PartiorとOpenAssets、トークン化預金を用いたアトミック決済の概念実証を完了

PartiorとOpenAssetsは、デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化預金の3つの環境にまたがるアトミック決済（同時決済）の概念実証（POC）を完了したと発表した。決済資産としてステーブルコインではなくトークン化された商業銀行預金を採用したことで、機関投資家が直面するカウンターパーティリスクや規制上の課題をクリアできる可能性を示している。技術的な実現可能性は証明されたものの、本番環境への導入に向けた法的なファイナリティの確立や規制当局の承認プロセスが残されており、具体的な実用化のタイムラインは未定となっている。

■アトミック決済の概念実証（POC）完了

期日通りに取引を完了させるために、相手方が確実に引き渡すことを技術的に信用する必要は本来ないはずだ。それこそがDvP（Delivery-versus-Payment：証券引渡対価支払）決済が保証すべきことである。しかし現実には、金融システムは何十年もの間これを完全に実現できず、現在も数千億ドル（約数十兆円、1ドル=159円換算）もの資金が、より優れたインフラがあれば完全に排除できるはずのリスクを裏打ちするための事前担保として遊休状態にある。こうしたなか、PartiorとOpenAssetsは水曜日（米国時間）、デジタル資産、規制準拠のステーブルコイン、そして従来の商業銀行マネーという3つの主要な資産環境すべてにまたがるアトミック決済（同時決済）が実現可能であることを示す概念実証（POC）を完了したと発表した。このネットワークは、すでにJPMorgan、DBS Bank、Standard Chartered、Deutsche Bankが本番環境で使用しているものである。

この4つの機能を示すデモンストレーションでは、主要な決済資産としてステーブルコインではなく、トークン化された商業銀行預金（トークン化預金）が使用された。この設計上の選択は、今回のPOCにおいて最も重要な技術的決定であり、なぜその選択がなされたのかを理解することで、ステーブルコインによる決済パイロットテストとは異なる形で、この発表が機関投資家向け金融にとっていかに重要であるかが明らかになる。

■なぜ単なる改善ではなく、アトミック決済が課題なのか

標準的な証券決済は、何十年もの間「T+2（約定日から2営業日後）」のスケジュールで運用されてきた。取引を実行すると、資産と現金の移動は2営業日後に決済される。この期間中、両当事者はカウンターパーティリスク（約定から決済の間に相手方が債務不履行に陥る可能性）を抱えることになる。このリスクに対する金融システムの対応は洗練されたものではなく、より優れたインフラがあれば完全に排除できるはずのギャップを埋めるために、金融機関は数千億ドルもの事前証拠金担保を遊休状態のまま保持しなければならない。

このギャップを管理しきれなかった場合の結果は、決して理論上の話ではない。2008年のリーマン・ブラザーズの破綻は、何千もの未決済取引で同時に決済不履行を引き起こした。2020年3月の米国債市場におけるストレスイベントは、極端なボラティリティの条件下で決済インフラのさらなる脆弱性を露呈させた。機関投資家向け金融が求めているのは、決済期間の短縮ではなく、決済期間そのものをなくすことである。

それこそが「アトミックDvP」が意味するものである。アトミックDvPの下では、資産の移転とそれに対応する支払いが、スマートコントラクトによって管理される単一の暗号化されたコミットメント内で、全く同じ瞬間に発生する。両方の処理（レッグ）が確認されなければ、どちらも実行されない。一方が失敗すれば、両方とも元の状態に戻る。決済が瞬時に完了するか、あるいは全く行われないかのどちらかであるため、決済中に期間やギャップ、カウンターパーティリスクは存在しない。

1987年の市場暴落を受けたG30の提言により、DvPは証券決済の標準として確立された。2026年現在で変化したのは、トークン化された資産とトークン化預金により、既存のDvPインフラを制限してきた事前資金調達の要件、運用の複雑さ、時間的制約なしに、商業レイヤーでアトミックDvPが技術的に実現可能になったことである。

■PartiorとOpenAssetsのPOCが実際に実証したもの

ピッツバーグとシンガポールから水曜日に発表されたこの共同概念実証は、4つの具体的な機能を実証した。

第一に、デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化預金といった資産クラス間での同時交換を可能にするDvP決済であり、元本リスクとカウンターパーティ決済リスクを排除するように設計されている。第二に、Partiorネットワーク上のトークン化された商業銀行マネーが、機関投資家間の主要な決済資産として機能し、決済のファイナリティ（確定）と即時の流動性移動をサポートすること。第三に、初期のステーブルコインや資産の移動から、自動化された台帳の照合、最終的なクレジットの引き渡しに至るまで、相互運用可能で自動化された調整を提供するエンドツーエンドのオーケストレーション。第四に、機関投資家が特定のコリドー（送金経路）のニーズや流動性ポジションに合わせて、取引ごとまたは一括で、リアルタイムにステーブルコインの債務を決済または償還できる流動性の柔軟性である。

