉された環境で9年間にわたって化学物質の分解が進んでいる。換気不良、化学物質の蓄積、構造共振という、いずれのメカニズムにも適した条件が生じていた可能性がある。

■ラアンのカーンへの恐怖は遺伝学的に誤っている

ラアンの遺伝に対する不安の描き方は、劇中における現実の生物学との最も繊細な接点であり、同時に最も鋭い論点でもある。

ラアン・ヌニエン・シンは、優生戦争を引き起こした遺伝子強化人間の独裁者、カーン・ヌニエン・シンの子孫であるため、自分も暴力や圧政へ向かう運命にあるのではないかと恐れている。

グリフィン号の幻覚を生み出す存在は、科学主任ローズ・ハーパーの姿を借り、ラアンに直接こう語る。「あなたはカーンではない。ロミュラン人でもない。そして怪物でもない。あなたは私たちの一員だ」。その直後、ラアンをグリフィン号の船長にしようと勧誘する。

この構成によって、遺伝的本質主義は生物学的事実ではなく、心理的な武器として描かれる。グリフィン号の存在が利用するのは血統そのものではなく、血統が人格を決定するというラアンの信念だ。

現実の遺伝学では、この点は明確である。行動遺伝学の研究によれば、攻撃性や衝動制御に関係する特性は多遺伝子性で、数百に及ぶ遺伝子変異の影響を受ける。さらに、発達過程、環境、エピジェネティックな要因によって大きく左右される。

エピジェネティクスとは、基礎となるDNA配列そのものを変えずに、遺伝子の働き方が変化する仕組みを指す。同じ遺伝情報を持っていても、発達過程や環境の履歴によって、遺伝子の発現は大きく異なり得る。

『スター・トレック』の正史におけるカーンの強化は、標的を定めた遺伝子改変として描かれている。子孫の世代まで、あらゆる性質が変化せずに伝わるような全面的な遺伝子再設計ではない。遺伝学の観点からみれば、ラアンの恐怖は遺伝の仕組みに対する誤解に基づいている。

問題なのは血統ではなく、血統が性格を決めるという遺伝的本質主義である。劇中が示すこの立場は、科学的に妥当だ。

■劇中で最も危険なテクノロジー、転送装置

グリフィン号の存在は、幻覚による操作ミスという形で転送装置を利用する。意図的な攻撃より、むしろこの描き方のほうが不穏である。その理由は具体的に検討する価値がある。

グリフィン号の影響下にあるラアンは、ある乗組員を自分自身と重なる位置へ転送し、融合させるよう転送装置を設定させられる。恐ろしいのは結果だけではなく、どのようにして事故が引き起こされたかだ。転送装置の安全性が、操作者の正常な認知と判断に全面的に依存しているのである。

グリフィン号の存在は、転送装置のシステムを回避したのではない。操作者の判断力を迂回したのだ。

現実の理論物理学における量子テレポーテーションは、未知の量子状態をそのまま複製できないことを示す「複製不可能定理」と密接に関係している。量子状態の情報を転送するとき、元の状態は維持されない。

『スター・トレック』の転送装置は、この考え方を巨視的な物体にまで拡張したものとみなせる。人間を物質として分解し、その量子パターンを読み取り、情報として送信したうえで、目的地に再構成する。送信中やバッファ内では、そのパターンは情報として存在する。

そこから推測される安全機構の一つが、再物質化の前に転送先の空間が空いていることを確認する空間排他チェックだ。このチェックは単一障害点になり得る。グリフィン号の存在が引き起こしたのは、転送装置のハードウェアに対するハッキングではない。事前確認を担当する人間の認知と判断を狂わせることだった。

カークは、USS MLKの乗組員が転送バッファに永久に閉じ込められ、機関部も回収できなかった事例に言及する。これは、転送装置の本質について劇中が示した最も率直な認識だ。転送装置は、情報理論的には消滅と再構成のシステムであり、最も壊滅的な障害はハードウェアではなくデータに生じ得る。

グリフィン号を危険にしている閉鎖環境とは、宇宙の真空でも、壊れかけた船体でもない。乗組員自身の認知アーキテクチャである。連邦がまだ分類できない現象によって、それが乗組員自身に向けた武器へと変えられる。

確認されたすべての事例で、その現象は認知の歪みを引き起こしている。転送装置の一人の操作者に依存する事前確認は、まさにそのような認知の歪みに耐えるよう設計されてはいなかった。

■第12部門と、答えを出さないことの価値

任務の後、パイクはラアンに、自分が第12部門へ回した6件のうち、4件には科学的な説明または異星人に由来する説明がつき、2件は未解決のままだと語る。グリフィン号は、その未解決の2件の一つだ。

劇中はこれを科学の失敗として描かない。架空世界における認識論の特徴として描いており、目立ちにくいが現実的な姿勢でもある。

現実の科学にも、第12部門の未解決ファイルに相当するものがある。球電は、機器による観測によって本格的な研究の対象となるまで、何世紀にもわたり集団幻覚として扱われてきた。量子もつれは、アインシュタインから「不気味な遠隔作用」と呼ばれた。アインシュタインはその含意に抵抗したが、後にベルの定理と実験的検証によって、非局所的な相関が確認された。

科学史には、当時の観察者が利用できた説明の枠組みでは理解できなかった現象が数多くある。それは現象が超自然的だったからではない。説明する側の枠組みが不完全だったからだ。

