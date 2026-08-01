【決算分析】米ロブロックス株が21%急落、アナリストはプラットフォームの「ライフサイクル衰退」を警告

オンラインゲームプラットフォーム運営の米ロブロックス（Roblox）の7月31日、第2四半期決算の発表を受けて21%以上急落し、約21ヶ月ぶりの安値を記録した。予約売上（Bookings）の成長鈍化と通期ガイダンスの撤回を受け、ウォール街の複数のアナリストが投資判断を「売り」に引き下げている。アルゴリズム変更に伴う収益化の課題に加え、8月に控える訴訟やEUの規制強化など、投資家は複数の懸念材料に直面している。

■Q3の予約売上はマイナス成長見通し、通期ガイダンスは撤回

7月31日（金）の午前中の取引で、Roblox（NYSE: RBLX）の株価は21%以上下落し、約21ヶ月ぶりの安値をつけた。過去12ヶ月の下落率は60%を超えている。直接の引き金となったのは、木曜日の取引終了後に発表された第2四半期決算だ。1株当たり利益は予想を上回ったものの、最も重要視される予約売上（Bookings）は前年同期比8%増にとどまり、2025年第3四半期に記録した70%増から劇的に減速した。

失望を誘う決算結果を、アナリストによる集中的な格下げウェーブへと変えたのは、その後に発表されたガイダンス、そして「発表されなかった」ガイダンスだった。経営陣は2026年第3四半期の予約売上について、前年同期比14%〜18%の減少を示唆する見通しを示した。Robloxが上場して以来、予約売上の縮小を見込むのはこれが初めてとなる。

さらに重要なのは、第3四半期以降の見通しについて経営陣が言及を避けたことだ。決算説明会でアナリストから2026年全体が成長の年になるか問われた際、Naveen Chopra最高財務責任者（CFO）は、すでに共有した以上のガイダンスは提供できないと明確に答えた。同社は「変動性の高まりとプラットフォームの継続的なアップデート」を理由に、2026年通期のガイダンスを全面的に撤回した。通期の予約売上予測がない状態では、アナリストは割引キャッシュフローの見積もりを固定できず、これが集中的な格下げの要因となった。

■BenchmarkとBTIGが同日朝に「売り」推奨

BenchmarkのMike Hickey氏は、Robloxの投資判断を「中立（Hold）」から「売り（Sell）」に引き下げ、目標株価を33ドル（約5,200円、1ドル=159円換算）に設定した。これは木曜日の終値約48.67ドル（約7,700円）から約32%の下落を見込む水準だ。同氏は顧客向けのレポートで、この動きを一時的なものではなく構造的なものと位置づけ、プラットフォームが「ライフサイクル衰退」に入る可能性を指摘した。第1四半期の新規ユーザー獲得の弱さが第2四半期の収益化にも波及しており、「ソーシャルグラフ、オーガニックな成長、そして親が資金を出す消費を支える13歳未満のユーザー層にますます影響を与えている」と警告している。

BTIGの著名アナリストであるClark Lampen氏も、「中立」から「売り」に格下げし、目標株価を30ドル（約4,800円）とした。これは木曜日の終値から約38%の下落を意味する。Lampen氏は、プラットフォーム上のアルゴリズム変更が「二次的な収益化への影響」を生み出しており、おすすめフィードのさらなる調整がユーザーエンゲージメントを圧迫し、ユーザーあたりの消費額の回復を遅らせる可能性があると指摘した。BTIGはRobloxの2027年度のEBITDA予測を約36%下方修正している。

同日中には、さらに5つの企業が投資判断や目標株価を引き下げた。BMO Capital Marketsは「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に格下げし、目標株価を100ドルから45ドルに引き下げた。BMOは、高収益のバイラルゲームから低収益の定番コンテンツへのユーザーエンゲージメントの移行が、年末までにとどまらず今後数四半期にわたって業績を圧迫すると予測している。Deutsche BankのBenjamin Black氏は「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を56ドルから38ドルに引き下げ、「目先の見通しが著しく低下した」ことを理由に挙げた。

Wolfe Researchは「アウトパフォーム」から「中立」に格下げした。WedbushのAlicia Reese氏は「アウトパフォーム」から「中立」に格下げし、目標株価を65ドルから40ドルに引き下げた。Piper Sandlerは新たな目標株価を47ドルに設定し、DA Davidsonは40ドルとした。すでに「弱気（Negative）」評価としていたBarclaysは、その評価を維持した。

金曜日の時点で、Robloxはウォール街のアナリスト24名の間でコンセンサスとして「緩やかな買い（Moderate Buy）」の評価（買い10、中立12、売り2）を受けており、平均目標株価は54.70ドルと、現在の水準から約45%の上値余地を示唆している。しかし、これらの目標株価は急速に下方修正されており、決算後のアップデートがすべて反映されれば、コンセンサスの数値は大きく変動するだろう。

すべてのアナリストが降伏したわけではない。Oppenheimerは予想を引き下げつつも「アウトパフォーム」評価を維持し、リテンション（定着率）は安定しているように見え、コンテンツも多様化していると指摘した。ただし、「収益化がいつリテンションに追いつくかは依然として不確実である」と、中心的な懸念事項も認めている。