このアーキテクチャは、デジタル資産とステーブルコインの環境を処理するOpenAssetsのデジタル資産インフラストラクチャ・レイヤーと、現金決済のレッグを処理するPartiorの商業用トークン化預金ネットワークを組み合わせている。これら2つのシステムは、これまで別々で手動で照合されていた環境をまたいで、取引が両方のレッグを同時に実行する必要があるポイントで接続される。

■機関投資家のDvP決済において、なぜステーブルコインではなくトークン化預金が必要なのか

主要な決済資産としてステーブルコインではなく、トークン化された商業銀行預金を使用するという決定は、単なる製品の好みの問題ではない。それは、機関投資家向けのDvP決済が要求する、特定の法的および規制上の基準を反映したものである。

ステーブルコインには発行者のデフォルトリスクが伴う。ステーブルコインが移転すると、受け取り側は発行会社に対する請求権を取得する。発行者の準備金や信用力に疑義が生じた場合、トークンの価値は額面から乖離する可能性がある。これはこの金融商品の構造的な特性である。また、ステーブルコインはバーゼルIIIおよびバーゼルIVの基準の下で不確実な資本要件の扱いを受けており、中央銀行の決済ネットワークの対象外となっている。現金レッグとしてステーブルコインを受け入れるカウンターパーティは、この金融商品に追いついていない法的枠組みの下で、これまで関係のなかった発行者に対する信用エクスポージャーを負うことになる。

トークン化預金は、これら5つの側面すべてにおいて異なっている。これらは商業銀行の貸借対照表上の負債をデジタルで表現したものであり、規制の対象となり、預金保険で保護され、標準的なバーゼルIIIの資本要件の対象となる。また、最終的な銀行間決済のために中央銀行のインフラに直接接続される。そして、カウンターパーティはすでに、これらを決済するための信用関係と法的枠組みを整えている。JPMorganのトークン化預金とDeutsche Bankのトークン化預金は、どちらも銀行マネーを表しており、信用力が個別に評価される発行者への請求権ではないため、互いに額面通りに決済される。

これが、USD、EUR、SGDの決済においてトークン化された商業銀行預金をすでに本番環境で稼働させているPartiorのネットワークが、ステーブルコインのネットワークではなく、機関投資家向けのアトミックDvPにとって適切なインフラである理由である。規制された証券取引における現金レッグは、銀行マネーである必要がある。Partiorはまさにそれを提供している。

■クロスプラットフォームのアトミック・コミットメント問題

アトミックDvPにおける最も困難なエンジニアリング上の問題は、単一のシステム内で1つのトランザクションをアトミックにすることではない。それは解決可能な問題である。真に困難なのは、資産と現金レッグが、異なるテクノロジースタック上で異なる機関によって運営される別々の分散型台帳に存在する場合に、決済をアトミックにすることである。

トークン化された資産がある機関のプライベート台帳に保持されており、対応する現金支払いがPartiorのネットワーク上のトークン化預金から行われる必要がある場合、単一の暗号化されたコミットメントが両方の台帳に同時にまたがる必要がある。これを解決しなければ、アトミックDvPは個々のプラットフォーム内でしか実現できず、プラットフォーム間の境界で失敗することになる。これはまさに、Chainlinkが文書化している相互運用性リスクが顕在化しやすい部分である。ネットワークを接続するメッセージングインフラが機能しなくなると、トランザクションが滞留したり、一方が完了しないままもう一方が実行されたりする可能性がある。

PartiorとOpenAssetsのPOCは、この境界問題に特に対処している。OpenAssetsのインフラストラクチャ・レイヤーがデジタル資産とステーブルコインの環境を処理し、Partiorがトークン化預金の決済を処理し、エンドツーエンドのオーケストレーションが両者間の手動照合を必要とせずに全体を調整する。

法的なファイナリティは、同じ問題の別レイヤーである。オンチェーンのトランザクションがアトミックであるからといって、自動的に法的なファイナリティが保証されるわけではない。それは、該当する管轄区域の法律の下で、法的な所有権の移転、支払い不能時の扱い、および決済の承認が十分に定義されているかどうかに依存する。これは国境を越えたアトミックDvPにおける認識された課題であり、PartiorもOpenAssetsも、今回のPOCからの本番展開のタイムラインを発表していない。

