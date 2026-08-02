iPhone 18 Pro Maxは値上げ濃厚か　メモリー高騰、2nmチップ、可変絞りから買い替え判断まで徹底分析

9月投入見通しのiPhone 18 Pro Maxを待っていた購入検討者にとって、価格見通しは厳しさを増している。Appleは7月30日の決算説明会で、9月四半期のメモリーコストがさらに上がる見通しを示した。正式価格は未発表だが、アナリストの見方は「上がるかどうか」ではなく「どこまで上がるか」に移りつつある。

■決算説明会が価格据え置き期待を後退させた

iPhone 18 Pro Maxは9月に登場する見通しで、Pro Max系としてはここ数年で最も大きいハードウェア刷新が見込まれている。機械式の可変絞りカメラ、まったく新しいトランジスタ構造を採る2nmプロセッサ、5567mAhのバッテリー、さらに低軌道衛星を遠距離の基地局のように扱う衛星通信機能がその柱だ。

ただし、新味があったのは仕様そのものではなく価格見通しの方だった。7月30日にAppleのCEOとして最後の四半期決算説明会に臨んだTim Cook氏は、6月四半期より9月四半期の方がメモリーコストはさらに高くなる見通しだとアナリストに説明した。Appleはすでに3四半期連続でメモリーコスト上昇に直面しており、価格を巡る議論は据え置きの可否ではなく上げ幅の問題へと移っている。

7月30日の引け後に公表されたAppleの第3四半期決算は、売上高1094億ドル（約17兆2852億円、1ドル＝158円換算）で前年同期比16％増と強い内容だった。iPhone売上高は22％増の543億ドル（約8兆5794億円）、Mac売上高は29％増の104億ドル（約1兆6432億円）で、いずれも6月四半期として過去最高を更新した。

それでも市場は好感しなかった。時間外取引では株価が6％超下落し、金曜のプレマーケットでは7.7％近く下げ、およそ307.87ドルまで押し下げられた。焦点は実績ではなくガイダンスにあった。Appleは9月四半期の売上高成長率を9〜11％と見込んだが、これはウォール街コンセンサスの12％を下回った。加えてCook氏は、メモリー市場のアナリストがすでに予測していた一方、購入検討者が外れてほしいと期待していた点、すなわち第4四半期のメモリーコストが第3四半期より高くなることも認めた。

Cook氏はアナリストに対し、「やむを得ず価格を引き上げた。メモリー価格が指数関数的に上昇する、いわば100年に一度の洪水のような状況にあるからだと考えている」と述べた。この表現には精査の余地がある。2026年6月にカリフォルニア州の裁判所へ提起された連邦集団反トラスト訴訟では、世界のDRAM市場の約89％を握るSamsung、SK Hynix、Micronの3社が、意図的な供給制限を協調して行い、一般的なDRAM価格を4年間で約700％押し上げたと主張している。これらの主張が立証されれば、Cook氏のいう「100年に一度の洪水」は自然災害ではなく、人為的なものだったことになる。

iPhone購入者にとって決算説明会が確認したのは、TechInsightsの試算でiPhone 18 ProのDRAMパッケージコストが約145ドル（約2万2910円）となり、iPhone 17 Proの同等構成の約39ドル（約6162円）から272％増える見込みだという点だ。IDCのシニアディレクターであるNabila Popal氏は、Proモデルの小売価格が200ドル上がると予測しており、その場合iPhone 18 Proの開始価格は約1299ドル（約20万5242円）、Pro Maxは約1399ドル（約22万1042円）となる。iPhone 17 Pro世代の1099ドル、1199ドルからの上昇だ。

一方、TechInsightsの利益率維持モデルは、Proの開始価格を約1369ドル（約21万6302円）とし、270ドルの値上げを示している。GF SecuritiesのアナリストJeff Pu氏は、Appleのサプライチェーン交渉力によりベース価格を据え置ける可能性があると論じてきたが、Cook氏の第3四半期ガイダンスを受けると、その見方は少数派になりつつある。

