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東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ
*15:45JST 東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ
不動産業が下落率トップ。そのほか輸送用機器、陸運業、石油・石炭製品、鉱業なども下落。一方、精密機器が上昇率トップ。そのほか空運業、金属製品、情報・通信業、小売業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 精密機器 ／ 14,076.77 ／ 1.13
2. 空運業 ／ 247.91 ／ 0.78
3. 金属製品 ／ 1,989.84 ／ 0.39
4. 情報・通信業 ／ 7,787.72 ／ 0.34
5. 小売業 ／ 2,379.8 ／ 0.02
6. 機械 ／ 4,857.17 ／ -0.10
7. 化学工業 ／ 3,027.38 ／ -0.36
8. 電力・ガス業 ／ 678.46 ／ -0.38
9. 海運業 ／ 2,209.14 ／ -0.52
10. 卸売業 ／ 5,860.89 ／ -0.56
11. パルプ・紙 ／ 682.8 ／ -0.58
12. 水産・農林業 ／ 741.52 ／ -0.61
13. 非鉄金属 ／ 5,169.7 ／ -0.67
14. 銀行業 ／ 722.34 ／ -0.81
15. 鉄鋼 ／ 805.4 ／ -0.81
16. 医薬品 ／ 3,825.93 ／ -0.82
17. その他製品 ／ 5,995.82 ／ -1.03
18. 証券業 ／ 942.94 ／ -1.04
19. 繊維業 ／ 929.09 ／ -1.08
20. サービス業 ／ 3,866.39 ／ -1.32
21. その他金融業 ／ 1,590.47 ／ -1.32
22. 食料品 ／ 2,844.24 ／ -1.34
23. 電気機器 ／ 8,228.25 ／ -1.46
24. ガラス・土石製品 ／ 2,295.75 ／ -1.56
25. 建設業 ／ 2,572.2 ／ -1.88
26. ゴム製品 ／ 6,137.65 ／ -1.92
27. 保険業 ／ 4,050.44 ／ -2.49
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,814.84 ／ -2.60
29. 鉱業 ／ 1,037.34 ／ -2.69
30. 石油・石炭製品 ／ 2,745.25 ／ -2.74
31. 陸運業 ／ 2,275.91 ／ -2.80
32. 輸送用機器 ／ 4,739.45 ／ -3.33
33. 不動産業 ／ 2,451.26 ／ -3.58《CS》
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