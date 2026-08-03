『CoD: MW4』キャンペーン映像公開、デジタル版予約で1週間の早期アクセスが可能に

ActivisionとInfinity Wardは、『Call of Duty: Modern Warfare 4（MW4）』のキャンペーン映像を公開した。10月23日のグローバルローンチに先立ち、デジタル版の予約購入者は10月16日からキャンペーンの早期アクセスが可能になる。本作はGame Passでの発売日提供が終了したことに伴い、予約特典モデルが復活している。

■朝鮮半島を舞台とする2つのストーリーライン

ActivisionとInfinity Wardは今朝、『Call of Duty: Modern Warfare 4（MW4）』のゲーム内キャンペーン映像を初公開し、「Losing Ground」と呼ばれるミッションの30秒のティーザーを配信した。この映像では、北朝鮮の攻勢に対し、崩壊しつつある前線を死守しようと戦う韓国軍兵士の姿が描かれている。これは本作の2つのストーリーラインの幕開けとなる背景であり、同時に重要なリマインダーも提示された。Standard EditionまたはVault Editionのデジタル版を予約すると、10月23日のグローバルローンチの7日前となる10月16日から、キャンペーンの早期アクセスが1週間可能になるというものだ。

この予約特典は、それが提供する内容と同じくらい、それが意味するものとしても注目に値する。『Call of Duty: Black Ops 6』（2024年）と『Black Ops 7』（2025年）は、いずれもキャンペーンの早期アクセスを完全に見送っていた。これは両タイトルが発売と同時にXbox Game Passで提供され、予約による金銭的なインセンティブの多くが失われたことが一因であり、このモデルは2年間休止されていた。Microsoftは2026年4月にこの取り決めを終了し、Call of Dutyの新作は発売日にGame Passで提供されないことを発表した。サブスクリプションでの提供枠が閉ざされたことで、Activisionは『Modern Warfare II』（2022年）で成功を収めた「早く支払えば、早くストーリーをプレイできる」という予約特典モデルを復活させたのである。

映像には、実戦を初めて経験する韓国軍の若い徴集兵であり、新たな主人公であるPark二等兵が登場し、彼の部隊が北朝鮮による全面侵攻の最初の数時間を生き延びようと奮闘する様子が描かれている。このミッションとキャンペーンの背景は意図的なものだ。陣地は失われつつあり、防衛線は崩壊し、プレイヤーは勢力図の不利な側に置かれている。Infinity WardのナラティブディレクターであるJeff Negusは、韓国に駐留する米軍の現実的な状況や、実際の半島での紛争がそれらの部隊に何を要求するかという点に注意を払い、ストーリーが「見出しから切り取られた（現実のニュースのような）」ものに感じられるようにしたかったと述べている。

プレイヤーキャラクターはParkだけではない。キャンペーンでは、シリーズのベテランであり指名手配中の無法者であるPrice大尉が、世界の勢力均衡を変えうる兵器に絡む個人的なミッションを非公式に遂行する並行ストーリーが展開される。これら2つの軌道は衝突し、紛争を単一の前線を超えて拡大させる。韓国での塹壕戦、ニューヨークでの近接市街戦、パリでの高速チェイス、ムンバイでのSASによる夜間襲撃、そして占領地域を奪還するための都市規模の強襲など、さまざまなミッションが用意されている。

■予約特典と各エディションの違い

どのエディションを購入するか迷っている人にとって、その違いは重要である。

Standard Digital Edition（69.99ドル、約1万1000円、1ドル=158円換算）とVault Edition（99.99ドル、現在は89.99ドルに割引中、約1万4200円）は、いずれも10月23日のフルローンチの7日前となる10月16日からキャンペーン早期アクセスがアンロックされる。パッケージ版（物理版）にはキャンペーン早期アクセスは含まれず、オープンベータ早期アクセスとHunter Killer Operator Skinのみが提供され、ストーリーのアンロックはない。公式のエディション詳細とベータスケジュールの報道によると、Vault Editionにはこれらの予約報酬に加え、Hostile Alliance Operator Pack、Special Forces Operator Pack、Signature Weapon Collection、BlackCellの1シーズン分、DMZ Deployment Bonusが追加される。

また、2019年以降にリリースされたCall of Dutyタイトルを同じプラットフォームのアカウントで所有し、プレイしたことがあるプレイヤーには、Vault Editionの10%ロイヤルティ割引が適用される。

キャンペーン早期アクセスの期間は10月16日から10月23日までとなる。12のコアマップ、Kill Block、DMZ、およびすべてのローンチ後コンテンツを含むマルチプレイヤーのフル機能は、10月23日のグローバルローンチまでアクセスできない。

