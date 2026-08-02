ZeniMax大規模レイオフ後の『ESO』、新共同ヘッドがロードマップ改訂を発表し一部機能を2027年に延期

XboxによるZeniMax Online Studiosの大規模レイオフから3週間後の2026年7月30日、『The Elder Scrolls Online（ESO）』の新共同ヘッドであるNick Giacomini氏がコミュニティレターを公開し、改訂されたロードマップを発表した。2026年に予定されていた3つの主要機能が2027年に延期される一方、年内のアップデートやシーズン2、各種イベントは予定通り配信される。プレイヤーにとっては、新体制下での開発方針と今後のコンテンツ展開が明らかになる重要な発表となった。

■延期されたコンテンツとその理由

コミュニティレターでは、2026年に予定されていた3つの機能が2027年に延期されることが確認された。2014年以来となるベースゲームへの追加トライアルで、Hircine's Hunting Groundsを舞台とする12人向けエンドゲームアクティビティ「Crimson Veldt Trial」は今年中には実装されない。また、Season ZeroのDragonknight改修から始まり、複数クラスのプレイヤーから要望が寄せられていた「Class and Combat Refresh」も2027年を目標としていると、Kotakuの報道が確認している。GameSpotのロードマップ報道によると、2026年第4四半期に予定されていた「Update 52」は2027年1月にずれ込み、これには新たなPvPゾーンと「Rimegales Skyrim Dynamic Encounters」が含まれる予定だった。

Giacomini氏の表現は慎重であり、「以前に発表された期限に間に合わせるために急ぐのではなく、物事を正しく行うために必要な準備期間（ランウェイ）をチームに与える」と記している。この引用はPC Gamerの報道でも確認されている。「ランウェイ」という言葉は、7月6日の再編時にXboxがスタジオの売却を発表した際に使用したのと同じ用語であり注目に値する。延期の理由は開発能力の不足ではなく品質の確保だとされており、「Class and Combat Refreshや新しいトライアルなど、今後の追加要素の一部は非常に複雑であり、皆さんの手に届ける前に確実に目標を達成できるようにしたい」と説明されている。

コミュニティマネージャーのKevin Gbolie氏は、『ESO』コミュニティフォーラムのスレッドで直接返信し、暫定的な措置として小規模なクラス改修が議論されていることを確認したが、正式な決定は下されていない。現在停滞しているメタ環境に耐えているプレイヤーにとって、これが十分なつなぎとなるかは、スタジオがまだ共有していない詳細次第となる。

■2026年内に予定されているコンテンツ

主要な延期が発表されたものの、2026年のスケジュールは依然として充実している。GamingBoltのロードマップ報道によると、「Update 51」は当初の目標であった9月21日から1週間遅れて9月28日に配信され、「Nowhere Vault」チャレンジ、新しい「Rumors」システム、『ESO』で長年進められてきたハイブリッド化プロジェクトの完了、そして3チーム制バトルグラウンドの恒久的な復活をもたらす。QoL（生活の質）の向上として、HUDのカスタマイズオプションの追加、CyrodiilへのTransmute Stationの追加、実績のピン留め機能なども含まれる。

PvPイベント「Whitestrake's Mayhem」は8月5日から12日に予定されている。20個の無料Crown Crateを報酬とする新しいGolden Pursuitキャンペーン「Straight to the Crate」は8月20日から9月17日まで開催される。GamingBoltの報道によれば、海戦、深海釣り、水中パズルを導入する「High Seas of Tamriel」イベントは9月30日から10月14日に予定されている。

MMORPG.comの報道によると、「Season 2」は10月21日に開幕し、ゲーム初の公式サポートによるソロプレイ用ダンジョンとして「Moon Hunter Keep」と「March of Sacrifices」のソロバージョンが登場する。ローンチを記念して、10月12日より両ダンジョンのグループバージョンが全プレイヤーに無料開放される。