■メモリー価格が下がりにくい構造要因

iPhone 18 Pro Maxの価格上昇圧力を生んでいるメモリー不足は、工場火災や物流の混乱といった一時的要因ではない。2027年まで状況が続く理由を理解するには、AIデータセンターが半導体サプライチェーンに与えた影響を見なければならない。

iPhoneやMacに入るLPDDR5Xと、NvidiaのAIアクセラレータに使われるHBMは、どちらも基盤となる技術はDRAMだが、HBMは製造工程が根本的に異なる。HBMは複数のDRAMダイを垂直に積層し、TSV（Through-Silicon Via、シリコン貫通電極）と呼ばれる微細な銅配線で接続したうえで、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）という実装技術によってAIプロセッサへ直接載せる。これによりメモリーバス幅は1024ビットとなり、スマートフォン向けLPDDR5Xの32〜64ビットに対して大幅に広く、現代の言語モデルを動かすための帯域を確保できる。

製造面での帰結はゼロサムだ。HBMを1GB作るには、民生向けLPDDR5Xを1GB作る場合の約3倍のシリコンウエハー生産能力を消費する。Samsung、SK Hynix、MicronがNvidia向けHBMに振り向けたウエハーは、そのままiPhone向けメモリーを作らないウエハーになる。IDCによれば、2026年に生産されたメモリーチップ全体のうち、データセンターが消費した比率は約70％に達した。2022年時点では20〜30％だった。

しかもHBMは、民生向けDRAMよりウエハー当たりの売上高が3〜10倍高い。通常であれば民生DRAM価格の上昇が供給増を呼び込むが、HBM側にはそれを上回る強い価格シグナルがある。Samsung、SK Hynix、Micronには、民生DRAM価格にかかわらずHBM生産を維持する経済的誘因が恒常的に存在する。

SK Hynixは2026年7月の見通しで、2027年が半導体業界史上最悪の供給逼迫の年になると示した。IntelのCEOであるLip-Bu Tan氏も、2026年2月のサミットでアナリストに対し「2028年までは緩和しない」と述べている。Bloomberg Intelligenceは2028年までに状況が和らぐ可能性を見込むが、それでもこれは、緩和時期が繰り返し先送りされてきた予測の中では楽観寄りの見方に属する。

■A20 Proはなぜ高く、それでも価値があるのか

A20 Proは、TSMCのN2製造プロセスを使うApple初のプロセッサになる見通しだ。前世代より大幅に高コストになる理由は、内部トランジスタの作り方そのものが変わる点にある。

A14 BionicからA19 Proまで、iPhone向けチップはすべてFinFETトランジスタを用いてきた。これは電流の流れを制御するゲート電極が、垂直に立つシリコンフィンの3面を包み込む構造だ。だが3nm世代では、この構造は物理的限界に近づく。フィンが細くなりすぎることで、本来オフであるべきときにも電流が漏れる「ドレイン誘起障壁低下」という現象が起こりやすくなり、消費電力と性能の両面で不利になる。

N2では、TSMCはFinFETをGAA（Gate-All-Around）ナノシートトランジスタへ置き換える。1本のフィンの代わりに、数原子層レベルの厚みしかない水平シリコンリボンを3〜4層縦に積み、ゲート金属がそれぞれを4面から完全に包み込む。これによりチャネルの電気的制御が大幅に強まり、3nmで問題になっていたリークを抑えられる。さらにFinFETと違い、電流容量をフィン本数の段階的な増減ではなくナノシート幅で調整できるため、Appleは回路ごとに電力効率優先かピーク性能優先かをより柔軟に最適化できる。

TSMCの公表値では、N2は同一電力条件で3nmのN3EよりCPU性能が10〜15％高く、同一速度条件では25〜30％高効率で、トランジスタ密度も15％超向上する。iPhone 18 Pro Maxの利用者にとっては、アプリ動作の高速化、同じ充電での駆動時間延長、より大きなオンデバイスAIモデルを快適さを損なわず動かす余地として表れる。

