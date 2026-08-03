関連記事
後場の日経平均は1121円安でスタート、アドバンテストや東京エレクトロンなどが下落
記事提供元：フィスコ
[日経平均株価・TOPIX（表）]
日経平均;63240.95;-1121.07TOPIX;3923.65;-79.65
[後場寄り付き概況]
後場の日経平均は前営業日比1121.07円安の63240.95円と前引け値（63240.51円）とほぼ同水準で取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、冴えない推移。前場の日経平均は、売り先行後も下げ幅を広げ、一時62703.47円まで下落。ただ、その後は押し目買いも入ったとみられ、やや下げ幅を縮める展開に。アジア株では韓国市場の下げが目立つものの、全体としては高安まちまちとなるなか、後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。前場に売りが先行したキオクシアHD＜285A＞が切り返して引き続き後場も指数を支えているものの、主力の半導体・AI関連はまちまちの動き。
東証プライム市場の売買代金上位では、アドバンテ＜6857＞、村田製作所＜6981＞、東京エレクトロン＜8035＞、太陽誘電＜6976＞、三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、イビデン＜4062＞、トヨタ自＜7203＞、ファナック＜6954＞などが下落している反面、キオクシアHD、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、ルネサス＜6723＞などが上昇。業種別では保険、輸送用機器、鉱業などが下落率上位に。《CS》
スポンサードリンク