■予約売上急落の真因：アルゴリズム変更の影響

決算発表の背後には、David Baszucki最高経営責任者（CEO）が決算説明会で隠そうとしなかった、特定のアーキテクチャ上の決定がある。Baszucki CEOは、発見アルゴリズムを長期的なリテンションを重視するよう再構築するという意図的な選択を行ったとアナリストに語り、この変更はRobloxコミュニティにもオープンに伝えられていると説明した。

具体的には、どのゲームをどのユーザーに表示するかを決定するアルゴリズムの最適化目標が変更された。以前のシステムでは短期的な収益化シグナルが重視され、ゲーム内通貨「Robux」の購入を素早く促すゲームの露出が増えていた。しかし新しい設定では、長期的な再訪行動が重視される。1セッションあたりの消費額が少なくても、ユーザーを何度も呼び戻すゲームが優先されるようになった。その結果、2025年に短期間で不釣り合いなほどの予約売上を生み出したものの、再訪率が低かった高収益のバイラルヒット作は、アルゴリズム上の可視性を失った。

Chopra CFOは、予約売上の未達について、高収益のバイラルゲームから低収益の定番コンテンツへのユーザーエンゲージメントの移行が予想以上に大きかったこと、そして長期的なリテンションを最適化するアルゴリズム変更が同時に重なったことが原因だと説明した。さらに、Robloxは第2四半期中にクロスエクスペリエンスのゲームパスを無効化し、高収益の開発者が依存していた収益化経路を一つ削除している。

この影響は、米国およびカナダの13歳未満の層に集中した。まさに、親が資金を提供するRobuxの消費がプラットフォームのソーシャルグラフとオーガニックな成長ループを牽引しているセグメントである。Hickey氏が警告する「ライフサイクル衰退」は、この力学を指している。13歳未満のユーザー層の収益化が構造的に弱まれば、新規ユーザー獲得を促進するソーシャルリファラル（紹介）のメカニズムも共に弱まる可能性がある。

■経営陣の長期戦略が直面する構造的な壁

Robloxの経営陣は、この決定を測定可能な見返りを伴う意図的なトレードオフとして擁護した。Chopra CFOは、これまでのデータ曲線に基づき、リテンションの向上が最終的には短期的な予約売上の打撃を上回ると予想していると述べた。Baszucki CEOは、2Dゲームや「Roblox Reality」を通じた実写のようなマルチプレイヤーゲームなどの新しいコンテンツジャンル、会話型プロンプトでゲーム環境を生成できるAI作成ツール「Build」、そして若い層よりも1セッションあたりの消費額が多い18歳以上のユーザーに向けた人口動態的な推進など、複数年にわたるプラットフォームの拡張を強調した。

しかし、経営陣の説明が直接触れていないのは、これら2つのユーザー層の間のギャップである。Robloxは現在、最も収益性の高い最年少ユーザーを高収益の体験から遠ざけている一方で、ターゲットとしている18歳以上の層は、それを補うほどの規模にはまだ達していない。第2四半期のデータはこのギャップを浮き彫りにしている。デイリーアクティブユーザー数は1億2300万人と前年同期比で10%増加したものの、予約売上の成長はわずか8%にとどまった。つまり、プラットフォームはユーザーあたりの消費額が増えるよりも速いペースでユーザーを追加していることになる。第3四半期のフリーキャッシュフローの見通しも急激に悪化しており、2025年第3四半期の4億4300万ドルに対し、2026年第3四半期はマイナス6000万ドルからプラス5000万ドルと予測されている。

これは、必要な移行に伴う短期的な痛みに苦しむ企業ではない。収益化のアーキテクチャとユーザー層が現在ミスマッチを起こしており、そのミスマッチがいつ、あるいは本当に解消されるのかを経営陣がまだ明言できない企業である。

■8月7日を前に投資家が考慮すべきリスク

今回の株価急落は、法的および規制上の圧力が複合的に高まっている時期に起きており、投資家はポジションを決定する際にこれらを考慮する必要がある。

2024年10月31日から2026年4月30日までの間にRoblox株を購入した投資家を対象とする証券クラスアクション（集団訴訟）は、2026年8月7日が代表原告の登録期限となっている。Hagens Berman、Gross Law Firm、Rosen Law Firm、Bernstein Liebhardなどの複数の法律事務所が、多額の損失を被った投資家を積極的に募集している。Hagens Bermanによると、この訴訟は、Robloxがオーガニックな成長について投資家に誤解を与え、2025年11月に開始された年齢確認の導入が収益化に与える影響を隠蔽したという疑惑を中心としている。

別の動きとして、Bloombergの報道によれば、欧州委員会は2026年8月にも、EUデジタルサービス法（DSA）に基づきRobloxを「超大型オンラインプラットフォーム（VLOP）」に指定すると予想されている。2026年2月13日までの期間におけるEUの月間アクティブユーザー数は約4800万人であり、指定の基準となる4500万人を超えている。VLOPに指定されると、システミックリスクの義務的評価、年次独立監査、透明性義務の拡大が課され、違反した場合は世界年間売上高の最大6%の罰金が科される可能性がある。これは、フリーキャッシュフローの見通しがすでに急激に悪化している時期に、新たなコンプライアンスコストの層が加わることを意味する。