■新システム「Ballistic Authority」と変化するマップ「Kill Block」

マルチプレイヤーには、Infinity Wardが「Ballistic Authority」と呼ぶシステムが導入される。これは、腰撃ち時のランダムな弾のばらつき（ブルーム）を排除し、すべての弾が照準の指す場所に着弾するようにする、統合された武器優先のテクノロジースタックである。このスタックは、弾道、武器の動き、オペレーターの姿勢、カメラの視野角、オーディオ、ターゲットの視認性を一つの調整された戦闘忠実度システムに統合し、過去作で精密な操作を求めるプレイヤーを悩ませてきた予測不可能性を置き換えるものだ。

実際のところ、その違いは確かなものだが控えめである。リリース前のゲームのハンズオンセッションでは、Ballistic Authorityが約束通りの機能を提供していること（ブルームがなくなり、腰撃ちの反動パターンがより予測可能になっていること）が確認されたが、至近距離以外での腰撃ちは依然として不安定であることがわかった。レビュアーは、中距離を走りながら撃つ際にレーザーサイトを使用しても確実にキルショットを決められるわけではなく、この変更はクールなアイデアではあるものの、実際にはほとんどのプレイヤーにとって大きな変化をもたらさないと指摘している。熱心な競技プレイヤーはこの変更に適応し評価するだろうが、それ以外のプレイヤーは単にゲームが馴染み深いものだと感じるだろう。

このシステムが明確に提供しないのは、いかなる形のオムニムーブメント（全方位移動）である。『Black Ops 7』のオムニムーブメント（ウォールジャンプ、全方位スプリント、自由なダイブ）はMW4では廃止されている。MW4ではそれに代わり、よじ登り、ぶら下がり、縁の移動、銃撃戦中の位置取りのための後方スライド、水泳、そしてよじ登り中にエイム（ADS）を維持する機能が導入されている。これは地に足のついた、勢いを重視した移動セットであり、Treyarchの最近の作品よりも明らかにペースが遅くなっている。

マルチプレイヤーの目玉となる追加要素は、架空のWest Bridge Advanced Military Training Facility内に構築されたモジュール式アリーナ「Kill Block」である。このマップは3つのセクションに分かれており、それぞれが「Slabs」と呼ばれる交換可能な構造ピースで構成されている。各ラウンドの前にSlabsが回転し、異なるレイアウトが生成される。ローンチ時には500以上の異なる構成が利用可能だ。Infinity Wardは、クラシックなModern Warfareのロケーションからインスピレーションを得て、それらをモジュール式のセグメントに再構築した。あるラウンドでは2007年の初代『Modern Warfare』のCrashの一部を再現したレイアウトで始まり、次のラウンドでは全く新しいものに変化する可能性がある。

一般向けには、Fanatics Festにおいて10v10のGunfight形式でKill Blockの初のハンズオンが行われた。Fanatics Festでのセッションからの評価としては、プロシージャルな前提は紙面上の説明よりも実際のプレイの方がうまく機能しているが、回転するジオメトリの下にある体験は依然としてCall of Dutyそのものであるというものだった。

Kill Blockは、ローンチ時のマルチプレイヤーパッケージの一層に過ぎない。これには、韓国の漁村の跡地（Lotus）から雪の積もるニューヨークの屋上、ムンバイの逃亡者の隠れ家まで、地理的な設定を反映したカスタムの記章と潜入アニメーションを備えた12の標準コアマップが含まれる。さらに、専用のGunfightマップ、大規模な車両戦闘用のBig Warマップ、そしてプレイヤーがゲームプレイをキャプチャ、レビュー、クリップできるTheater Modeが復活する。Theater ModeがInfinity Wardのタイトルに最後に登場したのは『Modern Warfare 3』（2011年）であった。

■DMZモードの復活とNintendo Switch 2への対応

『Modern Warfare II』（2022年）で初めて導入された脱出シューターモードが、MW4の3つ目の主要な柱として復活する。舞台は「Hajin」と呼ばれる、ロシアと朝鮮半島の国境に接する三国間交差点にある広大な立ち入り禁止区域（Exclusion Zone）であり、MW4のキャンペーンイベントの余波によって形成されている。

Hajinは生きた世界として機能する。車両の車列が道路を移動し、航空交通が空を埋め、敵対的な派閥や人間の分隊が動的に位置を変え、気象システムがマッチごとに戦術的な状況を変化させる。このモードには、キャンペーンの物語をクレジット後も継続するStory Missions、マッチごとに生成されるDynamic Operations、そして永続的なインベントリと進行システムが組み込まれている。Infinity WardのマルチプレイヤークリエイティブディレクターであるGeoff Smithは、オリジナルのDMZベータ版は「このクレイジーな実験」として始まり、脱出ジャンルの「実験場」になったと説明している。