ただし代償は大きい。TSMCの2nmウエハー価格は1枚あたり約3万ドル（約474万円）とされ、A19 Proを支えた3nmウエハーに比べ約66％高い。AppleはiPhone 18シリーズとM5級Mac向けにTSMCの初期N2生産能力の50％超を確保したとされるが、それでも良品チップ当たりコストはA19 Proよりかなり高い。

■可変絞りカメラが変えること、変えないこと

iPhone 18 Pro Maxのメイン48MP Fusionカメラには、機械式の可変絞りが搭載される見込みだ。iPhoneでは初めてで、これまで価格帯にかかわらずどのiPhone世代にもなかった機能になる。

iPhone 14 ProからiPhone 17 Pro Maxまで、メインカメラはf/1.78の固定絞りを採ってきた。光量に応じて開口を変えられないため、すべての画像をこの固定絞りで撮影することになる。明るいシーンでは白飛びを避けるために計算処理へ頼り、ポートレートの浅い被写界深度も光学的ではなくソフトウェアで再現してきた。

可変絞りは人の瞳孔のように働く。重なり合う金属羽根が円形に近い開口を作り、処理以前の段階でセンサーへ届く光量を物理的に増減させる。Samsungは2018年のGalaxy S9でこの発想を導入したが、f/1.5とf/2.4の2段階切り替えにとどまった。レビューでは、意味のある効果を得るには切り替えが粗すぎると評価され、Samsungは翌年のGalaxy S10でこの機構を取りやめた。これに対しXiaomi 14 Ultra（2024年）はf/1.63からf/4.0まで連続的に変えられる方式へ洗練し、絞った際の自然な光芒表現や、動画での本格的な被写界深度制御を可能にした。Apple版は2段階ではなく連続制御式になる見込みで、Sunny OpticalやBE Semiconductorを含むサプライヤーでは、マルチブレードの絞り機構が2026年4月以降、量産段階に入っていることが確認されている。

もっとも、被写界深度の変化は焦点距離が長いほど目立ちやすい。写真家が広角レンズを主に集光用に使い、被写体分離には望遠を使うのはそのためだ。メインの広角カメラでは、可変絞りの実用的な利点はまず光学的な露出制御にある。強い日差しの下でも、NDフィルターや計算処理に頼らず絞り込める。動画では価値がより明確で、絞りを閉じることで1フレーム当たりの露光時間を長めに取りやすくなり、固定絞りカメラでは光学的に得にくい自然なモーションブラーを生み出せる。BloombergのMark Gurman氏は、iPhone 18 Proのカメラシステムを、Appleが近年投入した中で最大のカメラハードウェア刷新だと評している。

Appleのカメラモジュールは、現行ハードウェアより1台当たりコストが約50％高くなる見通しだ。このコスト増は、Counterpoint Researchが1TB版iPhone 18 Pro Maxでほぼ300ドルと見積もる部材コスト上昇に直接つながる。

■バッテリー強化は3つの要因が重なる

iPhone 18 Pro Maxは、AppleがiPhoneに載せる中で最大のバッテリーを搭載する見通しだ。2026年7月上旬に表面化した3C認証データベースの申請情報では、米国eSIMモデルの容量は約5567mAhとされる。iPhone 17 Pro Maxの5088mAhから約479mAh、率にして約9.4％の増加だ。本体はこの大型セルを収めるため、iPhone 17 Pro Maxの233g（8.2オンス）に対し約240g（8.5オンス）と、やや厚く重くなる見込みである。

ただし、伸びしろはセル容量だけではない。A20 Proは同一負荷で25〜30％高効率になる見込みで、バッテリー容量とは独立に駆動時間を延ばす。しかもiPhone 17 Pro Maxは、試験対象35機種の中で最大容量セルを持たないにもかかわらず、独立系のバッテリー持続時間テストで首位に立っている。

3つ目の要因は自社設計のC2モデムだ。モデムはスマートフォンで最も電力を消費する部品の1つである。Appleが共同設計したC2は、A20 Proと別チップのバスインターフェース越しに通信するのではなく、A20 Proとシリコン基板を共有することで、チップ間通信のオーバーヘッドを減らす。Qualcommベースの分離設計では構造的に得にくい利点だ。