■両社の背景

Partiorは、シンガポール金融通貨庁（MAS）のProject Ubinイニシアチブの下、JPMorgan、DBS Bank、およびシンガポールの政府系ファンドであるTemasekの合弁会社として2021年に設立された。翌年にはStandard Charteredが創立株主として加わった。2024年7月の6,000万ドル超（約95億円超）のシリーズBラウンドにより、Peak XV Partners、Jump Trading Group、Valor Capital Groupが、当初の銀行株主とともに所有構造に加わった。その後、Deutsche BankとEmirates NBDが決済銀行としてネットワークに参加した。Emirates NBDは今月初め、同ネットワーク上でリアルタイムのブロックチェーンUSD決済を稼働させ、中東・北アフリカ・トルコ地域で最初の機関となった。同ネットワークは現在、USD、EUR、SGDの決済で本番稼働しており、SBI新生銀行はPartior上で円建てのトークン化預金を発行する計画を発表し、同プラットフォームに参加する初の日本の銀行となる予定だ。

OpenAssetsはピッツバーグに拠点を置き、現実資産のトークン化のための共有標準と専用テクノロジーを通じて、デジタル金融システムのインフラ構築に注力している。同社は2026年1月にプレミアメンバーとしてLinux Foundation Decentralized Trustに参加し、規制されたトークン化金融のオープン標準に貢献している。4月には、機関投資家向けのトークン化資産配信のためのオラクルインフラストラクチャ・パートナーとしてChainlinkを指名し、5月にはエンタープライズ規模で機関投資家向けトークン化プラットフォームを提供するためにAmazon Web Services Partner Networkに参加した（コアインフラはすでにAWS上で稼働している）。同社のネットワークには、ICE（ニューヨーク証券取引所の親会社）、Tether、Amazon AWS、Mysten Labs、KraneShares、Chainlinkなどが含まれている。

■市場全体の動向

PartiorとOpenAssetsのPOCは、機関投資家向けアトミック決済の開発において過去最も活発な時期に行われた。

2026年5月、Ondo Finance、JPMorgan Kinexys、Mastercard、Rippleが参加したクロスボーダーのパイロットテストにより、DvPとPvP（Payment-versus-Payment：支払い対支払い）のアトミック決済を組み合わせた初の機関投資家向け概念実証が完了し、従来の銀行営業時間外に、国境や銀行を越えてトークン化された米国債資産を5秒未満で決済した。同じく5月には、Paxosが米国史上初のブロックチェーンネイティブなSEC（米国証券取引委員会）登録清算機関となり、DvPアトミック決済のファイナリティが本番レベルの機関投資家標準として機能し得るという規制上の裏付けを提供した。6月には、The Clearing Houseが、RTPおよびCHIPSと連携し、トークン化預金を24時間体制で清算・決済する銀行所有のネットワークを発表した。これは、Partiorが構築しているクロスボーダーのネットワークを米国内で補完するものである。

規制の方向性も明確になりつつある。SECのPaul Atkins委員長は、2026年5月のオンチェーン市場に関するスピーチで、ほぼ瞬時の決済が従来の清算機関モデルを構造的に時代遅れにするかどうかという問題を取り上げ、DvPのファイナリティをSECの市場近代化アジェンダの中心に据えた。預託子会社が99兆ドル（約1京5,700兆円）相当の証券の保管と資産管理を提供するDTCC（米国証券集中保管機関）は、米国債のトークン化を本番環境に導入するSEC承認済みの計画を持っており、2026年後半にはより広範な展開が予定されている。

TechTimesのオンチェーン資本市場レポートによると、Partiorが代表するような機関投資家向け決済インフラの先行アーキテクチャであるJPMorganのKinexysプラットフォームは、2026年半ばまでに累計3兆ドル（約477兆円）以上のトランザクションを処理したと報じられている。トークン化された現実資産市場は2026年6月時点で約301億ドル（約4兆7,800億円）に達し、そのうちトークン化米国債が約170億ドル（約2兆7,000億円）を占めている。

■今後の展開

今回のPOCは、主要銀行がすでに本番環境で使用しているインフラ上での技術的な実現可能性を実証した。そこから本番稼働に至るまでの道のりには、複数の管轄区域における規制当局の承認、各銀行の既存システムとの統合プロセス、そしてクロスボーダー取引におけるトークン化預金の決済ファイナリティをめぐる法的な問題の解決が含まれる。PartiorもOpenAssetsも、本番稼働のタイムラインは発表していない。