共同スタジオヘッドのJack O'Haraは、DMZがWarzoneを置き換えるものではないと明言している。これら2つのモードは引き続き別個のものとして存在する。

Nintendo Switch 2の所有者にとって、MW4は2013年以来となる任天堂プラットフォームでのフランチャイズの登場を意味する。Switch 2版は、主にモバイル開発を手がけてきたバルセロナを拠点とするスタジオDigital Legendsとのパートナーシップにより、Infinity Wardによってネイティブ開発されている。Infinity Wardがデザインを主導し、Digital LegendsがネイティブなSwitch 2への実装を担当する。

Switch 2のタイムラインは他のプラットフォームよりわずかに遅れている。Switch 2の予約は8月26日まで開始されない。Switch 2のプレイヤーは、8月28日から9月1日までの第2週末からオープンベータに予約なしで無料で参加できる。ゲームは10月23日に他のすべてのプラットフォームと同日に発売される。

ベータ版全体は8月の2回の週末にわたって実施される。まず、PS5、Xbox Series X/S、PC向けに8月21日から8月25日まで早期アクセス（予約が必要）が行われ、その後、8月28日から9月1日まで全プラットフォームの全プレイヤーを対象とした無料のオープンベータが実施される。Xbox Game Pass Ultimateの加入者には特別なベータアクセスは提供されない。過去のサイクルに存在したこの特典は、Game PassのDay 1提供廃止という広範な方針と一致する形で、2026年の構造からは姿を消している。

■前世代機とゾンビモードは非対応

『Modern Warfare 4』にはゾンビモードは含まれない。3つの柱はキャンペーン、マルチプレイヤー、DMZであり、ゾンビモードは引き続きTreyarch作品の専売特許となる。また、本作はPlayStation 4やXbox Oneをサポートしておらず、現行世代機専用として出荷される初の年次Call of Dutyタイトルとなる。これにより、過去数年間にわたって視覚的な忠実度、物理シミュレーション、環境の複雑さを制限してきたハードウェアの制約が取り払われる。

8月21日から始まるマルチプレイヤーベータ版は、10月23日のローンチ前に、Ballistic AuthorityとKill Blockが大規模な環境で機能するかどうかについて、より明確な見通しを提供するだろう。

■注目ポイントQ&A

●MW4のキャンペーン早期アクセスはいつから始まりますか？また、参加するには何が必要ですか？

キャンペーン早期アクセスは、10月23日のグローバルローンチの1週間前となる2026年10月16日から開始されます。参加には、Standard Digital EditionまたはVault Editionのデジタル版の予約購入が必要です。パッケージ版（物理版）にはキャンペーン早期アクセスは含まれません。予約により、PS5、Xbox Series X/S、PC（Battle.net、Steam）、Nintendo Switch 2の全プラットフォームでキャンペーン全体がプレイ可能になります。

●MW4 Vault Editionには何が含まれますか？

Vault Edition（99.99ドル、現在は89.99ドルに割引中）には、キャンペーン早期アクセスに加え、Hostile Alliance Operator Pack、Special Forces Operator Pack、Signature Weapon Collection、BlackCellの1シーズン分、DMZ Deployment Bonusが含まれます。これらは標準の予約特典（オープンベータ早期アクセスとHunter Killer Operator Skin）に追加される形となります。対象となる過去作の購入者には10%のロイヤルティ割引が適用されます。なお、Standard Digital Edition（69.99ドル）でもキャンペーン早期アクセスは可能です。

●Ballistic Authorityとは何ですか？実際のゲームプレイに変化はありますか？

Ballistic Authorityは、ランダムな弾のばらつき（ブルーム）を排除し、照準の通りに弾が着弾するようにするMW4の統合的な銃撃システムです。武器の挙動、オペレーターの姿勢、カメラ、オーディオ、ターゲットの視認性などを一つのシステムとして調整しています。ハンズオンセッションによれば、その違いは確かなものですが控えめであり、至近距離以外での腰撃ちは依然として不安定で、カジュアルプレイヤーは大きな変化を感じない可能性があります。過去作のランダムなブルームに不満を持っていた競技プレイヤーにとっては、意味のある改善となるでしょう。

●Modern Warfare 4は発売日にNintendo Switch 2でプレイできますか？

はい、プレイ可能です。MW4は2026年10月23日に、他の全プラットフォームと同日にNintendo Switch 2で発売されます。Switch 2版はInfinity WardがDigital Legendsと提携してネイティブ開発しています。Switch 2版の予約は8月26日に開始され、Switch 2のプレイヤーは8月28日から9月1日までのオープンベータに無料で参加できます。

元記事: Modern Warfare 4 Shows ‘Losing Ground’: Campaign Preorders Unlock a Week Early