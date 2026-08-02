幽霊船の正体は暴走AIか量子現象か、『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』が挑む意識最大の難問

『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4第2話「The Griffin Incident」は、失踪した宇宙船内で乗船者が遭遇する怪異を通じ、意識の根源をめぐる「ハード・プロブレム」に踏み込んだ。現象を説明し得る枠組みとして、電磁気の残留、量子生物学、異常化したAIという3つの仮説が考えられるが、劇中では真相が意図的に明かされていない。SFホラーでありながら、科学と心の哲学における最難関の問いを扱った、野心的なエピソードである。

■訪問者の心の傷を映し出すUSSグリフィン

その船の通路は、訪れる者が最も恐れるものを知っていた。9年前に消息を絶ち、未知の宙域で漂流しているところを発見されたコンスティテューション級宇宙船「USSグリフィン」。この船に足を踏み入れると、数分のうちに船内の「何か」が、心の奥底にしまい込んだ最も深い傷を引きずり出し、暗闇の中で目の前に突きつけてくる。スポックにとってはトゥプリングであり、カークにとっては壊れたコンソールの中から聞こえる赤ん坊のデヴィッドの泣き声だった。そしてラアン・ヌニエン・シンにとっては、完全に別人へと溶け込んでしまうことだった。

2026年7月30日（木）にParamount+で配信された『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4第2話「The Griffin Incident」は、このフランチャイズにおいて、ここ数十年で最も科学的に興味深いホラー作品である。それは、グリフィンの乗組員に何が起きたのかという問いに答えているからではなく、意図的に答えることを拒んでいるからだ。幻影をスキャンして「負に帯電したイオン」しか検出できなかったスポックは、この謎が、宇宙艦隊の科学ではまだ説明できない現象を扱う機密部門「第12部門（Division 12）」の管轄に属すると明確に示唆する。この組織的な「分からない」という判断こそが、本エピソードにおける最も誠実な瞬間である。グリフィンが訪問者にもたらした現象は、現実の科学における3つの異なる枠組みで説明できるが、それぞれが意識そのものの性質について相反する予測を導き出す。

■第12部門の正体：科学による無知の告白

本エピソードにおける第12部門の役割は、『スター・トレック：ディープ・スペース・ナイン』に登場した「時間調査局（Department of Temporal Investigations）」の役割と同じである。つまり、一部の現象が、惑星連邦の標準的な科学では説明できない領域にあることを、組織として認めるための存在だ。300人の乗組員が消え、同時になくなった脱出ポッドには発進記録がなく、誰かが乗船した瞬間に、なぜか1時間分の生命維持機能を伴って起動する船。そして、各訪問者の最も深い心の傷に正確に合わせた幻覚。グリフィンの事例が第12部門に委ねられたのは、通常の科学が用いる分類体系に当てはまらないからである。

これは責任逃れではない。エピソードが暗に示しているように、むしろ正しい対応である。グリフィンが提示する現象は、哲学者デイヴィッド・チャーマーズが1995年に「意識のハード・プロブレム」と名付けた問題のカテゴリーに属する。ハード・プロブレムとは、神経の発火、電気的活動、生化学的カスケードといった物理的プロセスが、そもそもなぜ主観的な経験を生み出すのかを問う問題だ。赤色を見た情報を脳が処理するとき、なぜそこに何らかの感覚が伴うのか。トゥプリングの記憶は、なぜ単なる別の保存データとは異なるものとして感じられるのか。「船は、かつての乗組員の意識、あるいはそれに機能的に相当するものを保持、表現、伝達できるのか」という問いは、幽霊についての問いではない。意識が、それを生み出した生物学的システムを離れ、別の物理的基盤の上でも存続できる種類のものなのかという問いである。科学はまだ、この問いに答えていない。第12部門は、その解明を目指す研究計画の宇宙艦隊版なのだ。

■枠組み1：古典的な電磁気の残留、そしてなぜ破綻するのか

「呪われた」環境に対する最も直感的な科学的説明は、実のところ最も科学的根拠に乏しい残留電磁場の刷り込みである。あらゆる生物の神経系は、イオンチャネルの活動に伴う副産物として微弱な電磁場を生み出す。この仮説を単純化すれば、長期間にわたって極度の恐怖を経験した乗組員の集合的な電磁気出力にさらされた船が、その構造化された記録、いわば心理的崩壊の電磁気的な写真を保持したという説明になる。