パイクが語る叔父の納屋の怪談も、単なる気まぐれな挿話として入れられているのではない。こすれる鋼鉄の音と、「お前の本当の名前を知っている」というささやき声は、一つの論点を提示している。

極めて合理的な観察者であっても、説明できない経験をすることがある。そして、説明できないからといって、その人が非合理的だという証拠にはならない。パイクが納屋から逃げ出した際に腕へ負った傷は本物だ。一方、彼を逃げ出させた体験の原因は説明されていない。この二つは同時に成立する。

『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4は、パラマウントプラスで毎週木曜日に配信される。第3話「Human Best Friend」は8月6日に配信予定だ。

■注目ポイントQ&A

●認知的脱フュージョンとは何ですか？なぜスポックの瞑想法を説明できるのですか？

認知的脱フュージョンは、アクセプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT）の中核的なプロセスです。自分の思考との間に心理的な距離をつくり、思考を現実の事実ではなく、一時的に通り過ぎる心の出来事として扱います。

グリフィン号の影響を受けたスポックがカニナの二行詩を唱える行為は、このプロセスに相当します。注意を集中させる対象を用い、ティプリングの幻覚を現実の脅威として受け止めて反応する状態から、自分の認知が生み出したものとして観察する状態へ切り替えているからです。

ティプリングの投影像がスポックの記憶からつくられていることは、劇中でも明示されます。スポックがその事実を認識したとき、幻覚を生み出す存在の力が崩れます。

ACTの認知的脱フュージョン研究では、思考が行動に及ぼす影響が弱まるのは、思考を抑圧した結果ではなく、思考との関わり方が変わるためだと説明されます。スポックの方法は異星人の神秘主義ではなく、バルカンの伝統という形で描かれた、臨床的に研究されている人間の心理的介入に通じるものです。

●現実の超低周波音は、グリフィン号のような恐怖や幻覚を引き起こしますか？

一定の範囲では、その可能性があります。エンジニアのヴィック・タンディとトニー・ローレンスは、1998年の『Journal of the Society for Psychical Research』の論文で、コベントリー大学の研究室に設置された換気扇が生み出す18.98Hzの定在波と、強烈な恐怖、冷や汗、周辺視野に現れた人影のような像との関係を報告しました。

二人は、1977年のNASA報告書で示された人間の眼球の共振周波数に近い振動によって、周辺視野に不明瞭な像が生じる可能性を説明しました。さらに、呼吸が速くなることで恐怖に関連する生理的感覚が高まり、それが不安を増幅するフィードバックループも考えられます。

ただし、こうした影響は誰にでも起きるわけではなく、報告する人は約3分の1とされています。その後の実験では、特定の視覚現象を統制された条件で再現できなかった例もあります。

振動抑制装置が故障し、9年間にわたって構造が劣化した放棄船は、超低周波音が生じる環境としては十分に考えられます。場所によって影響が異なるという劇中の描写も、部屋の寸法などに応じて強度が変わる定在波のパターンと整合します。

●カーンの暴力的性質を受け継ぐというラアンの恐怖には、科学的根拠がありますか？

ありません。現代の行動遺伝学では、攻撃性や衝動制御に関係する特性は多遺伝子性であり、数百に及ぶ遺伝子変異の影響を受けると考えられています。また、多面発現性が高く、同じ遺伝子が複数の異なる性質に影響する可能性があります。実際の性質は、発達、環境、エピジェネティックな要因によっても大きく左右されます。

エピジェネティクスとは、DNA配列自体を変えずに遺伝子の働き方が変化する仕組みです。同じ遺伝子配列を持っていても、発達過程や環境の違いによって発現の仕方は異なります。

『スター・トレック』の世界におけるカーンの強化は、標的を絞った遺伝子改変として描かれています。すべての特徴が世代を超えて変化せずに受け継がれるような、全面的な遺伝子再設計ではありません。

ラアンの恐怖を裏づけているのは科学ではなく、遺伝的本質主義を心理的な攻撃手段として利用するグリフィン号の存在です。問題はラアンの血統ではなく、血統が人格を決定するという恐怖そのものだとする劇中の立場は、科学的に妥当です。

●スポックの方法は人間にも効果がありますか？読者も実際に使えますか？

適切な留意は必要ですが、基本的な方法は人間も実践できます。スポックが行う、暗記した言葉をリズミカルに繰り返し、発話、ワーキングメモリ、呼吸調節へ同時に注意を向ける方法は、人間に測定可能な効果が報告されている集中瞑想と構造的に似ています。

『NeuroImage』に掲載された2018年の研究では、長期瞑想実践者は対照群と比べ、感情を伴う刺激への扁桃体の反応性が低いことが示されました。また、長期実践者の中では、瞑想リトリートの経験時間が長いほど、ネガティブな刺激への扁桃体の反応性が低いという相関もみられました。これは逸話ではなく、測定された脳活動の違いです。ただし、因果関係や、短期間の実践でも同じ変化が生じるかについては、慎重に考える必要があります。

人間が応用する場合は、暗記した短い言葉を選び、呼吸に注意を向けながらリズミカルに繰り返し、浮かんでくる思考へ深入りせず観察します。これはACTやマインドフルネス認知療法に基づくプログラムで扱われる集中練習に通じます。

架空の精神作用を持つ存在を倒すことはできませんが、スポックの方法が働きかける認知・神経学的メカニズムそのものは現実に研究されており、劇中の描写はその点を的確に捉えています。

元記事: Strange New Worlds Gets Spock’s Meditation Right: Real Brain Science Explains How