プラットフォームレベルの数値を見ると、Robloxは安全性において確かな進展を見せている。同社の報告によれば、世界の年齢確認導入率は57%に達し、米国と英国では約70%、オーストラリアでは80%近くに上る。また、年齢に基づくメッセージング制限も拡大されている。これらの変更は規制上の立場を改善する可能性がある一方で、証券クラスアクションが第1四半期および第2四半期の収益化減速の一因になったと具体的に主張している「運用上の摩擦」を追加することになる。

■強気派の根拠と今後の展望

2026年6月30日現在、Robloxは61億ドル（約9,700億円）の現金、現金同等物、および投資を保有している。同社は財務的な崩壊の危機にあるわけではない。予約売上とは異なる「売上高」は第2四半期に前年同期比36%増となり、営業キャッシュフローは60%増の3億1800万ドルに達した。売上高の成長（好調）と予約売上の成長（不調）の乖離は、Robloxの繰延収益認識の会計構造を反映したものであり、根本的なビジネスの崩壊を示すものではない。

Benchmarkの弱気な見方と、Oppenheimerの強気な見方のどちらが正しいかを決定するのは、タイミングの問題である。Robloxの離脱しつつある収益化基盤と、新たに到来する収益化基盤の間の「谷間」がどれくらい続くのか。経営陣は、数週間のアルゴリズム実験データが予想される交差点を示すことに賭けている。一方、ウォール街の新たな「売り」評価は、数週間のデータではその自信を裏付けるには不十分であり、データがより妥当に示しているのは、Robloxが最も社会的な波及効果を生むユーザー層の収益化パイプラインを構造的に損傷させたということだ、と賭けている。

Robloxの株価は木曜日に約48.67ドルで取引を終え、7月31日（金）の午前中には38ドル付近で取引されていた。Benchmarkの弱気シナリオは33ドル、BTIGは30ドルに設定されている。どちらも、金曜日の落ち込んだ水準からさらに下落することを示唆している。Baszucki CEOの「収益化よりもリテンション」という賭けが最終的に正しいと証明されるかどうかは、数四半期をかけて答えが出る問題である。現在Roblox株を保有している投資家にとってより差し迫った決定は、そのデータを信頼するかどうか、そして8月7日の期限が彼らにとって重要かどうかである。

※本記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資決定を下す前に、読者ご自身でデューデリジェンスを行ってください。

■注目ポイントQ&A

●2026年7月31日にRobloxの株価が21%以上下落したのはなぜですか？

2つの直接的な原因が重なりました。Robloxの2026年第2四半期決算で、予約売上（Bookings）が前年同期比8%増にとどまり（2025年第3四半期は70%増）、さらに会社側が2026年通期の予約売上ガイダンスを全面的に撤回したためです。この組み合わせにより、BenchmarkとBTIGのアナリストが同時に「売り」評価を下し、他の複数の金融機関も同日の取引時間中に格下げや目標株価の引き下げを行いました。

●Benchmarkの「ライフサイクル衰退」の警告とは何ですか？なぜ重要なのですか？

BenchmarkのアナリストであるMike Hickey氏は、Robloxの収益化の問題が孤立したものではなく広がっているパターンを説明するためにこの言葉を使いました。第1四半期の新規ユーザー獲得の鈍化が第2四半期の収益化に波及し、プラットフォームの成長を支える13歳未満のユーザー層に影響を与えていると指摘しています。これは一般的な周期的な減速とは異なり、若いユーザーが友人を紹介して消費を促すというRobloxの成長メカニズム自体が弱まっている可能性を示唆しています。

●Robloxのアルゴリズム変更とは何ですか？なぜ予約売上に悪影響を与えたのですか？

Robloxは、短期的な収益化よりも長期的なユーザーの定着（リテンション）を最適化するようにコンテンツ発見アルゴリズムを変更しました。これにより、1セッションあたりの消費額が少なくてもユーザーを何度も呼び戻すゲームが優先して表示されるようになり、短期間で多額の消費を促すものの再訪率が低いバイラルヒット作は表示されにくくなりました。その結果、米国とカナダの最も消費意欲の高い若年層ユーザーの間で、低収益の定番コンテンツへの移行が予想以上に進みました。

●2026年8月7日の期限前に、Robloxの投資家は何を知っておくべきですか？

2024年10月31日から2026年4月30日までにRoblox株を購入した投資家を対象とする証券クラスアクション（集団訴訟）の代表原告の登録期限が2026年8月7日に迫っています。この訴訟は、Robloxがオーガニックな成長見通しについて誤解を与え、年齢確認導入による収益化への影響を隠蔽したと主張しています。また、EUは2026年8月にデジタルサービス法に基づきRobloxを「超大型オンラインプラットフォーム（VLOP）」に指定すると予想されており、コンプライアンスコストの増加が見込まれます。

元記事: Roblox Stock Hits Near Two-Year Low as Benchmark Warns of Platform Lifecycle Decline