GameSpotが確認したロードマップの詳細によると、11月9日には「Greymoor」チャプターと「Markarth」DLCが全プレイヤーに無料開放され、同時にSkyrimとAntiquitiesシステムに焦点を当てた新しいGolden Pursuitイベントが11月9日から12月2日まで開催される。「Witches Festival」と「New Life Festival」は、例年通りの秋と冬のスケジュールで実施されることが確認されている。

■開発体制に関する主張と背景

ZeniMax Online Studiosは、7月6日のレイオフ直後に重要なPR活動を行った。Kotakuの報道によると、ドイツで開催された毎年恒例のファンイベント「ESO Tavern」において、アソシエイトデザインディレクターのJason Barnes氏とアソシエイトコミュニティマネジメントディレクターのJessica Folsom氏が、現在のスタジオの規模は「Wrothgar」（2015年11月リリースのOrsinium DLC）や「Summerset」（2018年のチャプター拡張）を開発した当時と同じであると参加者に語った。これらのリリースは、『ESO』のコンテンツとして最も充実していた時期の2つとして広く認識されている。

PC Gamerの分析が指摘するように、この主張は人員数の記述としては正確である。しかし、その人員数が2026年に実際に何を提供できるかという点で重要な構造的背景が欠落している。

2026年の『ESO』は、2015年や2018年の『ESO』とは物理的に異なるエンジニアリングの課題を抱えている。ゲームのコードベースは12年分古く、そして大きくなっている。ZeniMaxは現在、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4、PC/Macの4つのプラットフォームファミリーすべてにアップデートを同時配信している。コンソールの認証が別フェーズであり、PCとコンソールの配信に数ヶ月の差があったWrothgar時代とは状況が異なる。シーズン制のコンテンツモデル自体も、2015年には存在しなかった配信インフラを必要とする。さらに、7月のレイオフ直後にZeniMaxの関係者がGame Developerに語ったところによると、スタジオが独自に改修したGamebryoエンジンは「仕事の複雑さをすべて把握するまでに半年ほどのトレーニングが必要」であり、レイオフされたスタッフの代わりに新規採用や社内異動で人員を補充しても、即座に開発能力が回復するわけではない。「同じ規模」という発言を最初に報告したESO Tavernイベントの参加者は、その後『ESO』フォーラムの明確化ポストで、メディアの報道が意図しない方向に言葉を曲解していると公に指摘し、「現在のZOSチーム」が同じ規模であっても、ゲームの複雑さが増しているため同等のアウトプットが保証されるわけではないと警告した。

これらの事実はGiacomini氏の楽観的な見通しと矛盾するものではない。しかし、その楽観論はよりシンプルだった時代との人員比較から推測されるべきではなく、2027年のロードマップを通じて証明されなければならないことを意味している。

■Bethesdaとの連携強化が示唆するもの

Giacomini氏のレターでは、ZeniMax Online Studiosが今後Bethesda Game Studiosとより緊密に連携していくことが確認された。そのコラボレーションの性質は意図的に曖昧にされていたが、すでにコミュニティでは大きな憶測を呼んでいる。KotakuのBethesdaに関するアップデート報道では、Todd Howard氏も7月17日に同様の連携メッセージを発信していたと指摘されている。

『ESO』コミュニティで広まっている懸念は、「Bethesdaとより緊密に連携する」という言葉が、「ZeniMax Onlineが部分的に『The Elder Scrolls 6（TES6）』のサポートスタジオになった」という事実を耳障りよく言い換えたものではないかという点だ。Giacomini氏はレターの中でこの見方を直接否定し、『ESO』と『TES』がフランチャイズの優先事項を共有しているだけであり、『ESO』が従属的な立場になるわけではないと述べている。この連携強化が『ESO』の新しいコンテンツを生み出すのか、それとも主に『TES6』に利益をもたらすのかは、2027年のロードマップが答えを出し始めるだろう。