479mAh大きいセル、30％高効率なプロセッサ、そしてより緊密に統合されたモデム。この3つの設計判断が重なり合うことで、バッテリー改善が生まれる。

■衛星5GとC2モデムの新しい接続性

C2モデムの役割は、Qualcomm製モデムを置き換えて省電力化するだけではない。Appleの第2世代自社ベースバンドは、NR-NTN（New Radio Non-Terrestrial Networks）をサポートするとみられている。これは衛星通信を5Gプロトコルスタックへ直接統合する3GPP標準で、低軌道衛星を緊急時専用の最後の手段ではなく、遠距離の基地局として扱う。この情報は最初にリーカーのFixed Focus Digitalが伝え、2026年2月にはMacRumorsも確認した。

iPhone 14世代以降の衛星経由の緊急SOSとの実用上の違いは大きい。NR-NTNでは、携帯圏外の地域でも衛星経由で継続的なデータ接続が可能になり、ユーザーが空へ端末を向けたり、別個の緊急セッションを起動したりする必要がない。Fixed Focus Digitalの報告に加え、BloombergのMark Gurman氏、ForbesのDavid Phelan氏も、それが自動フェイルオーバーのように働き、衛星接続が独立した緊急ツールではなく、携帯通信スタックのもう1つのレイヤーのように感じられる機能になると伝えている。

ただし重要な留保がある。C2モデムはまず国際版のiPhone 18 Proモデルで導入される見込みだ。米国モデルは、AppleのC2が米キャリア向けmmWave 5G対応をなお開発中であるため、互換性維持のためにQualcommモデムを継続搭載する可能性がある。この分岐が実際に起きれば、米国の購入者すべてがC2のNR-NTN衛星機能を使えるわけではない。

■ディスプレイとデザインの変更点

iPhone 18 Pro Maxは、6.9インチのLTPO OLEDとProMotion 120Hzを維持する見込みだ。より注目すべき変化はガラスの下で起きる。Face IDのフラッドイルミネーターがOLEDパネル下へ移ることで、Dynamic Islandの切り欠きは約35％小さくなり、約20.76mm（0.82インチ）から約13.5mm（0.53インチ）へ縮小するとみられている。

フロントカメラがディスプレイ下へ移るのは少なくとも2027年以降で、今回移るのは赤外線センサー群だ。肉眼では見えない部品だが、現状ではDynamic Islandの面積を占めている。Mark Gurman氏も小型化を独自に確認しており、2026年のiPhone 18 Proリーク群の中では、比較的裏付けの強い項目の1つになっている。

本体カラーはDark Cherryを含むとみられている。2025年に商業的成功を収めたCosmic Orangeに続くシグネチャーカラーという位置づけで、Light Blue、Dark Gray、Silverが並ぶ一方、Cosmic OrangeとDeep Blueは廃止見込みだ。落ち着いたダーク系の復活は注目点で、iPhone 17 Proではブラック系が欠けていたことから、控えめな仕上げを好む購入者から継続的に不満が出ていた。

もう1つ、買い替え判断前に知っておきたいのがCamera Controlボタンの扱いだ。iPhone 16で導入されたこのボタンは、iPhone 18 Proでも廃止されない見込みである。複数の情報源によれば、タッチ感度とハプティクスは削られ、圧力感知のみへ簡素化されるが、カメラアプリの起動やVisual Intelligenceのトリガーという中核機能は残る。オンラインで出回っている「利用率低迷で廃止」という草案は不正確だ。

■メモリー、ストレージ、Apple Intelligence

iPhone 18 Pro Maxで最も戦略的に重要な要素は、カメラやチップ単体ではなく12GBのLPDDR5X RAMにある。これはAppleのオンデバイスAIモデル「AFM Core Advanced」の動作条件を満たす数値で、WWDC 2026で主要機能として打ち出されたiOS 27の2機能、カスタマイズ可能なSiriの音声表現と、システム全体の音声入力精度向上を支える。

