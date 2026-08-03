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8月3日日本国債市場：債券先物は126円71銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:37JST 8月3日日本国債市場：債券先物は126円71銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円88銭 高値126円96銭 安値126円63銭 引け126円71銭
2年 1.538％
5年 2.067％
10年 2.800％
20年 3.667％
3日の債券先物9月限は126円88銭で取引を開始し、126円71銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.25％、10年債は4.69％、30年債は5.23％近辺で推移。債権利回りは下落。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.15％、英国債は5.05％、オーストラリア10年債は4.93％、NZ10年債は4.73％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:30 スイス・消費者物価指数(7月) 予想0.4％ 前回0.5％
・16:55 独・製造業PMI確報値(7月) 前回52.2
・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI確報値(7月) 前回52.0
・22:45 米・製造業PMI確報値(7月) 前回53.8
・23:00 米・建設支出(6月) 予想0.2％ 前回0.1％
・23:00 米・ISM製造業景況指数(7月) 予想54.0 前回53.3
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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