この発表が確立したのは、デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化された商業銀行マネーを決済ギャップなしに同時に決済するというエンジニアリング上の問題が、設計レベルで解決されたということである。残された課題は規制、法律、運用の問題であり、技術的な問題ではない。アトミック決済に向けた独自の道筋を評価している銀行や金融市場インフラにとって、PartiorとOpenAssetsのPOCは、このアーキテクチャが本番稼働の準備が整っていることを示す証拠の1つとなる。現金レッグは適切な法的および規制上の特性を備えており、銀行間決済インフラは稼働中で、エンドツーエンドのオーケストレーションも実証されている。導入の問題はもはや技術が機能するかどうかではなく、規制の調整と機関投資家の準備の問題となっている。

■注目ポイントQ&A

●アトミックDvP決済とは何ですか？また、なぜ機関投資家向け金融にとって重要なのですか？

アトミックDvP（証券引渡対価支払）決済とは、資産の移転とそれに対応する支払いが単一のトランザクションで同時に発生し、両方が完了しない限りどちらの処理も完了しないメカニズムです。標準的な証券決済では完了までに1〜2営業日かかり、その間に両当事者はカウンターパーティリスクを負い、金融機関はそのリスクを裏打ちするために数千億ドルもの事前担保を保持しなければなりません。アトミック決済はこのギャップを完全に排除するため、リスクとそれに伴う担保コストも排除されます。1987年の市場暴落後、G30はDvPを証券決済の標準として確立しましたが、2026年現在で新しいのは、トークン化資産とトークン化預金により、既存の銀行間インフラ上の商業レイヤーでこれが初めて実現可能になったことです。

●トークン化預金とステーブルコインの具体的な違いは何ですか？また、それが決済においてなぜ重要なのですか？

トークン化預金は、商業銀行の貸借対照表上の負債をデジタルで表現したものです。預金保険の対象となり、バーゼルIIIの下で標準的な資本要件の扱いを受け、最終的な銀行間決済のために中央銀行のインフラに直接接続され、すべてが銀行マネーを表すため、他のトークン化預金と額面通りに決済されます。一方、ステーブルコインは発行会社に対する請求権であり、発行者の信用力に疑義が生じた場合、トークンの価値は額面から乖離する可能性があり、中央銀行による裏付けもありません。機関投資家向けのDvP決済では、現金レッグは法的なファイナリティをもって決済され、認められた資本要件の扱いを受ける銀行マネーである必要があります。ステーブルコインは現在、ほとんどの規制枠組みの下でその基準を満たすことができません。そのため、PartiorとOpenAssetsのPOCでは、決済される資産クラスとしてステーブルコインも存在していましたが、主要な決済資産としてはステーブルコインではなくトークン化預金が実証されました。

●Partiorのネットワークはすでに稼働していますか？それともまだ概念実証の段階ですか？

Partiorの基盤となる決済ネットワークは、JPMorgan、DBS Bank、Standard Chartered、Deutsche Bankなどの支援を受け、USD、EUR、SGDの決済ですでに本番稼働しています。Emirates NBDは今月初め、同ネットワーク上でリアルタイムのブロックチェーンUSD決済を稼働させ、中東・北アフリカ・トルコ地域で最初の機関となりました。PartiorとOpenAssetsのPOCで実証されたアトミックDvP決済機能が概念実証の段階にあるものであり、トークン化預金、デジタル資産、ステーブルコインがすべて既存のネットワーク上でアトミックに決済できることを示しました。この特定の機能を本番環境に移行するには、複数の管轄区域での規制当局の承認と統合プロセスが必要であり、タイムラインは発表されていません。

●アトミックDvPが本番レベルになる前に、まだ解決すべき課題は何ですか？

2つのカテゴリーの課題が残っています。1つ目は法的なファイナリティです。オンチェーンのトランザクションが技術的にアトミックであっても、自動的に法的な決済のファイナリティが付与されるわけではありません。それは、各管轄区域がトークン化された金融商品の法的な所有権の移転と支払い不能時の扱いをどのように定義するかに依存するからです。特にクロスボーダーのアトミックDvPでは、関係する管轄区域間で法的枠組みが調和されているか、少なくとも相互に承認されている必要があります。2つ目は規制当局の承認です。銀行がアトミックDvP決済の提供を希望する各管轄区域では、決済メカニズムに対する独自の規制当局の承認が必要となりますが、そのプロセスは技術の進歩とは異なるペースで進みます。PartiorもOpenAssetsも、概念実証から本番展開への移行に関する具体的なタイムラインは公表していません。

元記事: Partior POC Proves Bank Deposits Beat Stablecoins for Atomic Settlement