大規模言語モデルをサーバーへ送らず端末内で動かすには、相当量のパラメータを高速な統合メモリー上へ保持する必要がある。Appleの最上位オンデバイスモデルは、12GBを下限としている。これを下回る端末でも、より機能の限られたApple Intelligenceは動くが、この2つのiOS 27機能にはアクセスできない。

iPhone 18 ProとPro Maxは12GB RAMを維持し、AFM Core Advancedへ完全対応する見込みだ。これに対し、2027年春へ延期されたベースモデルのiPhone 18は9GB RAMとされ、条件を満たさない。8GBで登場した標準iPhone 17も同様である。799ドル（約12万6242円）で1年足らず前にiPhone 17を買ったユーザーでも、すでにAppleの最上位AI機能の壁の外側にいることになる。

ストレージは256GBから1TBまでが見込まれ、2TB構成が加わる可能性もある。

■この秋に廉価iPhoneは来ない

Appleが標準iPhone 18、iPhone 18e、第2世代iPhone Airを2027年春へ後ろ倒ししたことで、2026年の年末商戦から799ドルのエントリー価格帯が丸ごと消える。9月1日にCook氏から正式にCEO職を引き継ぐJohn Ternus氏は、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、そして「iPhone Ultra」の名称が見込まれる初の折りたたみiPhoneという、低価格帯の同伴モデルを欠いた秋の製品群を率いることになる。折りたたみモデルの開始価格は2000ドル超と見込まれている。

一部の購入者にとって計算を変えるのが、7月28日に米国で始まったKlarna支援のApple Upgradeリースプログラムだ。24カ月のiPhoneリースでは、200ドルの値上げはiPhone 17 Pro Max相当のリースより月額およそ8ドル高いだけで、多くの購入者が強い痛みを感じる水準を下回る。iPhone 18発表の数週間前にこのプログラムを出したAppleのタイミングは、店頭価格が明らかになる前に「手の届く月額払い」という構図を整える動きでもある。

ただし、上げ幅がIDCの200ドルではなくTechInsightsの270ドル推計へ近づけば話は変わる。24カ月リースなら月額差はなお11ドル程度にとどまるが、Pro Maxの開始価格は1469ドル（約23万2102円）に達する可能性がある。わずか1世代前に1099ドルで始まっていた製品カテゴリーとしては、新たな上限になる。

■誰がiPhone 18 Pro Maxを買うべきか

価格上昇の方向性が決算説明会でほぼ確認されたことで、買い替え判断の枠組みもより具体的になった。

iPhone 14 Pro Max以前のユーザーにとって、買い替えの根拠は強い。3世代分のチップ進化が積み重なり、明確に異なる端末になる可能性が高い。A20 ProのGAAトランジスタ構造は、AppleがA17 Proで5nmから3nmへ移行して以来の大きなトランジスタ設計転換であり、可変絞り、衛星5Gモデム、12GBのAI向けRAM下限はいずれも2025年以前のProハードウェアにはない本質的な進歩だ。

iPhone 15 Pro Maxは中間的なケースになる。可変絞りによるカメラ改善と、3要因が重なるバッテリー向上は実際に意味がある。主な買い替えの動機はチップとモデムで、AI機能の対応条件も判断を後押しする。オンデバイスAIを重視しないなら、15 Pro Maxはなお強いカメラフォンである。

iPhone 16 Pro Maxまたは17 Pro Maxのユーザーにとって、真に構造的に新しい能力はほぼ可変絞りだけだ。GAAチップの利点は、多くの利用者にとって生の性能より電力効率に表れやすい。Dynamic Islandの小型化や新色は外観上の変化に近い。動画での光学的露出制御を明確に必要としない限り、とりわけ17 Pro Maxからの買い替え根拠は薄い。

標準iPhone 17のユーザーにとって最も切実なのは、AI向けRAMの壁である。8GB RAMのiPhone 17は、すでにiOS 27のApple Intelligence機能2つから除外されている。2027年春のベースiPhone 18も9GBにとどまる見込みで、12GBの下限には届かない。Apple Intelligenceをフルに使いたいなら、選択肢はPro系だけになる。