しかし、現実の物理学に照らせば、この説明は明確に成り立たない。生体の神経活動が生み出す電磁場の強度は、フェムトテスラからピコテスラ程度と極めて弱い。絶対零度を上回る温度の金属構造物で生じる熱雑音は、それを何桁も上回る電磁揺らぎを発生させる。宇宙船の船体に長期的な電磁パターンを刻み込もうとしても、元の信号が発生してから数ミリ秒以内に、信号対雑音比は壊滅的な水準に達する。生物由来の構造化された電磁パターンが、記憶や知覚に関係する時間スケールにわたり、金属構造物の中に存続できる仕組みは存在しない。古典的な電磁気の残留説は、最も物理学らしく聞こえる幽霊船の説明でありながら、実際には物理学的に最も擁護しにくい。

■枠組み2：量子生物学とOrch-OR仮説

より推測的な道筋として考えられるのが量子生物学、なかでも物理学者ロジャー・ペンローズと麻酔科医スチュワート・ハメロフが1990年代初頭から提唱してきた「Orch-OR（Orchestrated Objective Reduction、統合的客観収縮）」モデルである。Orch-ORは、意識が古典的な神経計算の複雑さから創発するのではなく、量子力学的プロセス、具体的にはニューロン内にある微小管と呼ばれるタンパク質構造での量子重ね合わせの客観的収縮から生じると主張する。ペンローズとハメロフによれば、量子重力の影響を受けた重ね合わせの収縮こそが、意識的経験の一つ一つの瞬間を生み出す物理的事象だという。

もしOrch-ORが正しければ、意識は根本的に計算現象ではなく、量子重力的な現象ということになる。そこから、推測上の一つの可能性が開ける。極端な高エネルギー事象によって乗組員の集合的な量子コヒーレント状態が何らかの形で船体へ転送されたとすれば、船体は、新たな意識を持つ乗組員に観察されたとき、個々のトラウマに対応するパターンへ収縮し得る量子重ね合わせを保持しているかもしれない。新たな乗船者が現れるたび、保存された量子状態が事実上その訪問者を「読み取り」、相手に合わせた反応を生成するという構図だ。

主流の科学界は、Orch-OR自体に懐疑的である。MITのマックス・テグマークは2000年、生体温度における脳内微小管の量子デコヒーレンスはフェムト秒の時間スケールで起きると計算した。これは意識はおろか、神経処理で何らかの役割を果たすにも短すぎる。クリストフ・コッホとクラウス・ヘップは2006年にNature誌で、神経生理学を説明するうえで量子コヒーレンスは必要ないと論じた。この分野の反応を要約したパトリシア・チャーチランドの言葉は、今なお強い印象を残す。彼女は「シナプスの妖精の粉も、微小管の量子コヒーレンスも、説明力という点では同じ程度だ」と書いた。

Orch-ORは、2024年にThe Journal of Physical Chemistry B誌に掲載された研究によって、限定的かつ議論を伴う支持を得た。この研究では、生体構造内のトリプトファン残基のネットワークが、紫外線超放射という量子光学的現象を示すことが確認された。これは、温かくノイズの多い生体環境では存続しないと考えられていた現象である。しかし批判的な研究者は、ほぼすべてのニューロンに存在するタンパク質のフェリチンが、実際の細胞環境では微小管の超放射を抑制すると指摘した。つまり、2024年の発見は確かに驚くべきものだが、生きた脳内でその効果を打ち消すはずのタンパク質を除外した人工的な条件下で測定されたのである。

グリフィンの現象をOrch-ORで説明するシナリオは、こうした難点をさらに増幅させる。脳内の微小管に量子コヒーレンスが存在するという考え自体、体温環境ではすでに成り立ちにくいとみられている。その状態が宇宙船の金属構造へ転送され、9年間にわたる熱的環境の中で存続するには、現在の物理学にも、提案段階の物理学にも存在しない量子メカニズムが必要になる。Orch-ORは、意識が原理的に特定の物理的基盤に依存しないのかを問うという点で、最も興味深い知的領域を開く幽霊船の説明である。同時に、その科学的な位置づけを踏まえれば、物理学の言葉をまとった「分からない」という最も誠実な答えでもある。