Massively Overpoweredの報道が指摘するように、レターで確認されているのは、『ESO』にこれまで登場したことのない新しいSkyrimコンテンツについてであり、スタジオが「Skyrimでの新しい体験」に「懸命に取り組んでいる」とだけ説明されている。Season 2ですでにSkyrimのダイナミックウェザーイベントが導入され、11月には（同地域を舞台とする）Greymoorチャプターが無料になることを考慮すると、示唆された2027年のコンテンツは根本的に異なるものになると思われる。レイオフ前の2027年初頭に計画されていた「Excursion Zone」フォーマットの可能性もあるが、具体的な内容は確認されていない。

■新体制における初の公式発表

GamingBoltの報道で確認された通り、7月6日にスタジオヘッド、スタジオオペレーションディレクター、スタジオゲームディレクター、スタジオアートディレクター、スタジオエグゼクティブプロデューサーが同時に解任された後、内部昇格したGiacomini氏とJosh Henderson氏が現在ZeniMax Online Studiosの共同ヘッドを務めている。Giacomini氏は2025年8月から『ESO』のゲームディレクターを務めており、今回のレターは、これまで担っていなかったスタジオヘッドとしてのコミュニケーションの役割へと活動範囲を広げたものとなる。

レターの内容は慎重に調整されている。7月6日のレイオフを明言せずに「組織の変更とチームメイトの離脱」を認め、遅延の理由を開発能力ではなく品質の確保とし、謝罪よりも前向きな宣言を前面に押し出している。Game Developerの報道が文書化した州のWARN（労働者調整・再訓練予告）法に基づく提出書類によれば、ZeniMax Online単独で213人の削減が確認されており、これにはスタジオの全シニアリーダーが含まれている。この規模を考慮すると、プレイヤーはその説明を不十分だと感じるかもしれない。プレイヤーコミュニティの反応は予想通り二分されており、『ESO』の存続が確実視されたことへの安堵と、大幅な遅延に対する不満に分かれている。

レター公開後の『ESO』サブレディットの反応スレッドで、あるプレイヤーは「小出しにされるとは思っていたが、これは残酷だ」と書き込んだ。このコメントは、失望しつつも驚いてはいないコミュニティの一部を要約するものとして広く共有された。

2025年4月のZeniMaxとBethesdaの発表によると、『ESO』の累計登録プレイヤー数は2,600万人に達しており、2026年の無料シーズン制コンテンツ配信への移行から2年以上にわたる勢いを維持している。『TES6』のリリースが少なくとも2年先である中、アクティブなライブサービスとしてのElder Scrollsユニバースを担う『ESO』の運営規模は、Microsoftにとって『ESO』自身のサブスクライバーベースを超えて、ゲームを健全に保つ戦略的インセンティブとなっている。Giacomini氏のレターは、新たな条件下で「健全に保つ」ことがどのようなものかを示す最初の具体的な証拠である。

■シーズン制モデルが遅延の影響を緩和する理由

2027年を悲観する前に理解しておくべき構造的な現実が一つある。ZeniMaxが2026年に導入したシーズン制の配信モデルは、コンテンツを固定された年次リリースの枠組みから切り離すよう特別に設計されていた。古いチャプターモデルの下では、1つの主要機能が遅れると、1年分のコンテンツ全体が遅れることを意味した。シーズン制モデルの下では、Crimson Veldt Trial、Class and Combat Refresh、Update 52がそれぞれ2027年にずれ込んでも、2026年のシーズンイベント、Update 51のQoL改善、Season 2のソロダンジョン、継続的な無料DLC拡張のスケジュールを混乱させることはない。

WCCFTechの『ESO』シーズンに関するラウンドテーブル報道で詳述されているように、ZeniMaxの開発者によるディスカッションではそのエンジニアリング上の根拠が説明されている。コンテンツは一度にすべて配信されるのではなく、90日間のウィンドウにわたって配信され、各要素はシーズン内で独自の準備スケジュールに従う。準備ができていないトライアルが、Update 51を道連れにすることはない。この切り離しは、チャプターモデルにはなかった真の構造的利点であり、2026年から2027年への遅延が、致命的なコンテンツの枯渇というよりもロードマップの調整に近いことを意味している。

