*18:30JST RIZAPグループ---chocoZAP2,000店舗突破！変わったロケーション店舗をインフォグラフィックスで一挙公開

RIZAPグループ＜2928＞は27日、chocoZAPが2026年7月17日に国内2,000店舗を突破したことを記念し、全国に点在する特徴的なロケーションの店舗を紹介したと発表した。

chocoZAPは、全国津々浦々に気軽に運動できる場をつくり、日常のスキマ時間を健康的な習慣に変える取り組みを通じて、社会インフラとして多くの方々に寄り添いたいという目標を掲げている。国内2,000店舗突破を記念し、「こんなところにも?!」という変わったロケーション店舗を紹介した。

紹介された店舗には、田んぼの中、高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、空港など、特徴的な場所に展開する店舗が含まれている。また、一般会員が入れない場所に設置された店舗なども紹介している。

chocoZAPは、生活圏の至る所に店舗があり、日常的に利用できる利便性を高めることで、気軽に運動できる場の提供を進めている。《KA》