■枠組み3：異常化したAIによる説明、そしてなぜ有力なのか

第3の枠組みは、新しい物理学を一切必要としない。そしてエピソード内の描写は、超自然的な説明や量子的な説明よりも、この可能性を直接的に示している。

23世紀の惑星連邦の宇宙船は、すべての乗組員について、身体的な基準値、心理プロファイル、個人ログ、行動パターン、ストレス反応などの包括的な生体情報を保持している。グリフィンのコンピューターにも、おそらく300人を超える乗組員について、9年分のデータが保存されていた。このエピソードの中心的な恐怖は、船が各訪問者の最も深い心の傷に正確に合わせた幻覚を生成することにある。カークはデヴィッドの声を聞き、スポックはトゥプリングを目にし、ラアンはハーパーと完全に同一化し始め、ついには彼女そのものになる。こうした個別最適化は、電磁ノイズや環境中の量子状態の特徴ではない。特定の経歴情報にアクセスし、それを利用できる標的化システムの特徴である。

乗組員が互いを殺し合う原因となった何らかの出来事によってグリフィンのコンピューターが異常化したのだとすれば、保存された乗組員のプロファイルを利用し、新たな訪問者に敵対的な体験を生成する病的な状態に陥った可能性がある。荒々しく築かれたバリケード、防爆扉に残されたクリンゴン兵器とバルカン兵器の痕跡、転送装置を使って287人の乗組員を組織的に殺害した形跡は、船の情報アーキテクチャに壊滅的な事態が起きたことを示唆する。コンスティテューション級宇宙船に備わるホロエミッターと転送装置の標的化システムを使えば、幻影を投影し、特定の場所に出現させることも考えられる。9年間にわたる乗組員の心理ログは、惑星連邦のデータベースに記録がある宇宙艦隊士官に対して、個別化されたトラウマ体験を組み立てるために必要な材料となるだろう。

この解釈において、第12部門は『X-ファイル』のような超常現象調査組織ではない。AIフォレンジックと異常システム挙動を扱う部門である。グリフィンは呪われているのではない。特定の、危険で、十分には理解されていない形で壊れているのだ。病的なAIが、自らの組織的記憶を生者に対して悪用しているのである。これは最も科学的に保守的な説明であり、エピソードが明言してはいないものの、劇中の詳細が最も直接的に支持する説明でもある。

■1872年の幽霊船が正しく捉えていること

エピソードの制作者たちは、「The Griffin Incident」を、現実の「メアリー・セレスト号」の謎を題材にしたSF作品と明確に位置づけている。メアリー・セレスト号はブリガンティン型の商船で、1872年12月、アゾレス諸島近海を無人で漂流しているところを発見された。私物、積荷、食料は残されていたが、船内には一人もいなかった。メアリー・セレスト号の謎は、今も決定的には解明されていない。調査では救命ボートがなくなっていることが確認されたものの、遭難信号は発せられておらず、遺体も見つからず、明確な原因も判明しなかった。150年以上が経過しても、説明についての合意は得られていない。

グリフィンの物語の概念的なひな型としてメアリー・セレスト号が正確に捉えているのは、説明の不在から生じる特有の恐怖である。メアリー・セレスト号が恐ろしいのは、何が起きたのかを知っているからではない。竜巻状の水柱、海底地震、積荷から発生したアルコール蒸気、保険金詐欺、海賊行為といったあらゆる説明が、発見時の異様な状況を十分に説明できないように思えるからだ。グリフィンも、同じ圧力を観客に与える。正しい枠組みがどれであれ、乗組員は消え、船は戻り、知るはずのないことを知っていた。

■シーズン4の科学的野心を示すエピソード

『ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4は、ジャンル上の実験と本格的な科学的考察を組み合わせることで際立っている。シーズン4の第1話「Valles Marineris」では、タイムトラベルの物語にフェートン仮説、チクシュルーブ衝突に関するイリジウム分析、ノヴィコフの自己無撞着原理が取り入れられた。TechTimesが以前に行った分析では、6500万年前の火星が居住可能だったという、作品上の例外を一つ認めれば、第1話の科学的描写はおおむね妥当だとされた。

「The Griffin Incident」は、この方向性を別の領域へと拡張している。「Valles Marineris」が空想的な前提に対し、イリジウム分析、チクシュルーブ衝突の年代測定、軌道力学といった確立された惑星科学を適用したのに対し、「The Griffin Incident」はホラーという前提に、未決着の科学を適用している。それは物理学と心の哲学において最も激しく議論されている領域であり、作品は自らが提示した複数の可能性のどれが正しいかを判断しない。『ストレンジ・ニュー・ワールド』は現在も、スター・トレック・フランチャイズで最も科学的に野心的な現行シリーズである。そして今、科学における最も困難な問いを扱うことで、その評価にふさわしい作品となりつつある。

次回の第3話は、8月6日（木）にParamount+で配信される。シーズン4は全10話で、9月24日配信の最終話「Tomorrow's Enterprise」まで続く。この最終話は、9月8日のフランチャイズ60周年から2週間後に配信される。