スタジオが直接言及していない不都合な結果として、シーズン制モデルは、元の形ではもはや存在しないチームを中心に構築されていたという事実がある。切り離されたウィンドウは、各ウィンドウを埋める準備ができている専門チームが存在して初めて機能する。WARN提出書類が確認しているように、専門家の層が削られれば、ウィンドウは残ってもそこを埋めるコンテンツは薄くなる。それが、2027年のロードマップが答えを出さなければならない課題である。

■注目ポイントQ&A

●2026年から2027年に延期された『ESO』の3つの機能は何ですか？

Nick Giacomini氏の7月30日のコミュニティレターで延期が確認されたのは、Crimson Veldt Trial（Hircine's Hunting Groundsを舞台とする12人向けPvEエンドゲームアクティビティ）、Class and Combat Refresh（Season ZeroでのDragonknight改修に続く、クラスバランスとビジュアルアイデンティティの継続的なオーバーホール）、およびUpdate 52（新しいPvPゾーンとRimegales Skyrim Dynamic Encountersを含み、現在は2027年1月に予定）です。明言された理由は品質と開発期間であり、完全なキャンセルではありません。これら3つはすべてZeniMaxのロードマップに残っています。

●遅延が発生している間、2026年の『ESO』はまだプレイする価値がありますか？

はい、ただし期待値の調整は必要です。Season 1は10月21日までライブで提供され、Thieves Guildのクエストライン、Sheogorathのスタンドアロンストーリー、Sage's Vaultのパズルアクティビティ、3つのゾーンでのDynamic Encounters、そして継続中のFavors and Rumorsシステムが含まれます。Update 51は9月28日に配信され、Nowhere Vaultチャレンジ、ハイブリッド化の完了、恒久的な3チーム制バトルグラウンドが導入されます。Season 2は10月21日に始まり、初の公式ソロプレイダンジョンが登場します。GreymoorチャプターとMarkarth DLCは11月9日に無料になります。エンドゲームのトライアルコンテンツやクラスバランスを主な目的としていないプレイヤーにとっては、充実したカレンダーとなるでしょう。Crimson Veldtを待っているエンドゲームのグループや、Update 52の新しいゾーンを望んでいるPvP重視のプレイヤーが、遅延の影響を最も直接的に受ける層となります。

●ZeniMaxが「Bethesdaとより緊密に連携する」とは、『ESO』プレイヤーにとって実際に何を意味するのでしょうか？

Giacomini氏のレターでは明言されていません。この表現は、レターを報じ、Todd Howard氏とBethesdaからの7月17日の別のメッセージと照らし合わせた複数のメディアの報道で確認されました。一つの解釈は、『TES6』の開発が続く中で、共有するElder ScrollsのIPとロア（設定）の一貫性に関する調整です。もう一つの解釈は、ZeniMax Onlineが『TES6』のサポートスタジオとして再配置され、『ESO』を独立して運営する能力が低下するというもので、Giacomini氏はこの見方を明確に否定しています。2027年のコンテンツラインナップ、特に示唆された「『ESO』でこれまで見られなかった新しいSkyrim体験」が、どちらの解釈が現実により近いかを示す最も明確な指標となるでしょう。

●Update 51で予定されていたWardenクラスの改修はどうなりましたか？

Wardenの改修は当初、Season 1中の『ESO』のClass Identity Refreshイニシアチブの一部としてスケジュールされており、Update 51での配信が有力視されていました。7月6日のレイオフと、Giacomini氏の7月30日のレターで確認された改訂版ロードマップを受けて、Wardenの改修は、残りのすべてのクラス改修とともに、2027年のClass and Combat Refreshの目標に統合されました。コミュニティマネージャーのKevin Gbolie氏は、その間のギャップを埋めるための暫定的な小規模クラス調整が議論されていると述べましたが、何も確定していません。Warden、Sorcerer、Templar、Nightblade、Necromancer、Arcanistの改修を待っているプレイヤーは、2027年のタイムラインに関するさらなる詳細を待つ必要があります。

元記事: ESO’s New Co-Head Delays Three Major Features to 2027 After Studio Gutted by Xbox