価格が下がるまで待ちたい購入者にとって、決算説明会はその道も狭めた。Cook氏は第4四半期のメモリーコスト上昇を明言しており、SK Hynixは2027年を半導体業界史上最悪の供給逼迫の年と予測している。値上げを生んでいる条件は、iPhone 18発売前には解消しない見通しだ。2027年春のベースiPhone 18まで待てば出費は抑えられるが、RAMは9GBで、可変絞りカメラ、A20 Pro、衛星5Gモデムは搭載されない。

■注目ポイントQ&A

●iPhone 18 Pro Maxはいくらになりそうですか？

Appleは価格を正式発表していません。Tim Cook氏は7月30日の決算説明会で、Appleが3四半期連続でメモリーコスト上昇に直面し、第4四半期はさらに高くなる見通しだと認めました。IDCはProモデルで200ドルの値上げを予測しており、その場合iPhone 18 Pro Maxの開始価格は約1399ドル（約22万1042円）です。TechInsightsは、同一メモリー構成でDRAMコストが39ドルから145ドルへ上がることを前提に、Proの開始価格を約1369ドルと見る利益率維持モデルを示しています。これはiPhone 17 Proの1099ドルから270ドルの値上げです。GF SecuritiesのJeff Pu氏は、Appleのサプライチェーン交渉力によってベース価格を据え置ける可能性を挙げていますが、Cook氏の説明後は少数意見になりつつあります。

●A20 ProとA19 Proの実用上の違いは何ですか？

A20 Proは、GAAナノシートトランジスタを採るApple初のiPhone向けチップになる見込みです。A19 ProまでのFinFETでは、ゲートがシリコンフィンの3面を囲んでいましたが、GAAでは水平に積んだシリコンリボンを4面から囲みます。これにより電流制御が強まり、2nm世代でのリークを大きく減らせます。TSMCの公表値では、N2は同一電力でN3Eより10〜15％高速、同一速度では25〜30％高効率です。利用者にとっては、バッテリー持続時間の延長や、オンデバイスAIのような高負荷処理での性能向上として表れます。

●iPhone 18 Pro MaxはiOS 27のApple Intelligence機能をフルに使えますか？

はい。iPhone 18 ProとPro Maxは12GBのLPDDR5X RAMを搭載するとみられており、AppleのAFM Core AdvancedオンデバイスAIモデルの最低要件を満たします。これにより、Siriの音声表現カスタマイズと高精度な音声入力というiOS 27の2機能を利用できます。8GBや9GB RAMの端末は標準版Apple Intelligenceは動いても、この2機能には対応しません。2027年春にベースiPhone 18とともに登場するとみられるiPhone Air 2も、12GB RAMを搭載すると報じられており、この要件を満たす見込みです。

●2027年春のベースiPhone 18を待つより、iPhone 18 Pro Maxを選ぶ価値はありますか？

判断材料は3つあります。まず、2027年春まで待てないなら、Pro Maxは秋に登場する新型Appleフラッグシップの主要な選択肢です。次に、Siri音声カスタマイズや高度な音声入力を含むiOS 27のApple Intelligenceをフル活用したいなら、12GB RAMが必要で、9GB見込みのベースiPhone 18は条件を満たしません。さらに、可変絞り撮影が必要なら、2026年または2027年のラインアップではPro系だけが選択肢になります。待つことができ、AI機能や機械式カメラを重視しないなら、2027年春のベースiPhone 18の方が大幅に安い見込みです。ただし、Cook氏が示したメモリーコストの動向を踏まえると、時間の経過だけで価格が下がるとは限りません。12GB RAMとApple Intelligenceへの完全対応を最低条件としながら、最新のカメラ機構までは必要としない購入者にとっては、iPhone 18発売後に値下がりしたiPhone 17 Pro Maxが最も割安な選択肢になる可能性があります。

元記事: iPhone 18 Pro Max Price Confirmed Rising: Cook’s Final Earnings Call Ends Flat-Pricing Hope