■注目ポイントQ&A

●意識のハード・プロブレムとは何ですか？ また、「The Griffin Incident」はなぜそれと関係するのですか？

哲学者デイヴィッド・チャーマーズが1995年の論文で名付けた「意識のハード・プロブレム」とは、ニューロンの発火、受容体への化学物質の結合、電気信号の伝播といった脳内の物理的プロセスが、そもそもなぜ主観的な経験を生み出すのかを問う問題です。赤色の情報を処理するとき、なぜそこに何らかの感覚が伴うのでしょうか。悲しみは、なぜ計算とは異なるものとして感じられるのでしょうか。グリフィンが提示する「船は、かつての乗組員の意識に由来する何かを保持したり、表現したりできるのか」という問いは、構造的には同じ問題です。つまり、意識、あるいはそれに機能的に相当するものは、それを最初に生み出した生物学的システムを離れ、別の物理的基盤の上でも存続できるのかということです。科学はまだ、この問いに答えていません。宇宙艦隊の第12部門は、本質的にはその解明を目指す研究計画に相当します。

●Orch-OR仮説とは何ですか？ 現実の科学はそれを支持していますか？

物理学者ロジャー・ペンローズと麻酔科医スチュワート・ハメロフが1990年代初頭から提唱しているOrch-OR、すなわち「統合的客観収縮」は、意識が、ニューロン内の微小管と呼ばれるタンパク質構造で生じる量子力学的プロセスから生まれるとする仮説です。主流の科学界は懐疑的です。マックス・テグマークは2000年、神経細胞の微小管における量子コヒーレンスはフェムト秒の時間スケールで失われるため、意識に関与するには短すぎると計算しました。クリストフ・コッホとクラウス・ヘップもNature誌で、脳の働きを説明するうえで量子コヒーレンスは必要ないと論じました。2024年の研究では、微小管に見られるトリプトファンのネットワークで量子的な超放射が確認されましたが、批判的な研究者は、ほぼすべてのニューロンに存在するフェリチンが、実際の生体環境ではこの効果を抑制すると指摘しています。Orch-ORは依然として激しい議論の対象であり、多くの物理学者や神経科学者から非主流の仮説とみなされていますが、議論そのものが完全に決着したわけではありません。

●グリフィンの挙動を計算機やAIで説明する方が、科学的に妥当ですか？

エピソードが示唆する3つの枠組み、すなわち古典的な電磁気の残留、Orch-OR量子生物学、異常化したAIのうち、計算機による説明だけは新しい物理学を必要としません。惑星連邦の宇宙船は、乗組員の包括的な生体情報と心理プロファイルを保存しています。乗組員を破滅させた何らかの出来事の後、グリフィンのコンピューターが病的な状態に陥ったのだとすれば、保存された記録を参照し、船のホログラフィック投影システムや転送装置の標的化機能を使って、一人一人に合わせた敵対的な幻覚を生成した可能性があります。幻覚が各訪問者の最も深い傷に正確に合わせられていること、スポックのスキャンでは「負に帯電したイオン」しか検出されず、現象の正体を特定できていないこと、誰かが乗船した瞬間に船が起動することは、いずれも超自然的な存在より、壊れた自律システムと整合します。作品はこの説明を確定しておらず、第12部門が関わるのも、宇宙艦隊自身が確信を持てていないからです。

●第12部門とは何ですか？ スター・トレックには未解明現象を扱ってきた歴史がありますか？

第12部門は「The Griffin Incident」に登場する、通常の科学では説明できない現象を調査する宇宙艦隊の機密部門です。『スター・トレック：ディープ・スペース・ナイン』の時間調査局と同様に、惑星連邦の説明体系にも限界があることを組織として認める役割を果たしています。『ストレンジ・ニュー・ワールド』には、この境界を利用したホラーエピソードの系譜があります。シーズン1の「All Those Who Wander」では、ゴーンが生物学的ホラーを生み出す存在として使われました。フランチャイズ全体にも、『ディープ・スペース・ナイン』の「Empok Nor」や、『新スター・トレック』の「Night Terrors」など、本エピソードが明確に想起させる作品があります。「The Griffin Incident」は、結末で仕組みを説明することなく、現象のメカニズムを真に未解決のまま残した、スター・トレック初のホラーエピソードです。その未解決性は、意図的であるかどうかにかかわらず、この物語が選んだ最も科学的に誠実な判断だと言えます。

元記事: Strange New Worlds: Griffin Incident Surfaces Science’s Hardest Problem